Sondaggi Grande Fratello dell’8 maggio: chi rischia l’eliminazione stasera

Il Grande Fratello Vip è alle battute finali. Ma chi sarà eliminato stasera? I sondaggi parlano chiaro

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

La finale si avvicina, e dentro la Casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria che ormai sa più di resa dei conti che di convivenza serena. Siamo a venerdì 8 maggio, Ilary Blasi torna in diretta, e il pubblico – che in queste settimane ha guardato, commentato e twittato – sembra avere le idee già piuttosto chiare. Chi salverà? Chi lascerà la Casa con la valigia in mano stasera?

Al televoto ci sono Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Francesca Manzini e Marco Berry. Quattro nomi, un solo posto sicuro. E i sondaggi che circolano nelle community più seguite del programma cominciano a raccontare una storia abbastanza definita.

Grande Fratello, cosa dicono i sondaggi dell’8 maggio

Se ci fidiamo dei rilevamenti online – e va detto che non si tratta del televoto ufficiale, ma spesso ci vanno vicino – i nomi che rischiano di più sono due: Francesca Manzini e Marco Berry. Quest’ultimo occuperebbe stabilmente l’ultima posizione, con la Manzini appena sopra, in una situazione che non sembra migliorare di ora in ora.

Per Francesca il momento è particolarmente delicato. Le tensioni accumulate nelle ultime settimane hanno lasciato il segno, e alcuni confronti accesi – compreso quello durissimo con Adriana Volpe dopo l’ultima diretta, in cui l’ha accusata di muoversi per interposta persona – hanno probabilmente inciso sulla percezione del pubblico. Quando ti scontri con la concorrente più amata dell’edizione, il rischio di uscirci male è concreto.

Adriana Volpe continua a dominare le preferenze

Già, perché Adriana Volpe continua a essere una specie di porto sicuro nei sondaggi. Puntata dopo puntata, nomination dopo nomination, la conduttrice raccoglie consensi con una costanza quasi imbarazzante per le avversarie. Anche stavolta, nei rilevamenti online, stacca le altre concorrenti in modo netto, confermando un affetto del pubblico che non accenna a incrinarsi.

Subito dietro di lei si fa notare Lucia Ilardo, che nelle ultime settimane ha vissuto una crescita piuttosto sorprendente. Merito anche del rapporto con Renato Biancardi, che ha riacceso curiosità e commenti a non finire tra i fan del programma. Le storie di cuore dentro la Casa, si sa, funzionano sempre.

A pochi giorni dal 19 maggio, la convivenza ha perso qualsiasi residuo di leggerezza. Alessandra Mussolini e Antonella Elia, già ufficialmente in finale, continuano a muovere i fili degli equilibri interni con quella disinvoltura tipica di chi sa di avere un posto garantito. E il resto della Casa, inevitabilmente, si agita.

Raimondo Todaro favorito per la vittoria

Tra i papabili vincitori, Raimondo Todaro resta il nome più caldo. Il suo percorso è cresciuto con una solidità difficile da ignorare, e i bookmaker lo confermano tra i favoriti principali. Però nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che ha messo in moto le teorie dei fan: Todaro avrebbe un impegno teatrale fissato per il 17 maggio, due giorni prima della finale. Nessuna comunicazione ufficiale per ora, ma la voce corre veloce online e qualcuno ha già iniziato a immaginare colpi di scena dell’ultimo minuto.

Dopo oltre cinquanta giorni di nomination, alleanze, lacrime e confronti, il Grande Fratello Vip si prepara alle ultime battute. La diretta di stasera potrebbe ancora una volta rimescolare le carte, e chi pensa di aver già capito come andrà a finire farebbe bene a non darsi troppo per scontato. Il reality, in fondo, vive proprio di questo.