Grande Fratello VIP, sondaggi del 19 maggio: il vincitore potrebbe essere una bella sorpresa

IPA Ilary Blasi

Il giorno della verità è finalmente arrivato. Martedì 19 maggio si spengono le luci della Casa più spiata d’Italia e il pubblico deciderà chi sarà vincitore dell’ottava edizione del Grande Fratello VIP. Sotto la guida di Ilary Blasi e con i commenti delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, la puntata finale si preannuncia una vera e propria battaglia all’ultimo voto. E intanto i sondaggi svelano qualche sorpresa.

La sfida per l’ultimo posto in finale

Prima di dare il via alla corsa per il podio, c’è un nodo cruciale da sciogliere: chi sarà il sesto e ultimo finalista che si unirà ad Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini?

Al televoto si sfidano Raimondo Todaro e Renato Biancardi e la situazione sulle principali piattaforme di voto, a partire dallo storico GF Vip Forumfree, è di una fluidità sconvolgente. Se inizialmente Renato sembrava stringere in mano il pass per la finale, dominando le preferenze con il 51,57% dei voti contro il 48,43% del rivale, le ultime ore hanno registrato un clamoroso sorpasso. Todaro è infatti balzato in testa agguantando il 50,26% delle preferenze, lasciando Renato con un soffertissimo 49,74%. Un divario microscopico, certo, ma potrebbe bastare anche una manciata di voti a scombinare il risultato finale.

Si ribaltano i pronostici sul vincitore

Ma l’aspetto più incredibile che emerge dai sondaggi e dalle quote scommesse riguarda il potenziale vincitore assoluto dell’edizione. Se fino a poco tempo fa la vittoria sembrava una questione tutta al femminile tra le “regine” indiscusse della Casa, i sondaggi e i bookmaker di Sisal hanno incoronato un nuovo re: Raimondo Todaro.

Il ballerino e coreografo, quotato come favorito, sta compiendo una vera e propria impresa, cconsiderando che solo poche settimane fa era finito al centro di una bufera mediatica senza precedenti. Migliaia di spettatori avevano chiesto a gran voce la sua squalifica immediata per aver usato la salute della propria figlia come garanzia di veridicità durante un violento scontro nella Casa. Mediaset ha scelto di non punirlo e, incredibilmente, il pubblico sembra aver voltato pagina, trasformandolo nel concorrente da battere.

Dietro di lui resistono strenuamente le due rivali storiche di questa edizione, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, le due icone dello show, protagoniste di siparietti memorabili e altrettante liti furibonde. Chi sembra ormai aver perso il treno della vittoria è invece Adriana Volpe, considerata per mesi la candidata ideale alla vittoria finale. La conduttrice trentina ha subito un brusco calo di consensi nei sondaggi delle ultime ore, penalizzata dall’accusa di aver giocato troppo di tattica. La sua prudenza è stata interpretata da molti telespettatori come un tentativo di nascondersi nell’ombra, così da evitare le nomination e arrivare indisturbata in finale.

Le percentuali minime registrate da outsider come Raul Dumitras e Lucia Ilardo sembrano escluderli dalla lotta per il podio, ma si sa, le dinamiche del live del Grande Fratello VIP e i temutissimi televoti flash della finale possono far crollare ogni certezza in pochi minuti.