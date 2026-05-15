Grande Fratello Vip sondaggi del 15 maggio: il nome del quarto finalista

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

L’attesa è quasi finita. Questa sera, in prima serata su Canale5, le luci della Casa più spiata d’Italia si accendono per una semifinale in cui potrebbe succedere di tutto e, soprattutto, è atteso il verdetto definitivo sul quarto finalista di questa intensa edizione del Grande Fratello Vip.

A quasi due mesi dal fischio d’inizio di questa avventura, il reality condotto da Ilary Blasi è giunto al suo giro di boa più critico. Il pubblico, che ha seguito con passione le dinamiche, gli amori e gli scontri dei concorrenti, è ora chiamato a compiere una scelta decisiva. E mentre Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo si godono già la serenità del pass per la finale, l’ultimo tassello del puzzle è ancora tutto da decidere.

Il duello al televoto, Raul contro Renato

Il momento clou della serata è senza dubbio il televoto che vede contrapposti due volti che hanno segnato di certo il percorso di questa edizione: Raul Dumitras e Renato Biancardi. Si tratta di una sfida che, osservando i movimenti sulla Rete, appare più incerta che mai. Sebbene in passato i distacchi fossero netti, oggi la situazione sembra essersi cristallizzata in un testa a testa che terrà i telespettatori incollati allo schermo fino all’ultimo secondo.

Secondo le ultime rilevazioni dei sondaggi online, Raul Dumitras guida la danza con una percentuale che oscilla tra il 49% e il 53%. Renato Biancardi, invece, resta saldamente in scia, aggrappato a una forbice tra il 47% e il 51%.

La sfida all’ultimo voto

Nonostante i numeri premino leggermente Raul, la partita è apertissima. È interessante notare come le dinamiche di affinità possano stravolgere i pronostici della vigilia. Renato, infatti, potrebbe contare su un “tesoretto” di voti inaspettato: quello del fandom di Lucia Ilardo. Il legame speciale nato tra i due all’interno della Casa è un fattore che non va sottovalutato; i sostenitori di Lucia, già sicura del posto in finale, potrebbero convogliare le proprie preferenze su Renato per vederli uniti nell’ultimo atto del programma.

D’altro canto, Raul gode di un’immagine di solidità che ha saputo costruire settimana dopo settimana. Non dimentichiamo però i precedenti: nell’ultima votazione per il terzo finalista, Raul si era fermato all’11,77%, mentre Renato era scivolato all’ultimo posto con meno del 5%. Questo balzo in avanti di Renato nei sondaggi odierni dimostra quanto il suo percorso sia cresciuto in termini di gradimento emotivo proprio nelle battute finali.

I nominati di stasera 15 maggio

Le ultime nomination hanno rivelato il lato più umano dei concorrenti. In un gioco spesso dominato dalle strategie, è stato rinfrancante vedere Raul Dumitras votare Renato Biancardi proprio per il desiderio di “finire insieme” un viaggio iniziato mano nella mano. Un gesto di lealtà ricambiato con lo stesso calore, a testimonianza che, oltre le telecamere, restano i rapporti veri. Anche le già finaliste hanno detto la loro nella “Nuvola”. Alessandra Mussolini non ha nascosto la sua ammirazione per Raul, definendolo generoso e straordinario, mentre Lucia Ilardo è rimasta fedele alla sua linea sostenendo Renato.

Chi la spunterà? La determinazione di Raul o la crescita esponenziale di Renato? La risposta arriverà tra poche ore, in una serata che è già il culmine di un’edizione indimenticabile.