Meghan Markle, il piano B non include Harry: la fortuna è finita

IPA Meghan Markle

C’è chi giura che Meghan Markle abbia già un piano B. E chi, invece, si chiede se in quel piano ci sia ancora posto per il Principe Harry. Sei anni dopo l’addio a Londra, i Sussex si trovano a fare i conti con una realtà molto diversa da quella immaginata: i soldi – così come la fortuna – sembrano esauriti.

Meghan Markle, cosa non sta funzionando

La villa da 10,5 milioni di sterline a Montecito, gli accordi miliardari con Netflix e Spotify: tutto lasciava presagire un futuro dorato lontano dalla Famiglia Reale. Ma qualcosa si è incrinato. Variety ha usato parole durissime nei confronti dei Sussex, scrivendo che Netflix sarebbe “esausto”. Di cosa? Del loro schema narrativo: sempre la stessa storia, quella dell’addio alla vita reale, raccontata in modi diversi. With Love, Meghan non è stata rinnovata dopo due stagioni. Il brand As Ever, tra confetture e decorazioni floreali, avrebbe accumulato circa 10 milioni di dollari di merce invenduta.

Un segnale silenzioso ma eloquente è arrivato anche dal CEO di Netflix, Ted Sarandos, che avrebbe smesso di seguire sia Meghan Markle che il profilo di As Ever su Instagram. Il viaggio in programma in Australia non ha migliorato la situazione: l’autore Tom Bower, che ha da poco pubblicato un libro sui Sussex, lo ha definito “squallido” e una “mossa per fare soldi”. Parlando al Daily Telegraph, ha aggiunto che Meghan starebbe “monetizzando il suo status. Prima di tutto, lo fa per soldi, il che è piuttosto squallido… aveva promesso alla Regina che non l’avrebbe fatto”.

Il piano B avrebbe un nome ben preciso: Hollywood. Chi la conosce bene sostiene che Meghan stia valutando un ritorno alla recitazione, quella da cui tutto è cominciato prima di Buckingham Palace. Eric Roberts, che con lei ha condiviso i set, non ha dubbi: “Tornerà”. Sua moglie Eliza, che nel mondo dello spettacolo ci lavora ogni giorno, ha aggiunto: “È giunto il momento. Deve tornare a lavorare”. Un ritorno che, secondo l’esperta di PR Mayah Riaz, potrebbe rivelarsi “altamente strategico”: finalmente un’identità professionale tutta sua, slegata dalla narrativa reale.

Harry, il desiderio di tornare

Meghan è concentrata sul suo rilancio, Harry guarda nella direzione opposta: verso casa. Stando a quanto riportato dal Times, fonti vicine al Duca di Sussex riferiscono che porterebbe volentieri i suoi figli a Sandringham, se solo venisse invitato. “Se il Re gli dicesse ‘Vieni a trascorrere un po’ di tempo con la famiglia’, ne sarebbe entusiasta”, ha dichiarato una fonte. “Gli piace sempre molto vedere suo padre e vorrebbe vederlo il più spesso possibile”.

Il Duca sarà nel Regno Unito a luglio, in occasione dell’anniversario degli Invictus Games di Birmingham e di un evento WellChild. Un’occasione, forse, per un avvicinamento. “Non ha perso la speranza di riportare la sua famiglia nel Regno Unito”, aveva rivelato un amico al Times. “Desidera poter mostrare ai suoi figli il luogo in cui è cresciuto”. Due direzioni diverse, due priorità che sembrano sempre meno sovrapponibili. E un piano B che, almeno per ora, porta la firma di una sola persona.