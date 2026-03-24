Grande Fratello Vip, anticipazioni del 24 marzo: Marco Berry a rischio eliminazione

Grande Fratello Vip, nella puntata del 24 marzo si delineano le strategie e ci sarà il primo eliminato ufficiale della Casa tra quelli al televoto

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip giunge alla sua terza puntata e, nonostante gli ascolti più bassi del previsto, Ilary Blasi resta saldamente al timone del reality che nella serata del 24 marzo vedrà eliminato il primo concorrente. Dunque al momento sembra essere esclusa una chiusura anticipata del programma come invece si sussurrava in rete.

Nella Casa più spiata d’Italia però il ritmo inizia già a cambiare, segnando il passaggio da una fase iniziale di studio ad un gioco molto più scoperto, dove strategie, simpatie e tensioni iniziano ad emergere. Proprio questa sera il momento clou sarà segnato dall’uscita ufficiale del primo concorrente eliminato dal gioco, mentre da fuori iniziano ad arrivare le prime critiche come quella di Cristina Plevani, storica ex concorrente del primo Grande Fratello.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 24 marzo

Torna stasera in prima serata su Canale5 il reality più longevo della storia della tv italiana: il Grande Fratello, nella sua formula Vip, come sempre guidato da Ilary Blasi. La conduttrice sarà accompagnata dalle sue due opinioniste d’eccezione ovvero Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, pronte a commentare le dinamiche del gioco e le strategie dei concorrenti.

La terza puntata del reality rappresenta naturalmente un momento chiave della nuova edizione, perché segna l’arrivo del primo vero televoto eliminatorio e mette in evidenza le prime crepe sia negli equilibri della Casa sia negli ascolti del programma. Al centro della serata c’è infatti l’attesa per il verdetto del pubblico: per la prima volta uno dei concorrenti dovrà lasciare definitivamente il gioco.

In nomination ci sono diversi nomi già molto discussi, tra cui Paola Caruso, Raimondo Todaro, Francesca Manzini, Nicolò Brigante, Marco Berry e altri, con i sondaggi che sembrano già orientare il risultato verso alcuni dei meno amati. E, tra loro il favorito all’eliminazione sembra proprio essere Marco Berry con la percentuale di gradimento più bassa nei sondaggi.

Nel frattempo, come prevedibile, le tensioni nella Casa tornano a farsi sentire e questa volta al centro delle polemiche finisce il comico Dario Cassini, protagonista di un episodio che ha rapidamente acceso il dibattito anche fuori dal reality. Durante uno scambio con Renato Biancardi, Cassini avrebbe pronunciato una frase contenente un termine offensivo, creando un momento di evidente imbarazzo.

Biancardi ha provato a stemperare la situazione con una battuta, quasi a offrirgli un appiglio per rimediare, ma il tentativo di correzione arrivato subito dopo è apparso forzato e poco convincente.

Cassini ha infatti cercato di giustificarsi cambiando versione, sostenendo di aver usato un’espressione diversa e legata a tutt’altro contesto, ma il pubblico non ha accolto la spiegazione con favore, soprattutto dopo la diffusione online delle registrazioni audio che sembrano raccontare una realtà ben diversa.

Grande Fratello Vip, il commento al vetriolo di Cristina Plevani

Il Grande Fratello Vip deve fare i conti anche con un tema che va oltre le dinamiche interne: gli ascolti. I dati delle prime due puntate sono stati piuttosto bassi, con la seconda che ha raccolto poco meno di 1,7 milioni di spettatori e uno share del 14,3%, numeri lontani dalla concorrenza televisiva. Questo ha alimentato voci su una possibile chiusura anticipata, subito ridimensionate da esperti e addetti ai lavori, che assicurano come il programma proseguirà almeno fino a maggio, anche se potrebbero esserci modifiche nella programmazione, come la riduzione del doppio appuntamento settimanale. E c’è chi parla addirittura di un ritorno immediato già a settembre/ottobre con una nuova edizione.

A commentare il momento delicato del reality arriva anche Cristina Plevani, prima storica vincitrice del Grande Fratello, che parla apertamente di un “format logoro”, sottolineando come la stanchezza del pubblico, la forte concorrenza televisiva e la ripetitività dei volti possano incidere sul calo di interesse. Secondo l’opinionista del GF di Simona Ventura, il Grande Fratello avrebbe stancato il pubblico.

Dove e quando vedere il Grande Fratello Vip

La terza puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda su Canale5 il 24 marzo, dalle 21.20 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma vivrà naturalmente anche sui social, alimentato dalle clip con gli highlights della puntata e dai commenti dei fan che seguiranno l’hashtag ufficiale. La puntata sarà visibile in contemporanea anche su Mediaset Infinity dove rimarrà fruibile anche nei giorni successivi. Inoltre è sempre attiva 24 ore su 24 su Mediaset Extra la diretta dalla Casa mentre non mancano neanche le finestre quotidiane su Canale 5, dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio, e su Italia 1, all’ora di pranzo e in access prime time.