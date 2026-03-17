Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 17 marzo: parte la nuova edizione con Ilary Blasi

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IPA Grande Fratello Vip 2026, i concorrenti ufficiali della Casa più famosa d’Italia

Debutta in prima serata su Canale5 stasera martedì 17 marzo la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alla conduzione c’è Ilary Blasi: per lei si tratta di un gradito ritorno, visto che proprio aveva presentato le prime tre edizioni del programma tra il 2016 e il 2018.

Accanto alla conduttrice ci saranno due opinioniste molto note al pubblico: la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, che avevamo già visto in questo ruolo e la commentatrice e scrittrice Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 17 marzo

È tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini riparte con la conduzione di Ilary Blasi, che aveva già condotto le prime edizioni del reality show con protagonisti i personaggi del mondo dello spettacolo.

Al suo fianco quest’anno due opinioniste che promettono scintille: da un lato il volto del Tg5 Cesara Buonamici, che ritorna in queste vesti con la sua schiettezza ed eleganza, dall’altro c’è Selvaggia Lucarelli, giornalista e scrittrice che ha abbandonato temporaneamente il banco da giudice di Ballando con le Stelle per portare un po’ di pepe nel programma.

Il programma andrà in onda il martedì e venerdì sera, seguendo i concorrenti nella Casa tra convivenza, sfide, nomination e colpi di scena che porteranno progressivamente alle eliminazioni e alla finale.

Per la prima volta nella storia della trasmissione, il reality show di Mediaset ha introdotto una formula chiamata Open House, una sorta di prologo alla partenza ufficiale del programma. Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, infatti, i primi concorrenti sono arrivati nel giardino esterno della Casa (dormendo nei sacchi a pelo), mentre il secondo giorno sono entrati ufficialmente nella Casa.

Questa prima fase ha visto come protagonisti Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, ma saranno altri 12 i concorrenti a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Tra Raul e Ibiza nel frattempo sono già scoppiate le prime tensioni, segno che sarà un’edizione decisamente scoppiettante.

I protagonisti di questa edizione

Mentre i primi quattro concorrenti hanno già fatto il loro ingresso all’interno della Casa, questa sera assisteremo all’arrivo degli altri protagonisti di questa edizione. Tra i nomi più chiacchierati ci sono quelli di Antonella Elia, che proprio come Adriana Volpe ha già partecipato al reality show in passato, e di Alessandra Mussolini, ex parlamentare che nel corso degli anni si è divisa tra politica, televisione e spettacolo.

Nella Casa arriva anche Paola Caruso, showgirl conosciuta dal grande pubblico come la “Bonas” di Avanti un altro, e Lucia Ilardo, diventata nota per la sua partecipazione a Temptation Island. Entra anche Raimondo Todaro, ballerino di latinoamericano che per anni è stato uno dei maestri di Ballando con le Stelle e successivamente professore di danza ad Amici.

Senza dimenticare Dario Cassini, attore e cabarettista noto per i suoi spettacoli comici e per le partecipazioni a programmi come Zelig e Colorado, e Marco Berry, illusionista e conduttore televisivo, storico inviato del programma Le Iene.

Quando e dove vedere il Grande Fratello Vip

La prima puntata del Grande Fratello Vip va in onda su Canale5 il 17 marzo, dalle 21.20 circa, dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma avrà anche un lungo presidio social, alimentato dalle clip con gli highlights della puntata. Come sempre sarà visibile in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. L’hashtag ufficiale raccoglie invece le impressioni e i commenti di chi segue la puntata in diretta.