Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: un concorrente potrebbe abbandonare la Casa

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IPA Grande Fratello Vip 2026, i concorrenti ufficiali della Casa più famosa d’Italia

Martedì 17 marzo ha preso il via su Canale5 la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip, guidato come già ampiamente annunciato da Ilary Blasi che torna alla conduzione affiancata questa volta da due opinioniste d’eccezione come Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Dopo un esordio che ha visto finire in nomination ben 8 vip della Casa, la puntata del Grande Fratello di venerdì 20 marzo si preannuncia ricca di colpi di scena e con un primo concorrente che, a sorpresa, potrebbe già abbandonare il gioco.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo

Torna stasera su Canale5 Grande Fratello Vip, il celebre e longevo reality che dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini è ripartito con la conduzione di Ilary Blasi.

Al fianco della conduttrice ci saranno naturalmente Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli prontissime come sempre a commentare i fatti della Casa e le vicende dei concorrenti famosi in gioco.

Il reality entra stasera nel vivo e lo fa senza troppi giri di parole: la puntata del 20 marzo si preannuncia già carica di tensioni, strategie e primi veri colpi di scena, confermando che questa nuova edizione non ha alcuna intenzione di prendersi tempi morti. A pochi giorni dall’ingresso nella Casa, avvenuto il 17 marzo, gli equilibri tra i concorrenti sono già saltati e le dinamiche si stanno formando con una velocità sorprendente, segno che il cast scelto ha tutte le carte in regola per regalare momenti memorabili.

La prima diretta ha infatti subito acceso i riflettori sulle nomination, con ben otto concorrenti finiti al televoto, ovvero Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea e Lucia Ilardo.

Ma la vera particolarità sta nel meccanismo scelto: il pubblico non sarà chiamato a eliminare, almeno per ora, bensì a votare il proprio preferito. Una scelta che cambia completamente le regole del gioco e sposta l’attenzione sulla popolarità immediata, trasformando ogni comportamento dentro la Casa in una potenziale strategia per conquistare il consenso.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, un concorrente pronto ad abbandonare?

In questo scenario, alcuni nomi iniziano già a emergere con più forza di altri: tra i più quotati c’è proprio Adriana Volpe, che sembra aver conquistato fin da subito una fetta importante di pubblico.

A rendere tutto ancora più interessante ci pensano le prime indiscrezioni che arrivano da dietro le quinte e che raccontano di un possibile abbandono clamoroso. GionnyScandal, infatti, avrebbe già manifestato il desiderio di lasciare il programma dopo appena 24 ore dall’ingresso. Un segnale forte, che mette in luce quanto l’impatto con la Casa possa essere più duro del previsto, anche per chi arriva con grandi aspettative. La convivenza forzata, le telecamere sempre accese e la totale mancanza di privacy sono elementi che continuano a mettere a dura prova anche i concorrenti più determinati.

Nel frattempo, dentro la Casa iniziano a delinearsi le prime rivalità, quelle che spesso diventano il vero motore del racconto. Alcuni attriti sono già evidenti, come quello tra Antonella Elia e Adriana Volpe, e promettono di evolversi rapidamente in scontri più accesi, soprattutto quando in gioco ci sono personalità forti e poco inclini al compromesso.

Quando e dove vedere il Grande Fratello Vip

La seconda puntata del Grande Fratello Vip va in onda su Canale5 il 20 marzo, dalle 21.20 circa, subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma vivrà naturalmente anche sui social, alimentato dalle clip con gli highlights della puntata e dai commenti dei fan che seguiranno l’hashtag ufficiale. Come sempre la puntata sarà visibile in contemporanea anche su Mediaset Infinity dove rimarrà visibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Inoltre è sempre attiva 24 ore su 24 su Mediaset Extra la diretta dalla Casa mentre non mancano neanche le finestre quotidiane su Canale 5, dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio, e su Italia 1, all’ora di pranzo e in access prime time.