Quanto dura il Grande Fratello Vip: il mistero delle 6 settimane

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Quanto dura il Grande Fratello Vip? Il reality è finalmente tornato, condotto da Ilary Blasi, ma i misteri intorno alla sua durata sono già tanti. Se i due appuntamenti settimanali sono già stati annunciati dalla presentatrice, non è chiaro quando terminerà lo show.

Quanto dura il GF Vip 2026

Ma andiamo con ordine. Il reality è tornato, dopo una lunga assenza, il 17 marzo con una puntata scoppiettante. A condurlo Ilary Blasi che ha gestito in modo impeccabile un cast con personalità forti e caratteri contrastanti. Sin dai primissimi minuti dello show si sono verificati i primi scontri, con Selvaggia Lucarelli che ha bacchettato Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini, ma anche Antonella Elia che, entrata nella Casa, ha cercato immediatamente la lite con Adriana Volpe, mettendo in chiaro le sue intenzioni.

Insomma, sin dalle prime battute il Grande Fratello Vip ha mostrato enormi potenzialità, per questo in tanti si sono chiesti come evolverà il reality. Fra le certezze ci sono i due appuntamenti settimanali: il martedì e il venerdì. Ma quanto durerà? Per ora non ci sono state dichiarazioni ufficiali, anche se inizialmente si era parlato di una durata minore dello show pari a 6 settimane.

Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni però la situazione potrebbe essere differente. I concorrenti – sempre in base ai rumors – avrebbero infatti firmato un contratto che prevede il doppio delle settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Con molta probabilità a decidere il destino del Grande Fratello Vip e la sua durata saranno gli ascolti. Mediaset infatti potrebbe decidere di prolungarlo in base allo share delle varie puntate. Non resta dunque che attendere per capire cosa accadrà.

Di certo con il suo stile di conduzione frizzante e la sua energia, Ilary Blasi è riuscita ha donare nuova linfa vitale alla trasmissione. “Il Grande Fratello Vip nasceva con me – ha rivelato durante un’intervista a Verissimo, ospite dell’amica Silvia Toffanin -, mi ricordo ancora quella prima puntata: ero emozionata ma anche incosciente, cosa che ora non sono più tanto, un po’ di incoscienza di aiuta a buttarti. La prima cosa importante che fai in tv non si scorda mai, sono contenta di tornare e anche di ritrovare il gruppo di lavoro”.

Dove vedere il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip, come già accennato, andrà in onda nelle prossime settimane in diretta il martedì e il venerdì su Canale 5 subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Sarà inoltre possibile seguire i vari daytime che raccontano le giornate dei concorrenti e che saranno disponibili su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40; su Italia 1 dal lunedì al venerdì sia alle 13.05 che alle 19 e infine su La5 dal lunedì al venerdì dalle 12.25. Come da tradizione le telecamere del Grande Fratello Vip continueranno a seguire per tutto il giorno le avventure degli inquilini di Cinecittà. Per seguire la diretta basterà collegarsi su Mediaset Extra (al canale 55 del digitale terrestre) e su Mediaset Infinity (sia sul sito che sull’applicazione).