Ascolti tv del 23 marzo, Alessandro Gassmann contro Max Giusti. Su tutti il Referendum

"Guerrieri" su Rai 1 si scontra con "Scherzi a parte" su Canale 5 e su tutto incombe il Referendum. De Martino e Scotti in guerra: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Alessandro Gassmann

Lunedì 24 marzo si è riproposta la sfida televisiva tra Alessandro Gassmann, protagonista su Rai 1 della fiction, Guerrieri – La regola dell’equilibrio, e Max Giusti che su Canale 5 ha condotto Scherzi a parte.

Ma molti telespettatori si sono interessati dell’esito del Referendum sulla Giustizia. Su Rai 2 è andato in onda un’edizione speciale dedicata proprio al Referendum Costituzionale. Anche Rete 4 ha seguito in diretta i risultati con una maratona di Quarta Repubblica dalle 14 alle 19, per poi essere trasmesso regolarmente anche in prima serata. Su La7 l’appuntamento è stato con Propaganda Live.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Massimo Giletti con Lo stato delle cose. Mentre su Italia 1 è andato in onda il film The Transporter.

Nell’access prime time la sfida è stata sempre tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Prima serata, ascolti tv del 23 marzo

La sfida del prime time si è concentrata principalmente sul duello tra le reti ammiraglie. Su Rai1, la fiction Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio ha catturato l’attenzione di 3.306.000 spettatori, registrando uno share del 19.6% in una fascia oraria compresa tra le 21:50 e le 23:46. Su Canale5, la serata all’insegna del divertimento con Scherzi a Parte ha saputo conquistare 2.969.000 spettatori; nonostante un volume assoluto leggermente inferiore, la trasmissione ha ottenuto uno share più elevato, pari al 22.5%, estendendo la propria messa in onda dalle 22:03 fino alle 00:46.

Per quanto riguarda l’offerta di approfondimento e informazione, su La7 si è distinta l’ottima performance di Propaganda Live, che ha convinto 1.357.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai3, invece, la trasmissione Lo Stato delle Cose ha segnato 937.000 spettatori (6.1%), mentre su Rete4 l’appuntamento con Quarta Repubblica ha totalizzato 526.000 spettatori, fermandosi al 4%. La serata dell’informazione è stata completata dallo TG2 Speciale – Referendum Giustizia su Rai2, che ha intrattenuto 494.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Il comparto dedicato al cinema e all’azione ha visto primeggiare Italia1, dove il film The Transporter ha incollato davanti al video 1.104.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8, la visione di The Equalizer 3 – Senza tregua ha ottenuto 597.000 spettatori (3.4%), seguita sul Nove dal film Via dall’incubo, che ha radunato 243.000 spettatori (1.5%).

Infine, le Reti tematiche hanno mostrato una distribuzione del pubblico molto equilibrata. Su RaiMovie, il classico I quattro figli di Katie Elder ha siglato 293.000 spettatori (1.5%), tallonato da vicino da Iris, dove Coach Carter è stato scelto da 255.000 spettatori (sempre con l’1.5%). A chiudere il monitoraggio dei dati sono RaiPremium, che con Un duca all’improvviso ha raggiunto 250.000 spettatori (1.3%), e il canale 20, che con la pellicola Constantine ha fatto sintonizzare 225.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time, dati del 23 marzo

La fascia oraria che precede la prima serata ha visto una competizione accesissima, con volumi di pubblico estremamente elevati. Su Rai1, l’informazione rapida di Cinque Minuti ha interessato 4.707.000 spettatori, pari a uno share del 22.2%, fungendo da traino per il successo di Affari Tuoi. Il game show condotto tra le 20:49 e le 21:43 ha infatti superato la soglia psicologica dei cinque milioni, arrivando a 5.067.000 spettatori con il 22.7%. Ma la risposta di Canale5 è stata ancora più d’impatto: dopo un segmento d’apertura di soli 8 minuti denominato Gira La Ruota della Fortuna, che ha registrato 4.282.000 utenti (20%), la puntata integrale de La Ruota della Fortuna ha dominato la fascia dalle 20:52 alle 21:56, raccogliendo ben 5.357.000 spettatori e toccando il 24.2% di share.

Molto rilevante anche il dato di La7, dove Otto e Mezzo ha conquistato una platea di 2.943.000 spettatori, attestandosi su un eccellente 13.1%. Su Rai3, la serata è iniziata con Il Cavallo e la Torre, seguito da 1.168.000 spettatori (5.5%), per poi crescere con l’appuntamento storico di Un Posto al Sole, che ha appassionato 1.464.000 spettatori (6.5%). Rete4, con il talk 4 di Sera, ha mostrato una buona tenuta raggiungendo 1.001.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 912.000 spettatori (4%) nella seconda.

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.203.000 spettatori (5.4%), mentre sul Nove il programma The Cage – Prendi e Scappa ha raccolto 508.000 spettatori (2.3%). Infine, su Tv8, la proposta di Foodish ha totalizzato 494.000 spettatori, chiudendo con uno share del 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 marzo

La sfida prima del telegiornale vede una netta supremazia di Rai1, dove il gioco delle parole si conferma imbattibile. L’Eredità – La Sfida dei 7 ha esordito con 3.483.000 spettatori pari al 23.5%, per poi crescere ulteriormente nella fase principale: L’Eredità ha infatti coinvolto ben 5.003.000 spettatori, toccando uno share del 27%. Su Canale5, la risposta affidata a Max Giusti vede Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattenere 1.675.000 spettatori (12.7%), mentre la puntata integrale di Caduta Libera ha convinto 2.683.000 spettatori, assestandosi sul 15.9%.

Molto solido il comparto informativo di Rai3, dove le edizioni locali dei TGR hanno tenuto informati 2.455.000 spettatori (13%). A seguire, lo storico appuntamento con Blob ha segnato 1.001.000 spettatori (4.9%), mentre la striscia Vita da Artista ha siglato 923.000 spettatori (4.3%). Su Rete4, si nota l’ottima tenuta di 10 Minuti, che ha interessato 1.113.000 spettatori (6.1%), seguita dalla soap La Promessa, che intrattiene 1.003.000 spettatori (4.9%).

Sulle altre Reti generaliste, Italia1 ha proposto una sequenza aperta dalle pillole del Grande Fratello Vip (439.000 spettatori – 3.2%) e da Studio Aperto Mag (376.000 spettatori – 2.3%), per poi salire con il crime di C.S.I. – Scena del Crimine, che ha segnato 693.000 spettatori (3.5%). Su Rai2, dopo il TGSport Sera (447.000 spettatori – 3.4%), la serie F.B.I. ha conquistato 370.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 527.000 spettatori (2.6%) nel secondo.

Infine, per quanto riguarda i canali digitali, sul Nove si è registrato un buon crescendo: dopo Little Big Italy (342.000 spettatori – 2.5%), il programma Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato scelto da 741.000 spettatori con il 3.7%. Su Tv8, la sfida tra i fornelli di 4 Ristoranti ha invece conquistato 323.000 spettatori, pari all’1.7% di share.