Ascolti tv del 16 marzo, Alessandro Gassmann non teme confronti. Gerry Scotti cerca il riscatto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti

Un’altra settimana televisiva è iniziata e su Rai 1 è tornato il secondo appuntamento con Alessandro Gassmann che è protagonista della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio su Rai 1.

Come al solito il suo rivale diretto è Max Giusti che su Canale 5 ha condotto Scherzi a parte. Vittime della puntata sono state Rocco Casalino, Laura Maddaloni, Massimo Boldi, Marina La Rosa, Massimo Ferrero e Francesca Chillemi.

Rai 2 ha trasmesso il film Cena con Delitto e Rai 3 Lo stato delle cose con Massimo Giletti. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica e su Italia 1 è andato in onda il film The Beekeeper. Su La7 abbiamo ritrovato La Torre di Babele.

Nell’access prime time su Canale 5 Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna vuole riscattarsi dal flop in prima serata e battere Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi su Rai 1.

Prima serata, ascolti tv del 16 marzo: vince Gassmann, Scherzi a parte cala

Su Rai 1 Guerrieri – La regola dell’equilibrio incolla al piccolo schermo 3.506.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista 2.647.000 spettatori con uno share del 21.1%. Su Rai2 Cena con delitto – Knives Out intrattiene 454.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 The Beekeeper piace a 1.400.000 spettatori con l’8.2%.

Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.035.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 644.000 spettatori (5.2%). Su La7 La Torre di Babele – Album raggiunge 808.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 The Equalizer 2 – Senza perdono ottiene 305.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Inferno raduna 258.000 spettatori con l’1.7%.

Access Prime Time, dati del 16 marzo: Gerry Scotti riprende il comando

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.382.000 spettatori (21.1%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.964.000 spettatori (23.4%) dalle 20:50 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (4.329.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.283.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:51 alle 21:57.

Su Rai2 Referendum 2026 è la scelta di 342.000 spettatori con l’1.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.310.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.104.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.422.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 974.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 772.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.046.000 spettatori (9.5%). Su Tv8 Foodish arriva a 568.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 446.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 16 marzo 2026

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.366.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità coinvolge 4.816.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.885.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera convince 2.797.000 spettatori (17.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (491.000 – 4%), 9-1-1: Lone Star conquista 501.000 spettatori con il 3.2% e 9-1-1 583.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 570.000 spettatori (3.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 731.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.497.000 spettatori (13.9%).

A seguire Blob segna 1.178.000 spettatori (6.1%) e Il Provinciale sigla 941.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.000.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa appassiona 1.085.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 273.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 348.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (355.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 792.000 spettatori con il 4.2%.