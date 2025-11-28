Ascolti tv del 27 novembre, Alessandro Gassmann contro Gerry Scotti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti ascotla le critiche: "Spostate la bella mora"

La sfida degli ascolti tv di giovedì 27 novembre è tutta tra Alessandro Gassmann, protagonista su Rai 1 di Un Professore 3, e Gerry Scotti che su Canale 5 ha condotto La Ruota dei Campioni.

Gerry Scotti ha raddoppiato la l’appuntamento, appropriandosi sia del prime time che della prima serata di Canale 5. La formula piace al pubblico e il presentatore è sempre più il fenomeno televisivo del momento.

Rai 1 ha replicato schierando Stefano De Martino con Affari Tuoi e a seguire Alessandro Gassmann protagonista della fiction Un professore 3 con una puntata dedicata al grande filosofo Wittgenstein.

Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 sera, mentre su Rai 3 Geppi Cucciari ha condotto un nuovo appuntamento di Splendida Cornice ospitando Carlo Verdone, Spike Lee, Pilar Fogliati, Milo Manara.

Italia 1 ha trasmesso il film Die Hard – Un buon giorno per morire, mentre a Dritto e Rovescio su Rete 4 si è parlato delle elezioni regionali con Giuseppe Conte. Su La7 Formigli ha condotto Piazzapulita.

Prima serata, ascolti tv del 27 novembre: vince Gerry Scotti

Su Rai 1 Un Professore 3 incolla al piccolo schermo 3.358.000 spettatori pari al 20% di share dalle 21:49 alle 23:44. Su Canale5 La Ruota dei Campioni ha conquistato 4.692.000 spettatori con uno share del 24.8% dalle 20:51 alle 23:23. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 767.000 spettatori pari al 6.1%.

Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire ha appassionato 717.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 871.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 701.000 spettatori (5.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 694.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 la partita di Europa League – Rangers-Braga ottiene 356.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso raduna 324.000 spettatori con l’1.8%.

Access Prime Time, dati del 27 novembre: Affari Tuoi al 22,9% di share

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.931.000 spettatori (19.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.750.000 spettatori (22.9%). Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 505.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.193.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.043.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.443.000 spettatori (7%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 844.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 665.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.627.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Europa League Live arriva a 231.000 spettatori e l’1.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 527.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.203.000 spettatori pari al 22.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.427.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.017.000 spettatori (15.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.989.000 spettatori (18.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (348.000 – 2.7%), Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile conquista 349.000 spettatori con il 2.1%.

Su Italia1 Grande Fratello segna 358.000 spettatori (2.6%) e Studio Aperto Mag sigla 257.000 spettatori (1.7%), mentre C.S.I. Miami segna 683.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.310.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 995.000 spettatori (5.3%), mentre Nuovi Eroi sigla 874.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 981.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa appassiona 946.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 234.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Love Bugs conquista 209.000 spettatori (1.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (356.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 683.000 spettatori con il 3.7%.

