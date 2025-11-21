Ascolti tv del 20 novembre, Gerry Scotti super star. Gassmann si allea con De Martino

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Gerry Scotti è stato la star della serata televisiva di giovedì 20 novembre. Infatti, Canale 5 ha raddoppiato l’appuntamento con lui, piazzandolo anche in prima serata con La Ruota dei Campioni.

Rai 1 è corsa ai ripari creando la strana alleanza tra Stefano De Martino che nel prime time ha anticipato Alessandro Gassmann. Quest’ultimo ha debuttato in prima serata con la terza stagione della fiction, Un Professore, che lo vede al fianco di Claudia Pandolfi. Quindi, nel tentativo di sconfiggere zio Gerry, De Martino e Gassmann hanno fatto fronte comune. Non è la prima volta che viene messa in atto una strategia simile, ma l’esito resta incerto. Persino Fiorello a La Pennicanza si è sbilanciato a fare il suo pronostico.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Ore 14 di sera, mentre su Rai 3 è tornata Geppi Cucciari con Splendida Cornice dove ha ospitato Pierfrancesco Favino, Luisa Ranieri e Samantha Cristoforetti.

Italia 1 ha trasmesso il film Codice Unlocked, mentre su Rete 4 è andato in onda Dritto e Rovescio dove si è parlato di sicurezza. Su La7 è toccato a Corrado Formigli con Piazzapulita.

Prima serata, ascolti tv del 20 novembre: Gerry Scotti trionfa con il 28% di share

Su Rai 1 Un Professore 3 incolla al piccolo schermo 3.556.000 spettatori pari al 20% di share dalle 21:46 alle 23:36. Su Canale5, dopo Gira La Ruota dei Campioni di 5 minuti (4.603.000 – 22.6%), La Ruota dei Campioni ha conquistato 5.881.000 spettatori con uno share del 28% dalle 20:47 alle 22:19, mentre La Ruota della Fortuna 4.013.000 spettatori con il 25.7% dalle 22:23 alle 23:50.

Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 652.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Codice Unlocked intrattiene .000 spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Cornice segna 983.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 747.000 spettatori (5.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 899.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 L’uomo sul treno – The Commuter ottiene 258.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso raduna 324.000 spettatori con l’1.8%.

Access Prime Time, dati del 20 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.953.000 spettatori (19.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.457.000 spettatori (21%) dalle 20:48 alle 21:39. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 484.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.053.000 spettatori (5%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.014.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.459.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 916.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 771.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.856.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 Foodish arriva a 439.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 456.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari 3.413.000 spettatori pari al 23.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.628.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.384.000 spettatori (17.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.315.000 spettatori (20.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (395.000 – 3%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 470.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 657.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Grande Fratello segna 316.000 spettatori (2.2%) e Studio Aperto Mag sigla 244.000 spettatori (1.6%), mentre C.S.I. Miami segna 564.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.230.000 spettatori (12.8%). A seguire Blob segna 1.035.000 spettatori (5.5%), mentre Nuovi Eroi sigla 894.000 spettatori (4.6%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 917.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa appassiona 979.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X raduna 260.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 318.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (342.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 600.000 spettatori con il 3.2%.

