Una vera e propria maratona, dalle 20:40 a mezzanotte: è stata lunga e, forse, fin troppo. Un esperimento per Gerry Scotti e Samira Lui

Tanta fiducia nelle potenzialità de La Ruota dei Campioni, edizione speciale del game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Pier Silvio Berlusconi ha infatti accordato una prima serata prolungata, con partenza alle 20:40.

Un doppio confronto con la Rai, da Affari Tuoi a Un professore, da un gioco a una fiction. Il tutto offrendo al pubblico una versione leggermente rivisitata del programma tanto amato. Ecco cos’è andato in onda e quanto è stato vinto.

Un esperimento vincente. Voto: 8

Quasi tre ore di torneo tra soli concorrenti che hanno ottenuto il titolo di campioni. Un grande spettacolo proposto all’apice del successo della trasmissione. Ed ecco l’aspetto più interessante. Mediaset si sente libera di sperimentare, considerando il grande legame tra il gioco, Gerry Scotti e Samira Lui e il pubblico.

A stagione in corso, nel primo anno del ritorno in onda del gioco, largo a uno di quegli appuntamenti che, in altri tempi, sarebbe stato trattato diversamente. In questo modo, invece, gli spettatori hanno ottenuto qualcosa di diverso e, al tempo stesso, si potranno valutare con attenzione i dati d’ascolto per questa prima serata prolungata.

Cifre raddoppiate. Voto: 7

Gerry Scotti prosegue nel suo lavoro e lo fa in maniera eccellente. Non solo porta avanti lo show ma, al tempo stesso, tiene vivo il confronto con la concorrenza. Ha sottolineato che i premi, in questo torneo, sono stati quasi raddoppiati. Il tutto con l’aggiunta di un montepremi massimo finale di 300mila euro (con tanto di ciliegina rappresentata dalla nuova Fiat 500 elettrica e ibrida.

Come se non bastasse, in questa gara testa a testa con Affari Tuoi e, dunque, Stefano De Martino, è stato sottolineato anche in quanto si è concretizzato il sogno offerto dal game show. I soli 9 campioni invitati al torneo hanno vinto quasi 2 milioni di euro. Una cifra che, su rete privata, fa tutt’altro effetto.

La prima manche. Voto: 8

Il clima è quello giusto e i campioni danno spettacolo in un testa a testa che intrattiene. Per loro il tema cardine dei giri di ruota è la televisione, con i grandi campioni del piccolo schermo a trovare spazio, da Verissimo a Twin Peaks.

Com’è andata a finire? Chiara non ce l’ha fatta, pescando al Fiat 500 ma non riuscendo a giocare per conquistarla. A fine manche si è ritrovata a zero euro, a differenza di Dario e Sergio, passati con 8.000 a testa.

La seconda manche. Voto: 7

Per Manuel, Daniela e Alessandro invece spazio ai campioni della musica. Dinanzi a una ruota molto ricca, considerando i premi raddoppiati (quasi), i tre hanno avuto la possibilità di vincere tutti gli extra del caso, come chi li ha precedenti. Parliamo, dunque, della 500 e del Jolly Gerry.

Una manche molto agguerrita, che ha visto Manuel ribaltare la situazione, come spesso accade in questo gioco. Il talento di Manuel è venuto fuori sulla distanza, consentendogli di qualificarsi come primo: 8.100 euro. Daniela ha dovuto rinunciare al sogno della finalissima, mentre Alessandro si è fermato a quota 5.200. Tanto basta ad andare avanti, ma sappiamo già che nella prima manche lo hanno superato in tal senso.

Terza manche. Voto: 6

Per la terza manche, giocata da Veronica, Gabriele e Roberta, il tema è quello dei campioni del cinema. Un trio speciale, considerando come l’unico uomo del gruppo sia anche il più ricco giocatore de La Ruota della Fortuna. Ha infatti vinto ben 299.500 euro.

Alla fine, però, ha ceduto il passo a Veronica, passata come prima. Gabriele ha inoltre ottenuto il punteggio più basso tra tutti i secondi. Nulla da fare invece per Roberta che, come sottolinea, pungendo, Gerry “non è entrata praticamente in gioco”.

I campioni tra i campioni. Voto: 8

Una festa tutta al maschile nell’ultima ruota, con Manuel, Dario e Sergio in sfida per giocarsi le proprie chance di vittoria. Ancora una volta Gerry Scotti sottolinea la ricchezza dei montepremi, con picchi di 3mila, 4mila e 5mila euro. Ma non solo: “Le vedete tutte le altre cifre? Valgono ciò che c’è scritto, più 2mila. Fermandosi sugli 800, quindi, varrà 2800 euro”.

Nulla da fare invece per la Fiat 500, della quale nessuno dei tre ha ottenuto lo “spicchio” nelle rispettive manche. La sfida è decisamente interessante ma, dopo un po’, è stato evidente il testa a testa tra Manuel e Dario. Il primo, però, ha sfoderato tutto il proprio talento, commuovendosi per l’ottima cifra messa da parte in questa fase. Ben 32.100 euro prima dell’ultima ruota delle meraviglie.

La ruota delle meraviglie. Voto: 8

Sono otto i livelli economici di questa ruota delle meraviglie. Una chance decisamente ghiotta per rimpinguare le tasche del campione e, al tempo stesso, stupire il pubblico: “Ci sono buste da 5mila, da 10mila, da 20mila, 30mila, quattro da 50mila, due da 75mila, una da 150mila e la busta con 300mila euro”.

A inizio gioco, ha selezionato le lettere A, V e I per le tre buste. La prima manche non è stata fortunata. Con il tempo che scorreva, ha preferito rinunciare e passare. La seconda e la terza vanno decisamente meglio, con tanto di definizione dedicata a Scotti: “Gerry campione della TV”.

Svelando gli esiti, la busta numero 2, rifiutata, conteneva 5mila. La prima, invece, ne aveva all’interno ben 20mila. E la terza? Quella scelta ha un premio esaltante di ben 50mila euro. Un’esperienza incredibile per lui, che si commuove e abbraccia la mamma.

Il nuovo campione di mezzanotte. Voto: 6

Quando tutto sembra finito, ecco che si riparte. Una nuova puntata ma in piena prima serata avanzata, per così dire. Una volata fino a mezzanotte. Gli ascolti potranno dire in quanti saranno rimasti fino alla fine ma, forse, il format è un po’ eccessivo (considerando l’età media dello show).

Gerry e Samira scappano così nel dietro le quinte per un cambio d’abito. La band torna a suonare e cantare e, alla fine, vengono presentati Carola, campionessa in carica, Marianna e Lorenzo.

Il gioco ci porta a conoscere una nuova campionessa, Marianna, che ha conquistato poco più di 13mila euro. Alla ruota delle meraviglie, però, le cose sono andate in maniera non esaltante. Due buste rosse su tre, con la sola numero 1 a disposizione. Il risultato? Ben 10mila euro in aggiunta ai 13.200 vinti, per un totale di 23.200. Peccato però aver lasciato per strada 15mila e, soprattutto, 200mila euro, nascosti nella busta numero 3.

