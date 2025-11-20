Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA La Ruota dei Campioni, premi raddoppiati

Grande emozione nello studio de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti è entusiasta di presentare questa puntata speciale, che ha inizio come di consueto, alle 20:40, ma prosegue fino al termine della prima serata.

La Ruota dei Campioni rappresenta una promessa mantenuta, dice al suo pubblico poco prima di presentare tutti i concorrenti. Volti già apprezzati nel corso dei mesi, che hanno vinto tantissimo. Il padrone di casa ci tiene a sottolineare, infatti, che sono stati distribuiti premi per quasi 2 milioni di euro.

Premi raddoppiati

Un bel po’ di novità in questa versione speciale del game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Basti pensare alle auto proposte. Il plurale non è un errore, dal momento che si parla di una Fiat 500 elettrica e di una ibrida.

“I miei gioielli, ma perché li chiamo così? Con queste nove persone, io e il mio programma, abbiamo distribuito quasi 2 milioni di euro. Questa Ruota dei Campioni non sarà da meno, con i premi pressappoco raddoppiati e la ruota delle meraviglie avrà un premio finale di 300mila euro”.

Come di consueto, poi, spazio a Samira Lui, presentata col solito entusiasmo dal suo compagno di viaggio. Hanno condiviso tanti momenti e innumerevoli emozioni, spiega Scotti, che sottolinea come l’abito della giovane sia particolarmente elegante stasera.

Qualche battuta e poi ognuno al proprio posto: “Quanto c’è in palio? Ah, duemila! Raddoppiamo tutto, anche l’ingaggio. Stasera vogliamo andare a casa in mutande, proprio”.

Chi sono i campioni

Chiara (130.200 euro) – Da quando ha preso parte al gioco, tutti la chiamano la "belva di Bollate", soprannome scelto da Scotti;

Manuel (196.100 euro) – Uno dei concorrenti più giovani ad aver partecipato. Tra i primi acquisti, spiega, una splendida crociera regalata ai genitori e un lungo viaggio in camper nel Regno Unito con i suoi amici;

Daniela (242.700 euro) – La "canadese" per Gerry, date le origini. Ha ricevuto tanti complimenti per quelle due puntate speciali e ricche, ma la vita non è mutata;

Gabriele (299.500 euro) – Il più grande campione del gioco, considerando la cifra raggiunta;

