Grande emozione nello studio de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti è entusiasta di presentare questa puntata speciale, che ha inizio come di consueto, alle 20:40, ma prosegue fino al termine della prima serata.
La Ruota dei Campioni rappresenta una promessa mantenuta, dice al suo pubblico poco prima di presentare tutti i concorrenti. Volti già apprezzati nel corso dei mesi, che hanno vinto tantissimo. Il padrone di casa ci tiene a sottolineare, infatti, che sono stati distribuiti premi per quasi 2 milioni di euro.
Premi raddoppiati
Un bel po’ di novità in questa versione speciale del game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Basti pensare alle auto proposte. Il plurale non è un errore, dal momento che si parla di una Fiat 500 elettrica e di una ibrida.
“I miei gioielli, ma perché li chiamo così? Con queste nove persone, io e il mio programma, abbiamo distribuito quasi 2 milioni di euro. Questa Ruota dei Campioni non sarà da meno, con i premi pressappoco raddoppiati e la ruota delle meraviglie avrà un premio finale di 300mila euro”.
Come di consueto, poi, spazio a Samira Lui, presentata col solito entusiasmo dal suo compagno di viaggio. Hanno condiviso tanti momenti e innumerevoli emozioni, spiega Scotti, che sottolinea come l’abito della giovane sia particolarmente elegante stasera.
Qualche battuta e poi ognuno al proprio posto: “Quanto c’è in palio? Ah, duemila! Raddoppiamo tutto, anche l’ingaggio. Stasera vogliamo andare a casa in mutande, proprio”.
Chi sono i campioni
- Dario (224.500 euro) – Ha 31 anni e, secondo Gerry, somiglia molto ad Adrien Brody. La sua vita è migliorata, tra piccoli e grandi progetti e l’idea di ampliare la famiglia;
- Chiara (130.200 euro) – Da quando ha preso parte al gioco, tutti la chiamano la “belva di Bollate”, soprannome scelto da Scotti;
- Sergio (172.800 euro) – Tante cose sono cambiate per lui, da chi lo riconosce in strada a svariati progetti portati a termine;
- Manuel (196.100 euro) – Uno dei concorrenti più giovani ad aver partecipato. Tra i primi acquisti, spiega, una splendida crociera regalata ai genitori e un lungo viaggio in camper nel Regno Unito con i suoi amici;
- Daniela (242.700 euro) – La “canadese” per Gerry, date le origini. Ha ricevuto tanti complimenti per quelle due puntate speciali e ricche, ma la vita non è mutata;
- Alessandro (140.500 euro) – In banca nulla è cambiato ma qualche concorrente lo riconosce;
- Veronica (214.000 euro) – Una sola grande serata per lei, corredata da una cifra eccellente
- Gabriele (299.500 euro) – Il più grande campione del gioco, considerando la cifra raggiunta;
- Roberta (132.000 euro) – Un’insegnante che si è di certo tolta più di qualche sfizio con questa somma fuori scala.
