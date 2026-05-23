La Ruota della Fortuna, Benedetta Rossi conquista tutti e Samira Lui in giallo è stupenda

Benedetta Rossi conquista tutti, arrivando a sorpresa a La Ruota della Fortuna. E Samira Lui in giallo è bellissima.

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IPA Benedetta Rossi

La puntata del 23 maggio de La Ruota della Fortuna regala colpi di scena e un ospite inaspettato. Benedetta Rossi entra a sorpresa nello studio di Gerry Scotti e Samira Lui, dopo un tabellone dedicato all’orto, e conquista tutti.

La Ruota della Fortuna, Sonia vince le sue paure e trionfa

Sabato 23 maggio La Ruota della Fortuna va in scena con il consueto mix di ironia, gioco e divertimento. Al timone un Gerry Scotti capace di emozionare e conquistare il pubblico con il suo stile di conduzione. La puntata, come sempre, si è aperta con la musica dei Fortuna Five, fra ricordi e canzoni.

Poco dopo aver presentato i concorrenti, Gerry Scotti ha annunciato l’ingresso di Samira Lui. La showgirl ha deciso di scendere le scale sulle note di Poesie clandestine, la canzone che LDA e Aka7even hanno deciso di portare a Sanremo 2026. Per l’occasione Samira ha scelto un abito giallo limone, corto e sbarazzino, perfetto per annunciare l’arrivo dell’estate.

A notarlo anche Gerry Scotti che si è complimentato per il suo look. “Bellissimo questo vestito giallo!”, ha esclamato il presentatore prima di dare inizio alla gara. Di fronte alla celebre Ruota, Sonia, la campionessa, timida, ma bravissima, ed i due sfidanti: Angela e Fabio.

Fra un tabellone e l’altro, i concorrenti si sono sfidati, e Gerry ha regalato un omaggio significativo a Loredana Berté, indicata come “Una donna fuori dagli schemi che non molla mai”.

La sfida è stata ricca di colpi di scena, con la sfidante Angela che, proprio sul più bello, ha perso tutto il suo montepremi, tornando a “zero” a causa della bancarotta. Alla fine a spuntarla è stata proprio Sonia che è stata riconfermata come campionessa de La Ruota della Fortuna.

La concorrente è arrivata a La Ruota delle Meraviglie con 9.800 euro, ammettendo di essere molto agitata per il gioco finale. Nel momento della verità però Sonia si è dimostrata preparatissima ed è riuscita a indovinare ben due risposte, accendendo altrettante buste.

La campionessa ha poi scelto la prima busta, che conteneva 15mila euro, richiedendo un cambio. “Ho già vinto tanto, perciò rischio!”, ha detto. Il finale però non è stato dei migliori, visto che il cambio le ha consentito di tornare a casa “solo” con 5mila euro in più.

Benedetta Rossi ospite speciale di Gerry Scotti

Fra le sorprese di questa puntata de La Ruota della Fortuna l’arrivo di Benedetta Rossi. La foodblogger, cuoca e imprenditrice ha fatto il suo ingresso in studio dopo un tabellone dedicato al tema dell’orto.

Benedetta, in completo blu, ha presentato al pubblico il suo nuovo libro dedicato all’orto. Il manuale è stato l’occasione per parlare di cucina con Gerry Scotti, ma anche per fornire una ricetta veloce al pubblico.

Su richiesta del conduttore, Benedetta Rossi ha suggerito i passaggi per preparare delle gustose melanzane in padella, senza bisogno di accendere il forno. “Le melanzane della Ruota!”, le ha soprannominate il conduttore. In pochi minuti l’esperta di cucina è riuscita, con la sua semplicità e il suo sorriso, a conquistare il pubblico.