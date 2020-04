Chi è Benedetta Rossi, la food blogger di Fatto in casa per voi

editato in: da

Benedetta Rossi è la food blogger del momento, protagonista del programma Fatto in casa per voi e amatissima dal pubblico televisivo e dei social. Classe 1972, è originaria di Porto San Giulio, in provincia di Fermo, ed è cresciuta coltivando la passione per la cucina, grazie anche al sostegno della madre e della nonna.

Nel 2009 si è sposata alle Hawaii con Marco, il suo compagno di sempre, conosciuto anni prima al maneggio dei genitori. La coppia non ha figli, ma un cane di nome Nuvola, ed è molto affiatata. Dopo il diploma Benedetta ha deciso di dedicarsi alla cucina e ha aperto un agriturismo nelle Marche, chiamato Agriturismo la Vergana.

La Rossi ha sempre amato condividere i suoi consigli di cucina e negli anni ha iniziato a pubblicare su Youtube i video in cui preparava alcune ricette. Il vero successo però è arrivato grazie all’intuizione e all’aiuto del marito Marco. “Siamo due artigiani del web – ha spiegato lui al Corriere della Sera -. Abbiamo rifiutato una acquisizione, venduto centinaia di migliaia di libri nel 2018, un giorno dovremo industrializzarci […] Lei è prima di tutto sincera e tenace. E ha una creatività infinita, ma si sottovaluta. Fu quasi per gioco, quando Benedetta cominciò a postare ricette su YouTube”.

All’epoca lui viaggiava molto, raggiungendo spesso l’America Latina e sognava di aprire un hotel in Costa Rica. “Avevamo ristrutturato il nostro casale e avevamo cominciato a produrre saponi che vendevamo su Internet – ha ricordato Benedetta Rossi -. Intanto continuavo a pubblicare le ricette. A un certo punto crescevano in un modo pazzesco. E il ragazzo che ci aiutava da un punto di vista tecnico ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Ha registrato e creato il sito Fattoincasadabenedetta. Non fosse per lui…”.

Il successo del sito web è stato accompagnato alla fama sui social dove Benedetta Rossi ha migliaia di follower. In seguito sono arrivati i libri e un programma tutto suo su Food Network intitolato Fatto in casa per voi. “Di scena ho solo il grembiule – ha raccontato lei -. Quella che devi tenere alta è la credibilità. Non c’è voce, l’immagine stretta sui gesti, semplici, senza l’uso di marchingegni robotici. E sotto passa la scritta didascalica con gli ingredienti, anche perché abbiamo tanti fan stranieri e anche sordomuti”.