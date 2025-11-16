Claudia Gerini su Samira Lui: “Fraintesa”. Chiude la polemica (ma ne apre un’altra)

Di lei aveva detto senza mezze parole che è “una ragazza tutta nuda che gira le letterine”: Claudia Gerini è tornata a parlare di Samira Lui. E ha fatto bene. Il perché è presto detto: se la notizia di due donne di spettacolo (meglio ancora con un gap generazionale) che si scontrano fa sempre gola alla cronaca rosa, è importante mettere un punto alle polemiche con la serietà che contraddistingue una grande professionista. Così ha fatto l’attrice 53enne a margine Montecarlo Film Festival: “Sono stata fraintesa, non volevo offendere Samira“. Poi, senza troppi giri di parole, difende il volto de La Ruota della Fortuna e attacca il mondo della televisione, mettendone in luce un’importante contraddizione.

Claudia Gerini su Samira Lui: “Bella, brava e preparata”

Non ci era certo andata leggera Claudia Gerini, che, al podcast di Tintoria, aveva espresso la propria perplessità rispetto al ruolo di Samira Lui a La Ruota della Fortuna, programma di punta dell’Access Prime Time di Canale 5 che sta collezionando notevoli successi in termini di ascolti tv. Gerini, ospite del podcast, ha parlato del suo passato a Non è la Rai, paragonandolo con ciò che accade oggi in televisione. Durante la chiacchierata con Stefano Rapone e Daniele Tinti, l’attrice aveva criticato la tv commerciale e alcune dinamiche che permangono nei programmi e negli show promossi dai singoli canali.

“Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda“, aveva detto. Senza fare nomi, Claudia Gerini, ha però di fatto alluso a La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, dove la modella ha il compito di girare le lettere per scoprire la soluzione. “Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera – ha affermato -. È una cosa anacronistica, che non posso più vedere”.

Insomma, parole che prese singolarmente hanno fatto pensare a un vero e proprio attacco ai danni della 27enne originaria di San Daniele, in Friuli. “Non era mia intenzione offenderla”, ha chiarito poi qualche giorno dopo. Ma non solo. L’attrice è di nuovo intervenuta a margine del Montecarlo Film Festival per chiarire ulteriormente la propria posizione e non lasciare spazio per ulteriori polemiche.

Come già avevano evidenziato le sue parole a Tintoria nel discorso completo, il suo era tutt’altro che un attacco diretto a Samira Lui: “Sono stata fraintesa, non volevo offendere Samira, che è bella, brava e preparata“. E poi: “Il mio discorso è sulla parità di genere. Dopo trent’anni tutto è cambiato e vedere in tv una ragazza carina, vestita sensuale, che gira le lettere di un tabellone mi sembra anacronistico. Dovrebbero esserci anche i valletti. Perché non ci sono? Ci dovrebbe essere una parità di ruoli. E questa parità non la vedo. A Striscia la notizia ci sono stati anche i velini. Ecco, mettiamo più valletti in tv, e in altri contesti lavorativi invece più steward al posto delle hostess che passano il microfono”.

Le “critiche” a Samira Lui

Insomma, nessuna cat fight verbale tra Claudia Gerini e Samira Lui (anche perché il volto de La Ruota della Fortuna non ha mai risposto all’attrice). Anzi, dopo aver chiuso la polemica, Gerini ne apre un’altra mettendo in discussione le scelte di ruoli e posizioni da parte della tv commerciale e interrogando prima di tutti Rai 1 e Canale 5, i principali canali amati dai telespettatori.

Ma Claudia Gerini non è stata la prima a mettere in evidenza la difficoltà della televisione di mettersi in discussione e di cambiare a favore di ruoli più paritari e meno fossilizzati su “ruoli di altri tempo”. Paola Barale, ex valletta de La Ruota della Fortuna, quando a condurre il game show c’era il mitico Mike Bongiorno aveva infatti dichiarato: “È vero, oggi l’approccio è più paritario. Samira non è solo un contorno: gira il tabellone, ha un ruolo, partecipa. Però la televisione resta un mondo ancora legato ai ruoli tradizionali. Non voglio dire maschilista, ma in certi meccanismi lo è ancora. L’apprezzamento va bene, le battute sono simpatiche, ma restano quelle di sempre”.

“Il ruolo della donna in tv va ripensato. Non dico che Gerry tratti male Samira, anzi. Ma mi piacerebbe che anche a La Ruota della Fortuna si sdoganasse la figura della valletta: chiamatela braccio destro, co-conduttrice. Samira potrebbe dare molto di più“.

