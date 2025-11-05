Claudia Gerini contro Samira Lui: “Una ragazza tutta nuda che gira una letterina”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Claudia Gerini

“Una ragazza tutta nuda che gira una letterina”, Claudia Gerini non fa il nome di Samira Lui, ma la sua frase sembra riferita proprio alla showgirl, protagonista de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti.

L’attacco di Claudia Gerini a Samira Lui

L’attrice, ospite del podcast Tintoria, ha parlato del suo passato a Non è la Rai, creando una sorta di parallellismo con ciò che accade oggi in televisione. Durante la sua chiacchierata con Stefano Rapone e Daniele Tinti, Claudia Gerini ha criticato la tv commerciale e alcune dinamiche che, secondo lei, continuano ad esserci.

“Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda”, ha spiegato, aggiungendo: “Noi non eravamo nude”. Claudia Gerini, come spiegato, non ha fatto nomi, ma sembra chiarissimo il riferimento a La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, dove la modella ha proprio il compito di girare le lettere per scoprire la soluzione. “Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera – ha affermato -. È una cosa anacronistica, che non posso più vedere”. Secondo l’attrice la soluzione potrebbe essere quella di metterci un uomo. “Questa è una polemica che ci annoia mortalmente”, ha poi concluso.

Samira Lui, le polemiche sul suo ruolo a La Ruota della Fortuna

Una polemica che si aggiunge a quella sollevata qualche giorno fa da un altro personaggio chiave della televisione. Parliamo di Paola Barale che in un’intervista a Repubblica aveva ricordato gli anni a La Ruota della Fortuna con Mike Bongiorno. La conduttrice aveva poi commentato il ritorno del format, facendo un parallelo fra il suo ruolo e quello di Samira Lui.

“Gerry è un conduttore meraviglioso, unico vero erede di Mike – aveva detto -. Come Mike, sa arrivare al pubblico: è lo zio, il fratellone, l’amico. La ruota fa un risultato clamoroso, è un gioco vincente. Non mi stupisco del successo anche dopo 40 anni, lo studio è bellissimo, c’è la band. Samira è molto brava. Unico appunto, ma non vorrei essere fraintesa, è che Gerry la tratta come Mike trattava me”.

“L’approccio è più paritario, è vero – aveva aggiunto Paola Barale -. Samira gira il cartellone, ha un ruolo, non è il contorno. La tv è ancora così, non voglio dire maschilista, ma insomma è fatta per ruoli. L’apprezzamento va bene, le battute sono carine, ma mi sembrano quelle. È il ruolo della donna che va cambiato: non sto dicendo che Gerry tratti male Samira. Ma mi piacerebbe che anche a La ruota della fortuna si sdoganasse la valletta: chiamatela braccio destro, co-conduttrice. Samira potrebbe dare ancora di più”.

Gerry Scotti ha più volte dichiarato che il successo de La Ruota della Fortuna, programma campione di ascolti, è legato non solo alla sua bravura, ma anche a quella di Samira Lui. I due hanno formato una squadra vincente e nel tempo sono riusciti a creare un feeling che emerge chiaramente. “Fin da subito c’è stato un bel feeling, non ci sono barriere fra di noi”, ha dichiarato in passato Samira, ma non tutti sembrano pensarla allo stesso modo.

