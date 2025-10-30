Paola Barale: “Gerry Scotti unico erede di Mike”. E parla di Samira

Icona della tv anni ’90, Paola Barale torna a parlare della "Ruota della Fortuna" e dei suoi nuovi protagonisti: Gerry Scotti e Samira Lui

Erano gli anni ‘80 quando il pubblico italiano ha imparato ad amare La Ruota della Fortuna: al fianco di Mike Bongiorno, per sette anni, c’era una giovanissima Paola Barale, diventata in poco tempo uno dei volti simbolo della tv anni ’90.

Oggi il game show è tornato in onda con Gerry Scotti alla conduzione, e Paola Barale ricorda Mike non avendo dubbi su chi sia il vero erede del re dei quiz. E tra un tuffo nel passato e uno sguardo al presente, non manca un commento su Samira Lui, il nuovo volto della Ruota della Fortuna.

Paola Barale, le parole su Gerry Scotti

Gli anni ’90 hanno segnato l’apice di una televisione che oggi sembra un ricordo lontano: grandi show del prime time, conduttori iconici e un pubblico che viveva la tv come un appuntamento quotidiano.

Paola Barale di quella stagione è stata uno dei volti simbolo: elegante, solare, amatissima accanto a Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna. E proprio ripensando a quel periodo, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, la showgirl ha raccontato il suo bilancio personale: “Tutti i grandi della tv non ci sono più, è sparita la generazione di Mike, Baudo, Vianello. Tutte le persone con cui ho cominciato, e che fanno parte di un passato glorioso”.

Un passato che resta nel cuore degli spettatori, ma che oggi trova nuova linfa anche grazie a Gerry Scotti, che ha ripreso le redini de La Ruota della Fortuna ritrovando l’affetto e il seguito del pubblico.

Per Paola Barale, infatti, non ci sono dubbi su chi abbia saputo raccogliere davvero l’eredità di Mike: “Gerry è un conduttore meraviglioso, unico vero erede di Mike. Come Mike, sa arrivare al pubblico: è lo zio, il fratellone, l’amico. La Ruota fa un risultato clamoroso, è un gioco vincente. Non mi stupisco del successo anche dopo 40 anni, lo studio è bellissimo, c’è la band”.

Paola Barale, Samira Lui e il ruolo della “valletta”

E se è vero che un buon programma è soprattutto frutto della bravura dei conduttori, la vera forza della Ruota della Fortuna è sempre stata anche quel braccio destro capace di animare il gioco, dare ritmo e diventare parte integrante delle dinamiche in studio. Un ruolo che Paola Barale ha incarnato per anni e che oggi appartiene a Samira Lui, nuova protagonista accanto a Gerry Scotti.

Parlando proprio di lei, la Barale ha spiegato: “Samira è molto brava. Unico appunto, ma non vorrei essere fraintesa, è che Gerry la tratta come Mike trattava me”.

Un parallelismo che apre a una riflessione più ampia sul ruolo femminile in tv: “L’approccio è più paritario, è vero. Samira gira il cartellone, ha un ruolo, non è il contorno. La tv è ancora così, non voglio dire maschilista, ma insomma è fatta per ruoli. L’apprezzamento va bene, le battute sono carine, ma mi sembrano quelle. È il ruolo della donna che va cambiato: non sto dicendo che Gerry tratti male Samira. Ma mi piacerebbe che anche a La Ruota della Fortuna si sdoganasse la valletta: chiamatela braccio destro, co-conduttrice. Samira potrebbe dare ancora di più”.

Un desiderio che arriva da chi quel ruolo lo ha reso iconico, e che oggi guarda al futuro della Ruota con lo stesso sguardo lucido di allora.

