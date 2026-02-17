La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti “minaccia” di andarsene, ma Samira Lui interviene

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Con la puntata del 16 febbraio La Ruota della Fortuna apre la settimana in modo frizzante, fra sketch, momenti divertenti e una sfida avvincente a colpi di frasi da scoprire. Gerry Scotti e Samira Lui si confermano una coppia vincente, dando vita ad un siparietto esilarante.

La Ruota della Fortuna, Gerry minaccia di lasciare e Valerio batte tutti

La puntata de La Ruota della Fortuna è iniziata, come di consueto, con l’ingresso di Gerry Scotti a ritmo di musica. Il conduttore ha poi introdotto Samira Lui che per questo appuntamento ha puntato su un abito black senza spalline e con delle romantiche balze.

“Ho visto che nelle prime mosse ha tolto la polenta, ma ha rimesso il soffritto”, ha scherzato Gerry, imitando la coreografia di Samira che è scoppiata a ridere. Poco dopo i due conduttori hanno messo in scena un divertentissimo siparietto.

A sorpresa infatti il presentatore si è seduto fra il pubblico. “Cosa sta facendo, un riposino?”, ha chiesto Samira. “Io ci farei una giornata qui, godendomela”, ha replicato Gerry Scotti. A ristabilire l’equilibrio nella trasmissione però ci ha pensato proprio l’ex gieffina.

“Ma come facciamo senza di lei? – ha insistito Samira -. Impossibile trovarne un altro”. A quel punto Gerry Scotti ha finalmente deciso di tornare al centro dello studio. “Se me lo dice lei allora vengo subito!”, ha scherzato, riprendendo le redini della trasmissione.

Spazio poi alla gara con la campionessa Janis pronta a sfidare due nuovi concorrenti: Valerio e Vito. La biologa marina di Cordenons ha provato a difendere il suo titolo, ma la fortuna non è stata dalla sua parte. Dopo un appassionante testa a testa al Triplete, nel L’Ultimo Round a spuntarla è stato Valerio che è diventato il nuovo campione de La Ruota della Fortuna con un montepremi di 16mila euro.

Arrivato a La Ruota delle Meraviglie, il concorrente è riuscito a dare solamente una soluzione, accendendo dunque un’unica busta. Sul finale Gerry Scotti ha svelato il contenuto della busta verde pari a 5 mila euro. Una cifra che ha permesso a Valerio di vincere 21mila euro.

Il successo de La Ruota della Fortuna non si ferma

Dal suo ritorno in tv nel 2024, La Ruota della Fortuna, ha ottenuto un successo straordinario in termini di ascolti e telespettatori. Il programma cult di Mike Bongiorno, riportato sul piccolo schermo da Gerry Scotti, ha conquistato un pubblico vasto e fedele, registrando ascolti impressionanti.

“Ho scelto la tv commerciale, pop, fatta bene e non becera, per capirci – ha spiegato qualche tempo fa il conduttore, parlando della trasmissione -. Una scelta che all’apparenza può essermi costata in termini di premi della critica, ma che mi ha dato l’amore del pubblico. Mike lo aveva intuito, in tempi non sospetti. Disse: “Quando non ci sarò più io, ci sarai tu”. Gli dico: “Grazie Mike”.

Lo scontro con Affari Tuoi di Stefano De Martino ha acceso la curiosità del pubblico, rendendo il programma condotto da Gerry un vero e proprio caso e un prodotto su cui puntare non solo nella fascia dell’access prime, ma anche in prima serata.