Affari tuoi, Valentina non cade nella trappola del Dottore e vince (anche se poco)

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Affari tuoi andata in onda il 20 novembre. Protagonista Valentina da Narni che, dopo 22 puntate da pacchista, è stata accolta da Stefano De Martino al tavolo del game show di Rai1 per giocare insieme alla sorella Emanuela. La 27enne, funzionaria amministrativa contabile del Comune di Terni, ha scelto di sfidare il Dottore con una perseveranza che si è rivelata davvero forte.

Definita dal conduttore come “la secchiona della famiglia“, la concorrente ha svelato di essere la fan numero 1 di Affari tuoi visto che si allena da quando è bambina: De Martino ha infatti mostrato una foto di vent’anni fa, in cui Valentina giocava col padre a una partita di Affari tuoi fai-da-te in famiglia, durante una serata di Capodanno.

Valentina e la sua partita sfortunata

Dopo due tiri sfortunati – che hanno fatto volatilizzare il premio da 75.000 e quello da 15.000 euro – Valentina è riuscita a beccare uno dei pacchi blu. Via un altro pacco rosso, quello da 20.000 euro, e niente Gennarino per la ragazza, che nei primi sei tiri è riuscita però a lasciare intatti i premi più alti. Campane a festa per Valentina, che rifiuta la prima offerta del Dottore di 33.000 euro, consapevole che ancora il tabellone è pieno di possibilità.

Peccato però che il pacco 10 associato alla Sicilia – aperto nella convinzioni che le avrebbe portato fortuna – contenga proprio i 300.000 euro: grande delusione per le due sorelle, ingannate anche da Herbert Ballerina che aveva fatto credere loro che fosse un pacco blu. “Il fatto è che questa nostra partita di vent’anni fa non è che fosse andata proprio bene per entrambe”, racconta Emanuela riguardando la foto d’infanzia della sorella. A consolarle un tenero Stefano De Martino che ha detto: “Allora proviamo a cambiare il finale“.

Le due sorelle aprono il pacco 15, quello delle Marche, e salutano per sempre anche i 200.000 euro. Ad attenderle l’ultimo tiro della tripletta, con il pacco della Campania con il numero 6, quello del compleanno della concorrente: il tiro è fortunatissimo, visto che ha al suo interno 0 euro.

A questo punto il tabellone ha più blu che rossi, ma Valentina chiede al Dottore un’offerta, che abbassa la cifra drasticamente a 15mila euro. Del resto, spariti i premi più alti, il crudele deus ex machina di Affari tuoi non può fare altrimenti, e la ragazza ne è consapevole: “Ci sta, ma sono comunque tanti soldi. Noi siamo cresciute in una famiglia che non ha avuto chissà quali disponibilità, ma i nostri genitori ci hanno insegnato tantissimi valori. I soldi sono importanti ma non sono tutto”, ha detto. E così decide di giocarsela ancora, con la voglia di divertirsi e perché no, portarsi a casa una somma che potrebbe permetterle di realizzare qualche sogno nel cassetto.

Una nuova tripletta per Valentina, che riesce a beccare tre pacchi blu di fila, raddrizzando così la partita. Ma arriva una nuova telefonata del Dottore, pronto a mettere in crisi la concorrente con un’offerta più vantaggiosa della precedente, salita a 20.000 euro. Ma le sorelle non hanno dubbi: in uno dei pacchi ci sono ancora 100.000 euro, quindi rifiutano senza alcuna remora. Ma il tiro che segue non è dei più fortunati: volano via 50.000 euro, e torna il Dottore, questa volta con un cambio. Valentina rifiuta, convinta delle potenzialità del suo pacco, il numero 8.

Valentina non cade nella trappola del Dottore: il gran finale

A questo punto il tabellone è equilibrato: tre blu da un lato e tre rossi dall’altro, con il pacco nero che incombe. Le sorelle di Narni scelgono il 19, il pacco del Veneto, e perdono 100.00 euro. Decidono di aprire il pacco della Puglia, il numero 2, che sarà un’altra delusione: vanno via anche i 10.000 euro, mentre il Dottore gongola e offre a Valentina solo 5.000 euro.

La contabile di Terni è decisa a trarre il meglio da questa partita e va avanti con i tiri: nel 13 della Valle d’Aosta trova 1 euro, mentre l’11 del Piemonte si rivela essere il pacco nero, che contiene 30.000 euro. Rimangono 100 euro da un lato e 30.000 dall’altro, mentre Gennarino si nascondeva nel pacco numero 5.

Adesso l’obiettivo di Valentina ed Emanuela è riuscire a conquistare quei 30.000 euro: il crudele Dottore offre il cambio sperando di far cadere in tentazione le due sorelle. Ma il pacco numero 8 ha un significato importante: “È il numero preferito di Emanuela”, spiega Valentina. Decide di tenerlo rischiando il tutto per tutto: la ragazza non cede alla tentazione e la mossa si rivela vincente. La fan numero 1 di Affari tuoi vince 30.000 euro e si commuove: alla fine la partita è andata meglio di quella di vent’anni fa.

