Affari Tuoi, Stefano De Martino soccorre la concorrente. Valentina rischia (ma vince)

IPA Stefano De Martino

La puntata di Affari Tuoi di venerdì 14 novembre è iniziata nel peggiore dei modi per Valentina dal Trentino Alto Adige. Sotto lo sguardo vigile del conduttore Stefano De Martino e del Dottore, la ragazza, accompagnata dalla mamma, si è fatta guidare dall’istinto e ha rivelato di avere un rapporto particolare con i numeri. “La Vale”, come dolcemente viene chiamata dagli altri concorrenti, era nel programma da 33 puntate e fremeva per potersi confrontare con il destino a suon di pacchi. Ecco cosa è successo in puntata e quanto ha vinto la concorrente.

Un primo tiro da 200.000 euro: De Martino dispiaciuto

Valentina ha iniziato la partita con un tiro veramente sfortunato. In pochi secondi il destino ha provato a smussare le sue aspettative, facendole trovare il pacco da 200.000. Ma l’entusiasmo della concorrente non è calato e lei, giustamente, non ha lasciato andare le sue speranze: ha saputo riconoscere che davanti aveva tutta la partita. Stefano De Martino, seppur dispiaciuto, l’ha incoraggiata ad andare avanti con tutte le sue energie, la partita era ancora lunga. Pochi tiri dopo la concorrente ha trovato anche il pacco nero, che conteneva 200.000 euro.

Valentina rischia grosso (ma vince)

Insomma, Valentina ha condotto una partita strana, iniziata molto in salita. Non solo per l’eliminazione del pacco da 200.000 euro, ma anche perché, poco dopo, è stato eliminato anche quello da 100.000 euro. Dopo i canonici 6 tiri è intervenuto come sempre il Dottore.

Come prima mossa ha proposto un “cambio” e Valentina ha accettato, cambiando il suo pacco, il numero 6, con il numero 4. Una scelta che si è rivelata corretta, poiché nel pacco 6, quello da lei stessa scelto a inizio puntata c’erano 0 euro. Insomma, la concorrente ha rischiato moltissimo, avendo avuto nelle sue mani per un bel po’ un pacco senza valore.

Le lacrime: “C’era il binario numero 2”

Non sono mancati momenti di commozione durante la puntata di Affari Tuoi di venerdì 14 novembre. Valentina ha raccontato un episodio doloroso, rivelando l’importanza che i numeri rivestono nella sua vita. Con l’aiuto della mamma, al suo fianco durante tutta la puntata, ha infatti raccontato di aver sognato per due mesi un binario numero 2, nel quale compariva sua sorella, Melanie, scomparsa due anni prima. Mamma Luana ha deciso quindi di chiamare il pacco numero 2, trovandoci 50mila euro. “Ci si sbaglia, anche se era istinto”.

Alla fine Valentina ha seguito l’istinto, tenendo il suo pacco numero 4 e vincendo 30.000 euro. Bellissimo il commosso abbraccio finale con Stefano De Martino che ha esclamato: “Ribaltone! Brava!”. Che gioia negli occhi delle due donne.

De Martino soccorre la concorrente

Proprio nelle ultime battute del programma Stefano De Martino si è mostrato attento alle proprie concorrenti. Mentre Valentina continuava i suoi ragionamenti numerologici per scegliere quale pacco aprire, sua mamma ha avuto un attacco di tosse. Niente di grave, ma sicuramente un episodio fastidioso perché protratto nel tempo. La signora cercava di trattenersi per non fare rumore in un momento teso del game show, ma De Martino non ha esitato. Subito il conduttore si è rivolto ai suoi collaboratori in studio chiedendo una caramella per la tosse da poter passare a Luana. Qualcuno dalla regia gli ha dunque dato una caramella che lui ha donato alla donna: “Alla liquirizia, le piace?”. Immediato il sollievo della concorrente che ha così potuto godersi le ultime fasi del gioco con la figlia.

