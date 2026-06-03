Affari Tuoi, Stefano De Martino incredulo: la mossa di Denise è inspiegabile

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IPA Stefano De Martino

Una serata di pura adrenalina, quella del 2 giugno, in cui il destino sembra divertirsi a rimescolare le carte continuamente. La puntata del 2 giugno di Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi che tiene incollati milioni di italiani alla televisione, ha regalato al pubblico una di quelle storie che lasciano con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Al centro dello studio una protagonista d’eccezione: Denise, una giovane donna di 35 anni proveniente da Vallerotonda, in provincia di Frosinone. Di professione fa il Carabiniere, una vita spesa a mantenere il sangue freddo, dote che le è servita tutta in una partita che definire altalenante sarebbe riduttivo. Al suo fianco, a condividere tensioni e decisioni, la sorella Azzurra, architetto.

Affari Tuoi, la partita inizia male

L’avventura di Denise, che ha iniziato la sua corsa stringendo tra le mani il pacco numero 15, si è aperta sotto i peggiori auspici. La Dea Bendata è sembrata voltarle le spalle fin dai primissimi tiri della serata, quando con una sequenza da brividi la concorrente laziale ha visto sfumare ben tre pacchi rossi pesantissimi, compreso il premio massimo da 300mila euro.

Anche i momenti di leggerezza della trasmissione non sono bastati a scacciare i nuvoloni neri: lo studio ha cercato di raddrizzare la rotta, e lo stesso conduttore Stefano De Martino ha provato a fare da scudo contro la sfortuna azionando il suo ormai celebre mantra. Niente da fare. Anche il pacco da 200mila euro è svanito nel nulla. Di fronte a un quadro così compromesso, la prima proposta del Dottore da 25mila euro è stata prontamente stracciata dalle sorelle, decise a seguire l’insegnamento dei genitori: non arrendersi mai di fronte alle difficoltà.

La svolta del cambio pacco

La vera svolta, quella che ha ridefinito l’intera serata, è arrivata con una mossa che ormai conosciamo come psicologicamente affascinante: Denise ha deciso di accettare il cambio del pacco, rinunciando al suo 15 per accogliere il numero 2. Una scelta di puro istinto che si è rivelata provvidenziale, dato che nel vecchio pacco si nascondevano appena 10 euro.

Da quel momento il vento è cambiato. Denise è riuscita a inanellare una serie di colpi fortunati, eliminando solo opzioni blu ed escludendo le cifre minori grazie a quello che Stefano De Martino ha ironicamente ribattezzato un “intuito al contrario”. Sì, perché la concorrente ha sistematicamente ignorato i consigli della sorella Azzurra, facendo l’esatto opposto e, incredibilmente, indovinando ogni mossa.

Il finale della puntata ha assunto i contorni di un vero thriller psicologico. Con un tabellone ridotto a due sole opzioni rosse, una da 15mila e l’altra da 100mila euro, il Dottore ha messo sul piatto un’offerta ricchissima: 50mila euro. È a questo punto che si è consumato lo strappo decisivo, la mossa che ha lasciato Stefano De Martino e il pubblico increduli. Mentre la sorella Azzurra insisteva per andare fino in fondo, convinta che il pacco numero 2 custodisse la cifra più alta, Denise ha scelto la via della prudenza. Il Carabiniere ha preferito non rischiare, accettando l’assegno.

A mente fredda, il comportamento di Denise è l’essenza stessa di questo gioco. La sua mossa è apparsa inizialmente inspiegabile per chi cercava il colpaccio teatrale, ma la realtà ha dato ragione al suo istinto: nel suo pacco c’erano solo 15mila euro. Una vittoria straordinaria, dunque, arrivata non seguendo la logica geometrica o i consigli familiari, ma una personalissima e vincente strategia del rischio controllato.