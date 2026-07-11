Affari Tuoi, Stefano De Martino si commuove per la dedica di Giacomo

IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi è da tempo il salotto più accogliente di casa nostra. È proprio questo che abbiamo avvertito nell’ultima, intensa puntata del game show di Rai1, che ha visto protagonista Giacomo, fiero e verace rappresentante della Puglia. Custodendo gelosamente il suo pacco numero 4, Giacomo ha portato la genuinità della sua terra e l’orgoglio del suo mestiere: nella vita di tutti i giorni, infatti, è un instancabile operatore zootecnico. Al suo fianco, pronta a sostenerlo con sguardi d’intesa, c’era la moglie Sara, con cui condivide l’amore e la fatica del lavoro agricolo, essendo entrambi imprenditori del settore. Un’atmosfera calda e familiare, arricchita dalla consueta ironia di Herbert Ballerina, che ha inaugurato la partita presentando una delle sue geniali invenzioni: un quadro surreale dedicato proprio alla bellezza della Puglia.

Il percorso di Giacomo ad Affari Tuoi

Il cammino dei due coniugi pugliesi è iniziato sotto i migliori auspici, con un tiro fortunato che ha subito spazzato via i 10 euro della regione Lombardia. Ma chi segue il programma sa bene che il destino ad Affari Tuoi sa essere beffardo e, poco dopo, l’ansia in studio ha cominciato a salire inesorabilmente. In rapida e spietata successione, il tabellone si è tinto di rosso perdendo cifre pesantissime: prima i 10000 euro, poi i 75000 e, colpo al cuore per tutti i telespettatori, l’ambitissimo montepremi massimo da 200000 euro. Un’altalena di emozioni continue che ha visto la dea bendata tornare a sorridere timidamente con l’eliminazione dei 100 euro, per poi voltare di nuovo le spalle facendo sfumare anche i 100000 euro.

Ma Giacomo e Sara non sono tipi da lasciarsi abbattere facilmente, abituati come sono alla resistenza richiesta dai campi. Dopo l’uscita di scena dei 30000 euro, il pubblico ha assistito a un momento di puro folklore televisivo: il pittoresco rito scaramantico di Lupo e Thanat, che ha “magicamente” propiziato l’apertura del pacco da 0 euro. Da quel momento, il vento è sembrato cambiare direzione, con l’eliminazione indolore del temuto “pacco ballerina”, dei 20 euro e dei 200 euro.

Il duello col Dottore

Il vero spettacolo, però, è stato il testa a testa psicologico contro il Dottore. Di fronte a una prima e insidiosa offerta di 19000 euro, Giacomo non ha battuto ciglio, affidando l’assegno direttamente alle lame del tritadocumenti. Stessa sorte per una seconda proposta identica, polverizzata con determinazione.

Giacomo, mettendo da parte per un attimo il gioco, ha confessato di essersi mascherato in passato proprio da Stefano De Martino e ha voluto leggergli una poesia in rima scritta di suo pugno. Parole sincere, cariche di stima e ammirazione, che hanno fatto breccia: Stefano, leggendola, si è visibilmente commosso, regalando al pubblico un momento di rara e sincera umanità.

Ripresa la gara, dopo l’uscita dell’invenzione di Herbert Ballerina, il Dottore ha ripreso la sua offensiva tattica. Ha tentato gli agricoltori con 30000 euro, poi, dopo l’uscita del “pacco gennarino”, ha alzato la posta a 35000. Nemmeno la perdita dolorosa dei 50000 euro ha piegato Giacomo, che ha rifiutato caparbiamente un’ulteriore offerta da 30000 euro e ha detto un secco “no” anche alla tentazione del cambio pacco.

Il gran finale

Arrivati alle battute conclusive, la tensione nello studio si tagliava col coltello. Un silenzio irreale era spezzato solo dai respiri pesanti dei due coniugi, consapevoli di essere a un bivio cruciale. Il Dottore, fiutando il coraggio di Giacomo e Sara, ha sferrato il suo colpo da maestro proponendo un’ultima, pesantissima offerta: 40000 euro.

Guardando negli occhi sua moglie, con il pensiero inevitabilmente rivolto ai sacrifici quotidiani della loro azienda agricola, Giacomo ha compreso che quello era il momento di far prevalere la saggezza sull’azzardo. Con un sorriso stanco ma felice, ha deciso di accettare gli 85000 euro tra gli applausi scroscianti del pubblico in piedi e l’abbraccio affettuoso di un commosso De Martino. Un epilogo perfetto per una coppia di grandi lavoratori, che torna in Puglia con un meritato premio e il ricordo di una splendida favola televisiva. Malgrado nel suo pacco ci fossero 300000 euro.