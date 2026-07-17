Affari Tuoi, Stefano De Martino e la richiesta per la puntata finale: “Siamo agli sgoccioli”

IPA Stefano De Martino

Penultima puntata di Affari Tuoi, quella del 17 luglio 2026, prima del gran finale di sabato 18 luglio. Poi il 19 è prevista la finale dei Mondiali 2026, dove si sfidano la Spagna e l’Argentina. Stefano De Martino, quindi, si ferma per qualche settimana, prima del rientro a settembre. Meritate vacanze per il conduttore, che si è misurato con una puntata abbastanza difficile in partenza, con i primi tiri nel segno dei pacchi rossi.

Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 17 luglio 2026

Inizio movimentato per la puntata del 17 luglio 2026 di Affari Tuoi: è la penultima, e Herbert Ballerina si è scatenato, tra battute e riferimenti a Sanremo e al suo direttore artistico (e conduttore), ovvero Stefano De Martino. A giocare nella puntata di stasera è stata Annalidia dalla provincia di Teramo, in Abruzzo: è “figlia d’arte”, perché lavora nella palestra di papà.

Poi è stato il turno di presentare l’invenzione di Herbert, classico della serata: “Ci sono persone che non riescono a suonare nemmeno per sbaglio; perché queste persone non possono suonare solo perché non hanno ricevuto il talento? Ho inventato un metodo per dare a tutti la possibilità di suonare a orecchio. Io c’ho un orecchio sul guanto, so’ entrati due diti”.

Ed è arrivata subito la correzione: “Due dita. Scusate veramente, tanto ormai è estate, dai”. E con la nuova invenzione di Herbert tutti “possono suonare a orecchio”. Tra la perplessità di De Martino, è ovviamente arrivato il grande applauso in studio. “Giù, giù, giù”, ha risposto il pubblico dopo che De Martino si è abbassato sul pavimento per indicare il “basso livello” dell’invenzione, naturalmente per scherzo. Un loro sketch che ci mancherà molto, anche se Affari Tuoi si ferma solo per circa un mese e mezzo.

Quanto ha vinto

I primi sei tiri non sono stati molto fortunati per la concorrente; sono andati via 15mila euro, 100mila euro, ma anche i 50mila euro e poi, in seguito, i 300mila e 75mila euro, dopo la prima offerta del Dottore, di 27mila euro. Agli inizi De Martino non ha voluto concedere il suo mantra del pacco blu, riponendo un po’ troppa fiducia nelle sorti della partita.

Durante la telefonata con il Dottore, De Martino ha poi accennato alla puntata finale del 18 luglio, con una “piccola richiesta”, si fa per dire. “Siamo agli sgoccioli, domani qua lo dico, tutti in costume da bagno vi voglio, soprattutto Lupo e Thanat”. Ma quando la concorrente ha trovato l’ennesimo pacco rosso, è arrivato il turno del mantra del pacco blu, con Herbert, Lupo e Thanat. Purtroppo, però, non ha funzionato.

La partita si è poi fatta interessante quando la concorrente ha trovato tre pacchi blu di seguito, incluso quello Ballerina, con Martina Miliddi, e Gennarino. Ancora bassa l’offerta del Dottore, di 19mila euro: la concorrente ha ovviamente rifiutato. Poco dopo ha scartato il Pacco Nero, dal valore di 75mila euro. Il Dottore ha proposto anche un cambio: “Può aiutarci o condannarci”, ha commentato De Martino. I pacchi rimasti sono tre blu (0, 1 e 100 euro), e due rossi (20mila e 30mila euro). Alla fine la concorrente, in studio con il compagno Davide, ha scambiato il 9 con l’8. La partita si è fatta sempre più interessante, fino a quando non sono rimasti il pacco da 100 euro e 30mila euro. Il Dottore le ha offerto infine 15mila euro, ma ha scelto di tritare l’assegno: alla fine, nel suo pacco c’erano 30mila euro. Lo scambio si è rivelato giusto, e ha saputo leggere i segni.