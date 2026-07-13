Rocío Muñoz Morales: “Le donne della mia famiglia mi hanno insegnato la libertà e il rispetto”

Rocío Muñoz Morales riceve il Premio "Arte: Sostantivo Femminile" 2026 e in esclusiva per DiLei racconta la sua emozione: "Il talento non è mai un fatto individuale".

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Rocío Muñoz Morales: “Le donne della mia famiglia mi hanno insegnato la libertà e il rispetto”
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Rocío Muñoz Morales
Chi è Rocío Muñoz Morales? Qual è il ruolo delle donne nell'arte? Perché l'autenticità è importante nel successo?

Rocío Muñoz Morales ha ricevuto il prestigioso Premio “Arte: Sostantivo Femminile”, promosso dall’Associazione A3M – Amici dell’Arte Moderna a Valle Giulia, che da diciotto anni rende omaggio a personalità femminili capaci di trasformare competenza, ricerca e passione in un patrimonio condiviso per la collettività.

Rocío Muñoz Morales, il commento in esclusiva per il Premio “Arte: Sostantivo Femminile”

Rocío Muñoz Morales ha dedicato il riconoscimento a tutte le donne che perseguono i propri sogni con coraggio e in esclusiva ci ha rivelato: “Sono davvero felice di ricevere un riconoscimento come il Premio “Arte: Sostantivo Femminile”. Per me ha un significato speciale perché sono cresciuta in una famiglia di donne forti, generose e piene di sensibilità, che mi hanno insegnato il rispetto, la libertà e il valore dell’ascolto.

Rocío Muñoz Morales
Ufficio stampa - Premio Arte: Sostantivo Femminile
Rocío Muñoz Morales

Forse è anche per questo che sento l’arte così vicina: come le donne, l’arte ha la capacità di accogliere, emozionare, mettere in relazione le persone e aprire prospettive nuove. Chi ha la fortuna di lavorare nel mondo dello spettacolo sa anche di avere una piccola responsabilità: quella di trasmettere messaggi positivi, soprattutto alle ragazze più giovani, mostrando che autenticità, impegno e gentilezza possono convivere con il successo.

Abbiamo bisogno di continuare a coltivare questa capacità di immaginare, di emozionarci e di prenderci cura gli uni degli altri. E credo che quando le donne si sostengono reciprocamente possano dare vita a qualcosa di davvero straordinario. Premi come questo hanno il merito di ricordarci che il talento non è mai solo un fatto individuale, ma cresce grazie agli incontri, all’esempio di chi ci ha preceduto e alla capacità di riconoscere il valore degli altri”.

E ha aggiunto: “Essere premiata nell’ambito di un riconoscimento che celebra il talento e il contributo delle donne alla cultura e alla società ha per me un significato speciale. Condivido questo premio con tutte le donne che ogni giorno affrontano sfide, inseguono i propri sogni e trovano il coraggio di esprimere la propria voce”

Rocío Muñoz Morales, magnifica in rosa

La premiazione si è svolta il primo luglio nella splendida cornice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, dove Rocío ha portato anche un tocco di glamour ed eleganza, indossando un abito-lingerie rosa con inserti in pizzo che esalta la forza e la bellezza della femminilità.

Maddalena Santeroni Rocío Muñoz Morales
Ufficio stampa - Premio Arte: Sostantivo Femminile
Maddalena Santeroni e Rocío Muñoz Morales

L’attrice è stata premiata assieme ad altre donne che si sono distinte in diversi ambiti. Le protagoniste della XVIII edizione del Premio “Arte: Sostantivo Femminile” sono state Silvia Bencivelli, Lucia Votano, Serena Bortone, Alice Pasquini, Cinzia Leone, Flora Tabanelli e Gaia Tortora. Oltre naturalmente a Rocío. Menzione speciale alla storica bottega di Enrica e Francesca Vitali.

In attesa di vederla il prossimo autunno nel film, Quasi vera, per la regia di Fausto Brizzi, Rocío ha condiviso con Alberto Matano uno splendido messaggio sull’amicizia.

Rocío Muñoz MoralesStar e Vip