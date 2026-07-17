Chi è Fernando Nicolás, il nuovo (presunto) amore di Rocío Muñoz Morales

IPA Rocío Munoz Morales

Rocío Muñoz Morales ha già ritrovato l’amore? Sembrerebbe di sì, a giudicare dalle immagini che la ritraggono con un uomo, felice e spensierata. Al suo fianco ci sarebbe, infatti, l’affascinante imprenditore madrileno Fernando Nicolás, anche se da parte di entrambi non è arrivata alcuna conferma (o smentita).

Cosa sappiamo di Fernando Nicolás

In Spagna è un volto nel mondo degli affari. Quarantacinquenne laureato in Economia e dotato di grande fascino, Fernando Nicolás è cofondatore del gruppo Larrumba, oggi confluito in GLH Singular Restaurants, un colosso dell’hospitality da circa 100 milioni di euro l’anno.

Libero da legami importanti dal 2017, l’imprenditore ha espresso il desiderio di sposarsi e creare una famiglia, amando molto i bambini. Cerca una donna con cui ridere e che sappia tenergli testa, come lui stesso ha detto in un’intervista: “Desidero una ragazza di carattere, che non me la dia sempre vinta”.

Un identikit che sembra calzare a pennello su Rocío Muñoz Morales, che a Domenica In aveva confessato i timori di rimettersi in gioco sentimentale:”A 37 anni mi sono ritrovata a dover flirtare e conoscere altri uomini. Mi corteggiano molto, però ho bisogno di tempo, ho paura di soffrire, penso che sia umano”.

Che sia la volta buona? La sintonia che si percepisce dalle foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi, dove Nicolás si è mostrato affettuoso anche con le figlie di lei, Luna e Alma, sembra confermarlo.

La vita sentimentale di Rocío Muñoz Morales

Prima del legame con Fernando Nicolás, il nome dell’attrice era stato accostato ad Andrea Iannone. La scintilla a quanto pare era scoppiata a Madrid durante le festività natalizie, subito dopo l’improvviso addio del pilota a Elodie e la frequentazione era proseguita poi lontano dai riflettori.

Rocío Muñoz Morales, però, aveva frenato l’entusiasmo dei media definendo questo legame una presenza positiva ma non definita: “Mi vivo il bello che c’è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo. È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l’uno per l’altra”. E rivendicando il diritto alla lentezza: “Aprire il cuore, dopo che hai sofferto, non è facilissimo. Ma non ha nemmeno senso trascinarsi dietro il passato come un fardello. Quindi ho il cuore aperto, con i miei tempi, senza sentire l’esigenza di dare un nome o una forma a quello che vivo”.

La prudenza dell’attrice deriva dall’epilogo della storia con Raoul Bova, durata 14 anni e naufragata nel 2025 tra tradimenti svelati pubblicamente. Nonostante il profondo dolore, ha affrontato la separazione con estrema dignità: “La modalità mi ha ferita. Quando una cosa molto intima, molto forte e molto spiacevole diventa di tutti, fa più male”. “Quello che è successo tra me e il loro papà è nostro. Io non ho mai parlato male di lui alle bambine, non lo farò mai perché credo che un punto di riferimento maschile per una donna sia molto importante”.

Oggi, mentre Bova convive con Beatrice Arnera e Andrea Iannone frequenta un’altra ragazza, l’attrice si concentra sul lavoro e sulle bambine. Per il cuore c’è tempo.