Tim Battiti Live, anticipazioni del 16 luglio: gli ospiti e la scaletta

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Ilary Blasi

È uno degli eventi televisivi più attesi dell’estate, dove pop, rap, dance e cantautorato si alternano sul palco per rappresentare il meglio della musica italiana contemporanea. Stiamo parlando di Tim Battiti Live, che torna in prima serata stasera 16 luglio su Canale5 con una nuova puntata che punta a conquistare il pubblico grazie a una formula ormai consolidata: grande musica dal vivo, artisti amatissimi e una conduzione leggera e coinvolgente.

Al timone ci sarà Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, pronti a accompagnare il pubblico tra grandi successi radiofonici e grandi esibizioni, in un unico evento capace di riunire sullo stesso palco alcune delle voci più importanti del momento e regalare uno spettacolo all’insegna del divertimento e delle emozioni.

Tim Battiti Live, gli ospiti e la scaletta di stasera 16 luglio

Nuovo appuntamento questa sera con Tim Battiti Live, il grande evento musicale dell’estate che torna in prima serata su Canale5 con una serata ricca di musica, spettacolo e tanti protagonisti delle classifiche italiane. Alla conduzione ritroveremo Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, un trio che continua ad accompagnare il pubblico tra esibizioni dal vivo, curiosità e momenti di intrattenimento.

Anche questa puntata promette un cast di assoluto livello, con artisti appartenenti a generazioni e generi musicali diversi, pronti a far cantare e ballare il pubblico presente e quello da casa. Tra gli ospiti più attesi della serata spiccano Marco Mengoni e Angelina Mango, due degli artisti più amati del panorama musicale italiano, pronti a portare sul palco alcuni dei loro brani più celebri. Grande attesa anche per Emma, che torna protagonista di Battiti Live con la sua energia, e per Sal Da Vinci, reduce da una stagione ricca di successi.

Il cast della puntata sarà particolarmente ricco: e comprenderà anche Anna, Benji & Fede, Clementino, Ernia, Gabry Ponte e J-Ax. Sul palco saliranno anche Orietta Berti, l’iconica Patty Pravo – che a 78 anni dà ancora lezioni di “libertà” – i Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, che a breve diventerà per la seconda volta papà, e Rosa Chemical.

Non mancherà una delle regine di questa estate, Serena Brancale, e ancora Settembre, Alessio Bernabei, Angie, Delia, Lorenzo Salvetti, Niccolò Filippucci e Sayf. Un mix di grandi nomi della musica italiana, artisti emergenti e protagonisti delle hit estive che renderà la serata particolarmente varia e coinvolgente.

Come da tradizione, non mancheranno i momenti “On the Road”, con performance realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia, una delle caratteristiche che stanno rendendo Tim Battiti Live uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell’estate. Il format alterna infatti le esibizioni sul palco principale a performance registrate in scenari esclusivi, offrendo agli spettatori uno spettacolo sempre dinamico e ricco di sorprese.

Dove e quando vedere Tim Battiti Live

Il terzo appuntamento con Tim Battiti Live va in onda stasera, mercoledì 16 luglio in prima serata su Canale5. Per chi non riesce a seguire la diretta, la puntata resta disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le esibizioni e i momenti più attesi della serata.o L