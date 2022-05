Lavatrice, come estrarre il cassetto: il trucco del tasto segreto

Non si esagera quando si afferma che la lavatrice è l’elettrodomestico più importante di una casa , è infatti difficile farne a meno. Rispetto ad altri elettrodomestici, come ad esempio la lavastoviglie, è abbastanza complicato trovare una casa che non ne abbia una. Perché lava tanti capi contemporaneamente, perché lo fa nel migliore dei modi e perché ci permette di scegliere il ciclo in base a ciò che desideriamo pulire. Ma anche la lavatrice va tenuta in ordine e pulita , affinché possa svolgere al meglio il compito per il quale è stata acquistata.

Lavatrice, il segreto per estrarre il cassetto

Detersivi, ammorbidenti, igienizzanti… tutto ciò che si utilizza per la pulizia dei tessuti che inseriamo nella lavatrice viene posto, salvo diversa indicazione, all’interno dell'apposito cassetto. Questo ogni tre - quattro mesi potrebbe necessitare di una pulizia, per togliere i residui o eventuali tracce di umidità. Ma come farlo al meglio e comodamente? Estraendo il cassetto dalla lavatrice. Riuscire a farlo sembra impossibile, ma non è così. Esiste infatti un trucco: un tasto segreto che, se premuto, ci permette di levarlo dalla sua locazione.

Grazie a questo tasto, che in genere si trova nel bordo superiore del vano detersivo, si può estrarre il contenitore senza problemi. Diversamente sarebbe impossibile, se non rischiando di rompere tutto forzando in maniera eccessiva.

Non tutte le lavatrici sono fatte nello stesso modo ma, controllando con attenzione la struttura e il libretto delle istruzioni, sarà semplice riuscire a capire come estrarlo. A quel punto si potrà procedere con un’accurata pulizia.

Lavatrice, pulire il cassetto dei detersivi

Abbiamo capito come estrarre il cassetto, ma come si può pulire? Esistono diversi metodi, quello più efficace prevede l’uso di detersivo per piatti, aceto bianco e acqua calda. Si dovrà riempire una bacinella di acqua calda e al suo interno versare un po’ di sapone, quello per lavare a mano i piatti sgrassa meglio degli altri, e un po’ di aceto bianco che ha la stessa funzione. A questo punto si immerge nel composto ottenuto la vaschetta e la si lascia in ammollo per circa 30 minuti. In contemporanea con un panno delicato si può pulire la lavatrice nella parte lasciata vuota dallo scomparto. Perché questo passaggio sia efficace sarebbe bene inumidire il tessuto con acqua calda e pochissimo sapone. Quando anche la vascetta sarà pulita, sciacquata e asciutta si potrà riporre al suo posto.

Capita che non sia sempre il residuo di detersivo il problema. Se si formano delle macchie di umidità all’interno del vano detersivo, bisognerà procedere con una pulizia più mirata. La vaschetta va messa in un recipiente colmo di acqua calda all'interno della quale far sciogliere qualche cucchiaio di bicarbonato, oppure con del succo di limone. Anche in questo caso si lascia in ammollo per circa trenta minuti e poi si sciacqua e si asciuga.

Rimessa nel proprio alloggio la vaschetta sarà pulita e come nuova, pronta a tornare a svolgere il suo compito all’interno dell’elettrodomestico più usato nelle case.