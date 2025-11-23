Perché la lavatrice non risciacqua e quali controlli fare prima di chiamare un tecnico specializzato.

iStock Se la lavatrice non risciacqua, ci sono alcuni controlli semplici da effettuare prima di andare nel panico

Se la lavatrice non risciacqua bene, prima di pensare al peggio è utile fare una serie di controlli semplici e spesso risolutivi. Ciò vale soprattutto quando ci troviamo con panni ancora insaponati, troppa schiuma nel cestello o quando la lavatrice si blocca in centrifuga.

Le situazioni descritte sono comuni e spesso dipendono da cause banali, risolvibili senza ricorrere subito all’assistenza. Ma perché la lavatrice non fa risciacquo o centrifuga, quali possono essere le cause e come intervenire prima di chiamare il tecnico?

Lavatrice che non risciacqua: quantità e tipo di detersivo

Uno dei motivi più frequenti per cui la lavatrice non risciacqua bene è l’eccesso di detersivo. Troppa schiuma può infatti impedire il corretto deflusso dell’acqua e mandare in tilt i sensori dell’elettrodomestico. Il motivo per cui accade dipende, in genere, da tre fattori:

i detersivi moderni sono molto concentrati e andrebbero dosati in modo efficiente;

le lavatrici di ultima generazione adoperano poca acqua;

i bucati piccoli con troppo detersivo generano schiuma in eccesso.

In questo caso, possiamo ridurre la quantità di detersivo del 20 o 30% e provare un nuovo ciclo per verificare il risultato. Non è sbagliato anche provare saponi certificati per lavatrici a basso consumo, se in casa abbiamo questo genere di elettrodomestico.

Ma cerchiamo di limitare anche l’ammorbidente, se non altro per capire se il problema dipende da un eccesso di detergenti nel cestello.

Aceto per contrastare la schiuma

L’aceto bianco è spesso adoperato per eliminare la schiuma o come ammorbidente naturale. Ma, sebbene possa aiutare a sciogliere residui, ha un pH acido, che a lungo termine potrebbe danneggiare guarnizioni e tubazioni. Meglio usarlo con moderazione.

Se la lavatrice non risciacqua, verifica filtro e tubo di scarico

Un altro controllo obbligato, se la lavatrice non risciacqua o non effettua risciacquo e centrifuga, è sul filtro di scarico, che potrebbe essere intasato. Questo problema impedisce all’acqua di defluire in modo corretto, rallentando o bloccando i cicli.

Come controllare il filtro

Un filtro sporco è una delle cause per cui la lavatrice si blocca al risciacquo o non parte la centrifuga. Per un controllo e una pulizia veloce e semplice:

spegniamo la lavatrice e scolleghiamola dalla presa; apriamo lo sportellino nella parte bassa frontale; posizioniamo un contenitore e un asciugamano in basso per evitare allagamenti; svitiamo il tappo del filtro e rimuoviamo eventuale lanugine o residui dei lavaggi; riavvitiamo il tappo, chiudiamo lo sportello e avviamo un ciclo rapido.

Controllare il tubo di scarico

Il tubo di scarico può torcersi, piegarsi o ostruirsi, impedendo la corretta eliminazione dell’acqua. In questo caso, bisogna verificare che:

il tubo non sia schiacciato dietro la lavatrice;

sia montato all’altezza consigliata dal produttore, di solito 65–100 cm;

non sia ostruito da residui di detersivo o calcare.

Un tubo posizionato male può anche far tornare l’acqua sporca nel cestello, causando un risciacquo inefficace.

Lavatrice non bagna i panni: verifica pressione e passaggio dell’acqua

A volte il problema non è lo scarico, ma l’acqua in ingresso. Se la lavatrice non bagna i panni, il ciclo di risciacquo non può funzionare. E questo alimenta il circolo vizioso che porta a bucati non ottimali.

Da controllare che:

il rubinetto dell’acqua sia del tutto aperto;

il filtro del tubo dell’acqua non sia ostruito;

la pressione idrica sia sufficiente (minimo 1 bar circa).

Un tubo d’ingresso ostruito riduce il flusso d’acqua e compromette sia lavaggio che risciacquo. Ma non è l’unico problema che può causare un passaggio di liquido inadeguato.

La vaschetta dei detersivi

Anche i residui di detersivo solidificato nella vaschetta possono impedire il corretto passaggio dell’acqua. In questo caso, la pulizia regolare è il modo più efficace per evitare di ritrovarci con gli indumenti insaponati:

estraiamo dall’alloggiamento la vaschetta;

lasciamola a mollo in acqua calda e bicarbonato;

rimuoviamo con un vecchio spazzolino residui e incrostazioni;

rimontiamola assicurandoci che scorra nella guida senza blocchi.

Se la lavatrice risciacqua meglio dopo la pulizia, la colpa era proprio della vaschetta sporca.

Schiuma e peso del carico: alla base di risciacqui inefficaci della lavatrice

Un carico eccessivo può impedire ai panni di muoversi in modo corretto, riducendo l’efficacia del risciacquo. Al contrario, un carico troppo leggero può produrre troppa schiuma, soprattutto se abbiamo versato troppo detersivo.

Il consiglio è di non superare mai i due terzi del cestello quando carichiamo la lavatrice, ma anche distribuire i capi in modo ordinato. Di fatti, indumenti “accartocciati” possono rendere difficoltoso sia il lavaggio sia in successivo risciacquo.

Per tessili grandi, tipo piumoni e coperte, selezioniamo i cicli appositi. In questo caso l’elettrodomestico verrà impostato nel modo corretto per lavare e centrifugare.

Lavatrice fa schiuma senza detersivo?

Se notiamo che la lavatrice fa schiuma senza detersivo, potrebbe esserci un accumulo di sapone non eliminato dai lavaggi precedenti. Questo accade soprattutto quando abbiamo ecceduto con i detergenti per lungo tempo. Come detto, occhio alle quantità e bentrovati lavaggi a vuoto mensili o bimestrali, a temperature di circa 60-90° C, per sciacquare i residui.

Il risciacquo della lavatrice è insufficiente: occhio alle funzioni eco

Ogni marca ha le sue caratteristiche di funzionamento. Il che significa che alcuni modelli potrebbero avere una funzione “eco” attivata, per risparmiare su energia e acqua. In alcuni casi è preferibile disattivarla o selezionare cicli con risciacqui aggiuntivi.

Ma controlliamo anche che non siano attivati programmi rapidi con risciacquo ridotto, o impostazioni con dosaggio automatico detersivo. In questo contesto, potrebbero esserci disguidi nell’erogazione delle quantità corrette di sapone e ammorbidente.

In più, settaggi errati possono interferire con i risciacqui. Di solito, infatti, si raccomanda di regolare eventuali funzioni automatiche di concentrazione detergente, in parallelo alle impostazioni dell’acqua.

Quando chiamare l’assistenza professionale

Dopo aver effettuato tutti i controlli elencati, se la lavatrice continua a non risciacquare, a bloccarsi o a creare troppa schiuma, allora è il momento di affidarsi a un tecnico. Se la lavatrice si blocca al risciacquo o non passa alla centrifuga, nonostante tutto sia pulito e all’apparenza in ordine, potrebbe esserci un problema con:

sensore del livello dell’acqua (pressostato);

scheda elettronica;

pompa di scarico non funzionante.

In queste situazioni è importante che sia l’occhio esperto di un tecnico a valutare il problema e risolverlo con strumenti professionali.

I casi in cui è necessario un tecnico

Un professionista può diagnosticare in pochi minuti quello che richiederebbe giorni e tentativi da parte dell’utente. In più, un intervento tempestivo può evitare danni maggiori e prolungare la vita della lavatrice. Il tecnico va chiamato quando:

la lavatrice non bagna i panni nonostante il passaggio dell’acqua non sia ostruito;

la pompa di scarico non parte o fa rumori anomali;

il sensore del livello dell’acqua, o pressostato, non funziona;

la lavatrice non effettua risciacquo e centrifuga in nessun programma;

Il display segnala errori persistenti;

l’elettrodomestico si spegne durante il risciacquo.

In generale, se abbiamo una lavatrice nuova e vogliamo evitare di perdere la garanzia, sfruttiamo l’assistenza. Non vale la pena scervellarsi alla ricerca di una causa, quando un professionista ci può aiutare senza gravare sui costi, risolvendo in fretta il problema.