Lavare le tende, il trucco infallibile del sale grosso per sbiancarle

Come lavare le tende e farle tornare bianche e brillanti: il trucco del sale grosso funziona sempre ed è facile ed economico

iStock Tende

Le tende sono uno di quegli elementi della casa che si notano eccome quando sono sporche: non sfuggono a quel giallo spento, quella patina di polvere e smog che si accumula piano piano. C’è un metodo semplicissimo, economico e sorprendentemente efficace che usa un ingrediente che abbiamo già in cucina: il sale grosso.

Perché usare il sale grosso per lavare le tende

Il sale grosso è da sempre uno degli alleati più affidabili per la pulizia domestica. Sbiancare e rinfrescare i tessuti sono tutte operazioni che riesce a fare. Il motivo è abbastanza intuitivo: il sale ha un’azione abrasiva e igienizzante che, a contatto con l’acqua, lavora in profondità sul tessuto sciogliendo lo sporco accumulato nel tempo. Possiamo quindi trattare la polvere e l’ingiallimento tipico delle tende che arredano i nostri ambienti per mesi. E quando al sale si aggiungono aceto di vino bianco e succo di limone, l’effetto sbiancante viene leggermente accentuato, grazie alle proprietà di entrambi gli ingredienti.

Sono rimedi che costano pochissimo e non lasciano quell’odore pungente che spesso rimane anche dopo il risciacquo, se usati senza esagerare. Un metodo della nonna, sì, ma che può dare buoni risultati.

Come lavare le tende con il sale grosso step by step

Mezzo bicchiere di sale grosso, un bicchiere di aceto di vino bianco, il succo di un limone e una bacinella capiente con acqua tiepida: per lavare le tende, ci occorrono prima di tutto questi ingredienti. Prima di procedere, è importante però controllare l’etichetta della tenda: alcuni tessuti delicati, colorati, sintetici o trattati non tollerano bene ammolli lunghi o ingredienti acidi. Conviene sempre fare una prova su una piccola zona nascosta.

L’ammollo

La prima cosa da fare è sciogliere il sale nell’acqua tiepida, aggiungiamo l’aceto e il succo di limone; mescoliamo bene. Dopodiché immergiamo le tende nella soluzione e lasciamole in ammollo per almeno tre ore.

Il pretrattamento per le macchie

Se sulle tende ci sono macchie particolarmente ostinate o zone più ingiallite rispetto ad altre, non serve trattare tutto: possiamo concentrarci solo sui punti problematici. Prendiamo un po’ della miscela a base di sale, limone e aceto, e tamponiamola direttamente sulle aree danneggiate prima di mettere tutto in ammollo.

Il lavaggio finale

Dopo l’ammollo, possiamo passare le tende in lavatrice con un programma delicato per rifinire il lavaggio e profumarle. Procediamo con un ciclo a basse temperature e il gioco è fatto. Saranno fresche e pulite, e più bianche di prima.

E per le macchie più ostinate?

C’è un caso particolare che merita un discorso a parte: le tende che non si lavano da tempo e ormai il giallo sembra quasi sedimentato sul tessuto, quello che resiste a qualsiasi lavaggio normale. Per queste situazioni il semplice ammollo con sale e limone potrebbe non bastare, ma c’è un trattamento più intensivo, da usare con cautela e solo su tessuti compatibili, sempre a base di sale grosso.

Prepariamo una miscela con due cucchiai di sale grosso, mezzo bicchiere di acqua ossigenata a 10 volumi e un po’ di sapone di Marsiglia, che va grattugiato. Sciogliamo tutto in una bacinella con acqua tiepida e immergiamo le tende. In questo caso i tempi sono più lunghi: servono circa 18 ore di ammollo. Poi si passa in lavatrice con un ciclo delicato, per un bianco brillante praticamente a costo zero.