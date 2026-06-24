La tua chioma sarà al sicuro questa estate e tutto l’anno con i prodotti per capelli in offerta con il Prime Day

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La tua haircare routine sarà completa con i prodotti scontati durante il Prime Day

I capelli vanno protetti tutto l’anno, ma è in estate che dobbiamo prendercene cura ancora di più perché il sole e la salsedine possono vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto nel corso dell’anno per renderli morbidi e setosi. Nella nostra haircare routine non devono mai mancare creme, maschere termoprotettori, sieri ed oli e il Prime Day Amazon 2026 è il momento ideale per fare scorta di tutti questi prodotti. L’evento durerà fino alle 23:59 di venerdì 26 giugno e navigando sul sito scoprirai tantissime offerte che puoi trovare poche volte all’anno. Anche se hai tutto il tempo che vuoi per acquistare i prodotti da inserire nella tua routine di bellezza o da portare anche in vacanza, il catalogo è talmente tanto vasto che vogliamo facilitarti il compito. Ti segnaliamo infatti i prodotti più convenienti, comprese alcune chicche virali così da trovare quello che ti serve in pochi secondi e riceverlo direttamente a casa.

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Catwalk di TIGI Curls Rock Amplifier, il prodotto best seller del Prime Day

È diventato immediatamente il prodotto più venduto del Prime Day e non stentiamo a crederlo guardando le oltre 38mila recensioni positive. Cos’ha di speciale Catwalk di TIGI Curls Rock Amplifier? Che è un prodotto pensato per chi ha i capelli ricci e mossi, capace di intensificare le onde grazie alla presenza di polimeri e oli essenziali che valorizzano la texture dei capelli. Distribuito sui capelli umidi protegge le ciocche anche dalle alte temperature per ricci morbidi e lucenti.

Revlon Professional UniqOne Classic ripara i capelli

Un solo prodotto che ne vale 10 ed è anche scontato con i Prime Day? Non è un sogno ma Revlon Professional UniqOne Classic, un trattamento leave in che proprio per la sua formula non ha bisogno di risciacquo. La crema della Revlon protegge i capelli dal colore e previene le doppie punte regalandoti una chioma morbida e facile da gestire. Infatti un altro vantaggio di questo prodotto è quello di rendere i capelli più pettinabili perché elimina i nodi e favorisce lo styling. In più, la crema ti lascerà una dolcissima fragranza.

ghd Bodyguard è il termoprotettore da provare subito

Avere una piega sempre diversa è un modo per cambiare look, ma con asciugacapelli e piastra i capelli possono rovinarsi. Il termoprotettore è il prodotto da avere sempre a portata di mano e con il Prime Day puoi acquistare quello di ghd, leader in questo campo, a un prezzo incredibile. La sua formula leggera e invisibile si adatta a qualsiasi tipologia di capello senza lasciare residui, anzi lo va anche a riparare perché la presenza dei polimeri attivi aiuta a prevenire il sollevamento delle cuticole.

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Olaplex, N°7 Bonding oil rende i capelli più luminosi

Se sei appassionata di cura dei capelli di sicuro conoscerai Olaplex, il brand ha deciso di scontare alcuni suoi pezzi forte come l’olio N°7 Bonding. Ideale sui capelli crespi, protegge dall’umidità e riduce anche il rischio rottura. Da applicare sulla chioma prima della piega, ti regalerà capelli luminosi e sani perché resiste al calore fino a 232° C.

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Biopoint Styling, il termoprotettore per capelli fini

Piastre e asciugacapelli possono mettere a dura prova i capelli, in particolare quelli fini che sono molto più delicati. Per evitare di avere una chioma spenta e “sofferente” piega dopo piega, Biopoint ha pensato a un termoprotettore per questa tipologia di capelli che crea come un film attorno al fusto capillare senza appesantirlo, ma restituendogli un aspetto molto più lucente.

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TIGI Bed Head After Party, la crema per capelli extra lisci

Se appartieni al team capelli lisci tutta la vita anche in estate e con l’umidità, puoi provare la crema lisciante di TIGI. Ottima sia che tu abbia i capelli ricci che lisci, è ideale per eliminare l’effetto crespo e l’effetto statico che fanno apparire la chioma disordinata. Da usare sui capelli lisci, puoi applicare qualche goccia anche su quelli asciutti per ritoccare la piega e darle un aspetto più lucido.

Bionoble, l’olio di rosmarino è un toccasana per i capelli

Lo stress e i trattamenti possono indebolire i capelli, ma per restituirgli la forza di cui hanno bisogno il Prime Day ha deciso di scontare l’olio di rosmarino Bionoble. La formula arricchita anche dalla menta piperita stimola la circolazione del cuoio capelluto e favorisce la ricrescita rapida. Facile da assorbire puoi usarlo quotidianamente ed è perfetto anche per la barba migliorandone la densità.

Trattamento Moroccanoil è il prodotto multifunzione

Uno dei trattamenti più apprezzati online è quello di Moroccanoil a base di olio di argan che può essere utilizzato per diversi usi. L’argan, ricco di antiossidanti e di vitamine, enfatizza la lucentezza dei capelli. Ma le sue proprietà non si fermano qui, l’olio elimina anche i nodi facilitando l’asciugatura che diventa più veloce e sicura perché protegge dalle alte temperature. Vedrai i capelli molto più forti e morbidi.

Schwarzkopf Gliss Night Elixir, il siero che agisce mentre dormi

Non sempre abbiamo tempo di dedicarci alla haircare routine, quindi come succede per la skincare, anche i capelli hanno i loro prodotti che agiscono mentre dormiamo. Approfittando delle offerte del Prime Day ti consigliamo di provare Schwarzkopf Gliss Night Elixir, un siero riparatore dei capelli secchi. Mentre dormi gli ingredienti all’interno del prodotto, l’HAPTIQ System e l’estratto di Perla Nera, vanno a ricreare i micro legami presenti nei capelli rendendoli di conseguenza molto più forti. La formula poi, ha un altro vantaggio, è leggera e quindi non lascia residui sul cuscino e ha un piacevole profumo che ti accompagnerà di notte senza disturbarti.

Biopoint Solaire Hair Milk, la protezione solare per i capelli

Non solo la nostra pelle, i capelli devono essere protetti dal sole e per farlo durante i Prime Day puoi provare la protezione solare di Biopoint a un prezzo conveniente. Puoi applicarla sui capelli bagnati o asciutti sia prima che durante l’esposizione al sole, sarà subito efficace. Il merito va ai filtri che proteggono dai raggi UVA e UVB e agli oli nutrienti che idratano i capelli per una morbidezza e luminosità uniche.

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