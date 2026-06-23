Il Prime Day è arrivato e ora è il momento giusto per approfittare dello svuota tutto di Dyson, i migliori device a un prezzo mai visto possono essere tuoi

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock I device più amati sono in sconto con i Prime Day Amazon

Finalmente ci siamo, le offerte del Prime Day di Amazon sono iniziate e questo è il momento di scegliere i prodotti che preferite o che avete sempre desiderato e acquistarli a dei prezzi mai visti. Quattro giorni di sconti su ogni tipologia di prodotto, che da oggi, martedì 23 giugno e fino a venerdì 26 sono riservati a tutti gli abbonati al servizio Prime (e vale davvero la pena di abbonarsi).

Dopo tutto chi non vorrebbe godere di promozioni come quella di Dyson, che in occasione di questo attesissimo evento “svuota tutto”, abbassando i prezzi dei suoi dispositivi più amati.

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Dyson svuota tutto: ecco i prodotti da non farsi sfuggire per il Prime Day

I device che avete sempre guardato da lontano con il desiderio di averli tra i vostri must, e che da oggi a venerdì potrete acquistare a un prezzo bassissimo, ma con la garanzia di avere tra le mani il dispositivo dei vostri sogni.

Dei veri e propri device professionali, che vi permettono di avere una piega perfetta in ogni occasione e con il minimo sforzo possibile, caratteristica di Dyson e tra i motivi per cui questo brand e i suoi dispositivi sono così amati e gettonati.

I migliori device di Dyson in sconto

Per esempio partendo da un superclassico, il Dyson Supersonic Origin™, che trovate ora in sconto e che vi assicura un’asciugatura rapida della chioma e una regolazione intelligente della temperatura, che aiuta a mantenere la lucentezza naturale dei capelli. Un device dotato di un motore digitale piccolissimo ma potente, Dyson V9, che emette fino a 110.000 giri/min e che, in combinazione con la tecnologia Air Multiplier™ vi garantisce un flusso d’aria più forte e pieno di pressione, per un’asciugatura rapida e uno styling impeccabile.

Dyson Dyson supersonic origin

O ancora il l’amatissimo Dyson Supersonic Nural™ Asciugacapelli, che grazie a una rete di sensori Nural™ adatta automaticamente la temperatura e il flusso d’aria in base alla chioma, per aumentare la naturale lucentezza dei capelli e proteggere il cuoio capelluto durante tutto l’utilizzo. Un tool di Dyson che aiuta a proteggere i capelli dalle radici alle punte, assicurando alla chioma una luminosità che dura a lungo.

Offerta Dyson Dyson Supersonic Nural

In sconto fino a venerdì, trovate anche Dyson Airwrap™ styler, un device professionale, che sfrutta un fenomeno aerodinamico chiamato effetto Coanda, in cui l’aria viene attirata per avvolgere i capelli sulla canna o sulla superficie della spazzola, assicurandovi una piega perfetta durante l’uso e che dura per tutto il giorno. Un dispositivo di Dyson che trovate ora in sconto, e che asciuga e acconcia contemporaneamente senza danni da calore.

Offerta Dyson Dyson Airwrap™ styler

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Dyson Supersonic r™ è un tool di precisione per la vostra chioma, dotato di un formato ergonomico che consente di asciugare ed eseguire lo styling nei punti più difficili da raggiungere, per un comfort e un risultato al massimo livello possibile. Un dispositivo che riduce dell’effetto crespo fino al 46% e che vi garantisce un’asciugatura rapida, uno styling preciso e un finish da salone.

Offerta Dyson Dyson Supersonic r™

E per capelli lisci e dalla piega impeccabile ecco a voi Dyson Airstrait™ Piastra e Asciugacapelli, il device che stira la chioma e la asciuga allo stesso tempo. Il potente flusso d’aria direzionato di cui si avvale, infatti, liscia e definisce i capelli da bagnati, semplificando la tua routine di styling e assicurandovi un finish naturalmente liscio con il minimo sforzo e senza danni alla chioma.

Offerta Dyson Dyson Airstrait™

Infine, non poteva mancare Dyson Corrale™, una piastra styler senza filo, dotata di lamine flessibili che si adattano per avvolgere ogni tipologia di capelli, per uno styling avanzato, senza danni e con meno calore. Un tool che vi offre la stessa performance termica di una piastra con filo ma con una comodità di movimento unica, e che si ricarica completamente in soli 70 minuti. Insomma, un tool da avere ora!

Offerta Dyson Dyson Corrale™

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