Asciugatura rapida, sicura e styling perfetto. Il Dyson Supersonic Nural è in sconto ed è il tool da avere per una chioma piena di benessere e bellezza

iStock Il Dyson Supersonic Nural è finalmente in sconto

Ogni giorno che passa ci avvicina sempre di più al Natale, e con lui anche il momento di acquistare i regali che faranno felici chi amate e anche voi. E quale occasione migliore della settimana del Black Friday di Amazon per aggiudicarsi i tool migliori come il Dyson Supersonic Nural che trovate ora in sconto e che, fino al 1° dicembre, vi permette di avere uno strumento professionale come questo a un prezzo ridottissimo.

Un asciugacapelli professionale, che agisce per il benessere della chioma e che mentre asciuga le dona anche massima protezione e una piega impeccabile con il minino sforzo possibile.

L'asciugacapelli professionale da provare ora

L’asciugacapelli Dyson Supersonic Nural per una chioma al top

Un dispositivo innovativo, che oltre a svolgere la sua naturale funzione di asciugacapelli, grazie a una rete di sensori Nural™, è in grado di regolare automaticamente il flusso d’aria e la temperatura durante l’uso, migliorando la lucentezza dei capelli e proteggere il cuoio capelluto senza che voi facciate nulla al di là di asciugare la chioma.

Uno sconto di cui vale la pena approfittare adesso e un dispositivo perfetto per chi desidera prendersi cura dei propri capelli con il massimo della resa, con tutte le attenzioni necessarie per mantenerla sana e con un twist in più di cure che la renderanno bellissima dopo ogni asciugatura.

Come funziona il tool Dyson

Ma cos’ha di così speciale il Dyson Supersonic Nural? Tutto ma senza dubbio il sensore Time of Flight è uno dei motivi per cui dovreste acquistarlo, un dispositivo che regola automaticamente il calore per mantenere una temperatura ottimale e migliorare la ritenzione dell’umidità, in modo da non compromettere la salute del cuoio capelluto e dei capelli.

In più, le tre precise impostazioni di velocità e le quattro impostazioni di calore e il pulsante di getto freddo del Dyson Supersonic Nural, vi permette di realizzare uno styling duraturo e impeccabile con un silo gesto. E assicurandone la resa per tutto il giorno.

L'asciugacapelli professionale da provare ora

Come si utilizza il Dyson Supersonic Nural

Per avere massima resa dall’uso Dyson Supersonic Nural, dovrete iniziare dai capelli puliti e bagnati. Se volete ottenere una chioma perfettamente liscia, poi, dovrete usare l’accessorio per il flusso d’aria in modalità protezione del cuoio capelluto, asciugando le radici prima dello styling, dividendo i capelli in sezioni e acconciando una ciocca alla volta con l’ugello per lo styling e utilizzando una spazzola rotonda. Una volta che i capelli saranno perfettamente asciutti, poi, usando l’accessorio per legare i capelli a mosca potrete ottenere una finitura lucida.

Se desiderate dei ricci o onde impeccabili, invece, ecco che il diffusore Wave e Curl arriva in vostro aiuto, separando le punte dal centro del diffusore in modo che la modalità cupola crei onde naturali e donandovi dei ricci più strutturati.

Insomma, un tool per la bellezza dei vostri capelli che vale la pena avere e che vale la pena acquistare ora, approfittando dell’offerta in corso. Un asciugacapelli che agisce a beneficio della chioma fin dal primo utilizzo.

