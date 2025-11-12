Per chi sogna un'asciugatura veloce e la piega proprio come quella del salone: questo phon è tutto ciò che abbiamo sempre desiderato

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Asciugacapelli in offerta: per una piega al top

La piega proprio come quella del salone? La si ottiene utilizzando i tool giusti, professionali, facili da utilizzare e – aspetto da non sottovalutare – che rendono l’esperienza dell’asciugatura dei capelli più veloce.

Per chi sogna di sfoggiare un finish lucido, preciso e definito, ma senza spendere tantissimo, la risposta arriva da Rowenta che ci propone un asciugacapelli professionale, generatore di ioni e con gli accessori per lo styling in dotazione.

Si chiama Cv8830 Pro Expert e ora lo acquistiamo a un costo decisamente mini dal momento che può essere nostro con un ribasso del 50%.

Offerta Rowenta Cv8830 Pro Expert Asciugacapelli versatile e veloce per una chioma brillante

Tutto sull’asciugacapelli professionale che possiamo avere anche noi

Cosa ci aspettiamo da un asciugacapelli? Una chioma luminosa, asciutta in poco tempo e con una piega precisa e definita. E tutto questo ce lo offre Cv8830 Pro Expert di Rowenta, un phon dotato di numerose caratteristiche vincenti.

Come il fatto che è molto potente, basti pensare che il suo motore Pro Ac da 2200 W Pro Expert fa in modo che il flusso d’aria si concentrato e che arrivi fino a 126 chilometri orari. Se questo non bastasse è dotato di una tecnologia che emette milioni di ioni negativi. Il risultato? Viene ridotta l’elettrostaticità della chioma e il fastidioso effetto crespo, mentre il capello risulta luminoso.

E poi ci consente di ottenere l’effetto finale che desideriamo, grazie alla dotazione di accessori con cui viene venduto, a cui possiamo aggiungere l’uso dei migliori prodotti per i capelli. Se si vuole un finish liscio, allora dovremo utilizzare il concentratore da 6 mm, mentre se quello che desideriamo è volume aggiuntivo, allora dovremo optare per quello da 9 mm. I ricci definiti, invece, e il volume al massimo li otteniamo con l’uso del diffusore.

Questa versatilità è ottimale per giocare con la nostra chioma e acconciarla in base al gusto, alla moda e alla voglia del momento. Questo asciugacapelli è l’alleato da avere in casa per sfoggiare la piega che abbiamo sempre sognato e i capelli favolosi come quando usciamo da un salone di parrucchieri.

Offerta Rowenta Cv8830 Pro Expert Asciugacapelli versatile e veloce per una chioma brillante

I dettagli tecnici del phon di Rowenta

Quando dobbiamo scegliere un prodotto da acquistare, dobbiamo tenere conto anche dei dettagli tecnici che lo riguardano.

E quindi ben venga un asciugacapelli che ci semplifica la vita sotto diversi punti di vista. Il phon Cv8830 Pro Expert di Rowenta, ad esempio, è molto versatile dal momento che ha ben tre impostazioni di temperatura e due di velocità. Questo aspetto ci consente di rendere il flusso d’aria più adeguato a quello di cui abbiamo bisogno. E grazie al getto d’aria fredda, poi, possiamo fissare la piega.

Tra le altre caratteristiche interessanti quella relativa alla lunghezza del cavo: è 1,8 metri e questo ci regala ampia libertà di muoverci mentre procediamo con lo styling. A questa caratteristica si aggiunge il design ergonomico, che rende l’asciugacapelli facile da tenere in mano.

E anche la pulizia è semplice e veloce, dal momento che la griglia posteriore è removibile.

Le recensioni parlano chiaro: sono numerose e per la maggior parte positive. Ora la buona notizia è che il Cv8830 Pro Expert di Rowenta può essere nostro con uno sconto che arriva al 50%. Imperdibile.

Offerta Rowenta Cv8830 Pro Expert Asciugacapelli versatile e veloce per una chioma brillante

Sconti, offerte, prodotti da provare: per avere tutti gli aggiornamenti e fare shopping mirato, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.