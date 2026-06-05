Piccolo, compatto e che si porta ovunque, l'asciugacapelli mini è il tool da avere in viaggio e che salva la vostra chioma per tutta l'estate

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Piccolo, leggero e compatto, l'asciugacapelli mini lo porti ovunque per tutta l'estate

Qual è il problema maggiore quando si va in vacanza? Senza dubbio non avere abbastanza spazio per portarsi dietro il proprio asciugacapelli di fiducia, quello che sa come prendere i vostri capelli e trasformarli in un capolavoro. Ma ecco che da Rowenta ci arriva una soluzione pratica, compatta e professionale, l’asciugacapelli mini, leggero e potentissimo, da portare ovunque e che dona alla chioma lo styling che desiderate in breve tempo e occupando pochissimo spazio.

La soluzione perfetta per non dover rinunciare alla piega ma senza dover lasciare a casa qualcos’altro per creare spazio in valigia. E tutto a un prezzo piccolissimo! Parliamo di Rowenta Blumia, l’asciugacapelli che stavate aspettando e che arriva giusto giusto in sconto per affrontare insieme questa nuova estate.

Offerta Rowenta L’asciugacapelli mini da portare ovunque

Rowenta Blumia, l’asciugacapelli mini da portare ovunque

Un asciugacapelli mini che combina compattezza, massima potenza e un design iconico tutto in un solo prodotto, e che è stato appositamente progettato per offrire un’asciugatura rapida e uno styling impeccabile ovunque vi troviate.

Un vero e proprio alleato per la vostra chioma, da portare in viaggio, sia per una vacanza lunga che per un weekend, avendo la certezza che con qualsiasi tipologia di bagaglio il posto per il vostro Rowenta Blumia lo trovate sempre. Insomma, questo si che è il momento giusto per averlo e una volta provato capirete che non potete più farne a meno.

Com’è fatto questo asciugacapelli in versione mini

Un asciugacapelli mini ma dalle performance professionali, che utilizza un motore ad alta velocità da 107.000 giri/min e che genera un flusso d’aria potente fino a 225 km/h, assicurando un’asciugatura ultra veloce e risultati da salone ovunque voi siate, a casa ma anche al mare, in montagna o in una bella città d’arte per un weekend. Rowenta Blumia lo portate ovunque!

Ma questo è anche un tool che si prende cura dei capelli. La tecnologia ionica integrata nell’asciugacapelli mini di Rowenta, infatti, neutralizza l’elettricità statica, donando ai capelli un aspetto immediatamente più lucente, setoso e privo del tanto temuto e poco estetico effetto crespo. In più, la temperatura delicata di 40°C del device, previene il surriscaldamento e protegge la fibra capillare durante tutto il tempo di utilizzo.

Il beccuccio magnetico da 6 mm e le impostazioni integrate, poi, vi permettono di utilizzare ben 3 temperature e 2 velocità, adattandosi a ogni tipo di capello e di styling, anche con queste sue dimensioni ridottissime. E con il getto d’aria fredda finale, potrete anche fissare la piega per un risultato duraturo e per un look realizzato a regola d’arte.

Offerta Rowenta L’asciugacapelli mini da portare ovunque

Perché averlo ora

Un asciugacapelli mini, compatto, leggero, dal design accattivante e dal colore delicato. Un dispositivo che pesa solo 350g, comodo da trasportare e da portare ovunque. Insomma, Rowenta ha pensato davvero a tutto e vi accompagna durante le vostre vacanze prendendosi cura della vostra chioma come foste in un salone di bellezza, ma tutto comodamente in versione fai da te.

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