Il tool perfetto per l'estate è il phon ultra rapido che asciuga la chioma in soli tre minuti, assicurandovi uno styling impeccabile e una chioma al top

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock ASciuga in tre minuti e senza fare rumore, il phon da avere pra è in sconto

Estate, tempo di vacanze e di innamoramenti. E no, non stiamo parlando dei classici flirt estivi, ma di amore vero, come quello che avrete una volta provato il phon che asciuga in soli 3 minuti anche le chiome più lunghe, il tool perfetto per questa stagione e per non dover stare troppo tempo sotto il getto caldo del vostro asciugacapelli quando già fuori fa caldo abbastanza. Parliamo del phon di Faszin, che ancora per poco trovate a meno della metà del suo prezzo e che merita di essere preso al volo, velocemente tanto quanto ci metterete ad asciugarvi i capelli.

Offerta Faszin Asciuga i capelli in soli 3 minuti

Il phon ultra rapido di Faszin

Un vero colpo di fulmine beauty, che semplifica notevolmente il momento dello styling e che riduce ai minimi termini il tempo da dedicare al gesto meno amato della vostra haircare routine estiva, l’asciugatura appunto. Un device imbattibile in fatto di velocità e che riesce ad asciugare anche i capelli più lunghi in soli tre minuti, un sogno che si avvera davanti ai vostri occhi alla velocità della luce.

Ma il phon di Faszin ha anche altre caratteristiche che lo rendono unico e imperdibile, come le sue 12 modalità di asciugatura, ma anche il suo display che vi mostra ben 4 livelli di calore, 3 livelli di velocità e 1 pulsante di raffreddamento che sublima la chioma a ogni utilizzo e che fissa la piega che desiderate farvi, adattandosi a ogni tipologia di capelli, di lunghezza e di styling.

Come funziona il phon di Faszin

Un phon altamente performante, dotato di un motore brushless ad alta velocità, da ben 110.000 giri/min, ma che è anche integrato da lame in alluminio ultraleggere, un dettaglio che vi garantisce di poter usufruire di un flusso d’aria molto potente, fino a 50 m/s. Ed è proprio questo che permette anche alle chiome più lunghe di asciugarsi velocemente, in soli 3 minuti. Un device unico nel suo genere, professionale ma che si porta anche tranquillamente in viaggio, da usare ovunque e su ogni tipologia di capello e che vi fa risparmiare tempo ma senza che la chioma ne risenta in fatto di cura e performance.

Un phon ad alta velocità ma anche a bassissimo rumore, silenziosissimo durante l’uso, proprio grazie alla tipologia di motore di cui dispone che va anche a ridurre il livello di rumore a meno di 69 dB, risultando meno “fastidioso” da utilizzare e da sentire.

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Perché averlo ora

Un asciugacapelli che, come detto, si adatta a ogni tipologia di chioma, dotato di un sistema ionico, che vi permette di godere di ben 200 milioni di ioni che agiscono direttamente sulla chioma, garantendovi un finish brillante immediatamente dopo l’uso. sistema ionico, l’asciugacapelli di Faszin vi permette di godere di ben 200 milioni di ioni direttamente sulla chioma, che vi faranno ottenere una finitura brillante immediatamente dopo l’uso.

In più, grazie al suo ugello per le acconciature di precisione, vi permette di avere un liscio perfetto, ma anche una chioma dalle onde e ricci definiti, grazie al diffusore in dotazione. Insomma, un phon professionale e completo di ogni accessorio, per garantirvi una chioma perfetta con uno styling definito e impeccabile.

Un asciugacapelli professionale, leggero, silenzioso, ultra rapido e che dona alla chioma una lucentezza e una finitura più liscia, morbida e priva del fastidioso effetto crespo. Un phon da avere ora, il più velocemente possibile.

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