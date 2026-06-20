Occupano poco spazio, ma hanno le stesse prestazioni degli asciugacapelli classici, i phon da viaggio ti regalano una piega perfetta anche in vacanza

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Il phon da viaggio assicura una piega impeccabile anche in vacanza

La cura dei capelli non va dimenticata neanche in vacanza e in valigia oltre a mettere maschere e sieri ristrutturanti devi riservare un posticino anche agli asciugacapelli da viaggio. Piccoli, compatti e il più delle volte pieghevoli rispetto al passato hanno migliorato notevolmente le prestazioni. I phon deboli e rumorosi ormai sono un lontano ricordo. Adesso ti assicurano una piega perfetta in pochi minuti, molti sono dotati della tecnologia ionica che controlla l’effetto crespo e in pochi minuti avrai una piega mossa o liscia senza alcuno sforzo.

Se nella lista delle cose da mettere in valigia ancora non hai spuntato la voce relativa al phon da viaggio è il momento di acquistarne uno nuovo. Per capire quello più adatto alle tue esigenze abbiamo scelto 5 modelli tra i best seller di Amazon che di sicuro diventeranno i tuoi migliori compagni di viaggio.

Remington, l’asciugacapelli pieghevole più amato

Tra i best seller per quel che riguarda gli asciugacapelli da viaggio il primo posto è occupato dal phon pieghevole di Remington con un peso che supera di poco i 400 grammi ma con prestazioni potenti. L’asciugacapelli ha una potenza di 2000W con un flusso d’aria che arriva fino a 60 km/h che si traduce in un’asciugatura rapida per una chioma perfetta anche all’ultimo minuto. Adatto a chi ha i capelli ricci o lisci, l’apparecchio è dotato di un diffusore per definire le ciocche e un concentratore per lo styling.

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Aowoka è l’asciugacapelli ionico da portare in vacanza

Per un risultato professionale anche in vacanza, ma in poco tempo il phon di Aowoka è talmente piccolo che occupa uno spazio minimo ma assicura una piega (anche sui capelli lunghi) in meno di 5 minuti. Dotato di 4 livelli di temperatura e 3 di velocità, la caratteristica principale è la presenza di 500 milioni di ioni negativi che riducono il crespo e l’elettricità lasciando i capelli luminosi.

Offerta Aowoka asciugacapelli ionico Il phon agli ioni con display a led

Rowenta Express Style, il phon super compatto

Piccolo e super compatto, il phon da viaggio di Rowenta è semplice ed intuitivo da usare perché ha solo due impostazioni di temperatura e velocità, che però risultano efficaci e proteggono i capelli dai danni del calore insieme agli ioni. In pochi minuti e con un consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia Effiwatts avrai capelli lucenti e senza l’effetto crespo.

Offerta Rowenta Express Style Il phon più compatto

Beurer HC 25, il phon con impugnatura ergonomica

Occupa il quarto posto della nostra classifica, ma il phon da viaggio della Beurer ha tutto quello di cui hai bisogno. Prima di tutto l’asciugacapelli ha un manico pieghevole con impugnatura ergonomica e superficie soft touch per riporlo perfino nel beauty case. Altro punto a favore è la tecnologia che riduce l’elettricità statica rendendo i capelli morbidi. Infine l’asciugacapelli ha un dispositivo antisurriscaldamento automatico per un apparecchio sicuro in ogni situazione.

Beurer HC 25 Il phon pieghevole con impugnatura ergonomica

Cecotec asciugacapelli Power&Go Heaven protegge i capelli

Capelli protetti anche in viaggio con il phon da viaggio della Cecotec. La tecnologia Hair Care protegge i capelli dal surriscaldamento, mentre le 2 impostazioni di velocità e temperatura si adattano a tutti i capelli così risultano molto più lucenti e flessibili. La presenza del diffusore e del concentratore d’aria più la modalità aria fredda realizzano qualsiasi tipologia di piega che durerà per giorni.

Cecotec Power&Go Heaven Il phon che protegge i capelli dal calore

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