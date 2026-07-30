Temptation Island, le pagelle del 29 luglio: Soraya contro Cristian (5), Gabriele cambia idea (3)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Temptation Island torna con un’ultima puntata ricca di colpi di scena per raccontare cosa è accaduto un mese dopo che i protagonisti dello show hanno lasciato il villaggio in Calabria. Filippo Bisciglia, ancora una volta, si è districato fra scontri accesi, tanti non detti ed emozioni forti.

Sabrina e Giovanni, lo scontro finale è servito. Voto: 6

Ad aprire la puntata l’incontro-scontro fra Giovanni e Sabrina. Lui diventato una star sui social, sbancando con il suo carretto delle brioches tanto osteggiato da Sabrina, lei decisa a negare molte di quelle che sembravano delle certezze, prima di tutto il tradimento ai danni del fidanzato confessato a Temptation Island.

“Sabrina per me era casa, il mio rifugio e il mio sfogo, perciò rientrare a casa mi ha fatto sentire spaesato – ha spiegato Giovanni al conduttore -. Mi sono abituato ovviamente, ma da quel giorno non abbiamo avuto più rapporti. Mi ha scritto quando stavamo rientrando a casa, poi per qualche giorno non ci siamo più sentiti perché lei voleva che ci incontrassimo. Ma io non mi sentivo pronto, ero arrabbiato e non avevo ancora metabolizzato”.

Poi l’incontro con Sabrina. Un confronto che anziché portare chiarezza ha riacceso nuovi dubbi. Sabrina infatti è apparsa nuovamente interessata a Giovanni che, al contrario, ha affermato di non essere più innamorato di lei.

“Io non vorrei che in questo contesto, con questa popolarità, lui non mi sta pensando e si sia convinto che non mi ama più. Però non vorrei che dopo, quando passa tutto questo, magari ritorna”, ha detto, provocandolo.

Poco dopo ha smentito di aver sentito il single Lory al di fuori del programma, affermando più volte di non aver tradito mai Giovanni. Lui però non ha lasciato spazio per un ritorno di fiamma.

“Come dovrei amarti dopo tutto quello che mi hai fatto passare? Non riesci a desiderare una persona che ti ha schiacciato mille volte. Tu mi hai distrutto”, ha concluso. Un finale dolceamaro e un confronto che lascia spazio a tanti, troppi interrogativi. Voto: 6

Gabriele cambia idea (di nuovo). Voto: 3

Dopo la lettera strappalacrime inviata qualche puntata fa a Sara e un falò di confronto drammatico, Gabriele è tornato di fronte alle telecamere di Temptation Island con una nuova versione di sè. L’ex protagonista dello show ha spiegato di aver voltato pagina e di stare bene, aggiungendo di non essere stato l’unico a sbagliare nella relazione con Sara.

“Dopo l’uscita dal villaggio è andata sempre meglio. Pochi giorni dopo mi sono rivisto con Sara, eravamo in macchina ma poi ho usato una scusa per tornare a casa mai. Non sentivo più che quello era il mio posto”, ha rivelato.

“Mi sono incolpato di tantissime cose – ha confidato a Filippo Bisciglia, affermando di non voler stare più con Sara -, ma oggi sono consapevole che non è stata tutta colpa mia. Perché anche lei ha fatto la sua parte con il tentatore. […] Le altre volte che ci siamo lasciati io dovevo uscire perché le pareti mi mangiavano, oggi invece sto bene anche a casa”.

Un cambiamento repentino che ha il sapore di qualcosa di poco vero. Forse Gabriele in futuro ci stupirà, ma per ora non ci convince. Voto: 3

Soraya contro Cristian. Voto: 5

Il falò più intenso di Temptation Island è stato senza dubbio quello di Soraya e Cristian e anche nella puntata un mese dopo il confronto è stato piuttosto acceso. Come accaduto con Sabrina e Giovanni infatti Bisciglia ha invitato Cristian a raggiungere Soraya per chiarire alcune questioni.

A sorpresa Cristian ha svelato aver iniziato a sentire lontano dalle telecamere la single Nicole (non la tentatrice Flavia come era stato ipotizzato da molti). Una confessione che ha scatenato la rabbia di Soraya, ferita all’idea che Cristian abbia già messo da parte il ricordo della loro relazione per dedicarsi a nuove frequentazioni. Non solo, Soraya ha accusato l’ex fidanzato di aver finto a Temptation Island, trattenendosi dal conoscere le altre persone per poter conquistare il cuore del pubblico.

“Tu sei furbo, volevi solo uscire bene. Io ho fatto tutto alla luce del sole”, l’ha accusato, affermando che fuori dalle telecamere avrebbe deciso di non incontrare il single Dimitri, nonostante la sua volontà di frequentarla. “Non voglio nulla da lui, è stato solo uno strumento per capire cosa non andava nel rapporto con Cristian”, ha rivelato.

Cristian però non ha ceduto, nemmeno di fronte alle domande di Filippo Bisciglia che continuava ad affermare che avrebbe dovuto raccontare a Soraya che stava frequentando una delle tentatrici. “Io non sono innamorato, non provo niente e lei non è tenuta a sapere quello che faccio. Mi ha spento nel villaggio”, ha ribadito.

L’attacco di Soraya, soprattutto dopo il successo social di Cristian, ha decisamente il sapore di una vendetta. Voto: 5

Francesca dimentica il bacio di Danilo (e lo vuole a tutti i costi). Voto: 3

L’amore è cieco, sì, ma fino a che punto? Francesca e Danilo avevano lasciato insieme il falò di confronto dopo il bacio di lui con la tentatrice. Un mese dopo lei è tornata da sola, abbandonata dal fidanzato dopo aver scritto al single Marco, che nel suo percorso a Temptation Island l’aveva conquistata.

Danilo ha confidato di essersi sentito schiacciato dalla gelosia di lei, capace di impedirgli di uscire liberamente o di andare in palestra. Lei ha liquidato la questione, tornando a ribadire di amarlo moltissimo e di voler tornare con lui, dimenticando e archiviando anche il bacio avvenuto di fronte alle telecamere.

Lo scambio di battute è privo di emozioni e Francesca accetta la decisione di Danilo con freddezza, senza spiegare cosa provi per il single Marco. L’impressione è che la sua unica paura sia quella di restare sola e che non ci abbia raccontato tutta la verità. Voto: 3