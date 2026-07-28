Temptation Island, pagelle del 27 luglio: Cristian e Soraya parlano solo di soldi (5), Sara non cede a Gabriele (7)

A Temptation Island, Cristian e Soraya si scontrano in un falò difficilissimo per Filippo Bisciglia, mentre Gabriele scrive a Sara (e piange)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Proposte di nozze, emozioni forti e grandi ritorni: la puntata di Temptation Island del 27 luglio non ha risparmiato colpi di scena spettacolari. Di fronte al falò di confronto sono infatti tornate due coppie dello show che si erano lasciate qualche puntata fa: Sara e Gabriele, ma anche Rosario e Alessandra

Durissimo il confronto fra Soraya e Cristian, mentre Diamante e Bernadette ci regalano uno sprazzo di luce e l’idea che il vero amore – al di là di relazioni tossiche e malesseri – esista davvero.

La proposta di nozze di Diamante a Bernadette. Voto: 8

Fra tante relazioni arrivate al capolinea, tradimenti e bugie, la purezza dell’amore di Diamante e Bernadette rappresenta una speranza a Temptation Island e ci racconta la forza di un sentimento che va oltre ogni tentazione.

L’amore vero esiste ed emoziona Filippo Bisciglia che di fronte all’incontro fra il portiere e la sua fidanzata si scioglie in lacrime. “Questo percorso l’avevo preso come leggero, invece ho capito tantissime cose – ha detto Diamante, arrivato in spiaggia, di fronte a Bernadette, già commosso -. Non sapevo perché fossi venuto, questa risposta già la sapevo da tanto tempo. Qua dentro ho avuto quella scintilla in più. Il mio cuore è pieno”.

A pochi metri dalle altre fidanzate del villaggio, anche loro in lacrime, Bernadette si è sciolta in un pianto liberatorio. “Ti direi di no solo perché ho aspettato tanto tempo, ma ti dico sì”, la risposta della ragazza. Un lieto fine che, fra amori tossici e relazioni malsane, ci meritavamo tutti.

Cristian e Soraya si lasciano: “Fidanzati con mio padre”. Voto: 5

Il falò di confronto fra Cristina e Soraya è stato uno dei più accesi di questa edizione. I due, arrivati nel villaggio con moltissimi problemi, si sono scontrati di fronte a Filippo Bisciglia, dimostrando con chiarezza l’inesistenza di un sentimento.

Davanti al fuoco dello show, i due non hanno provato in alcun modo a recuperare il loro rapporto, ma si sono scontrati in un crescendo di accuse e recriminazioni. Al centro di tutto soprattutto le questioni economiche, con Soraya pronta a ribadire in continuazione di aver fatto dei prestiti al fidanzato e Cristian arrabbiato per tante scelte fatte dalla fidanzata in passato, a partire dal trasferimento improvviso deciso solo da lei.

Un falò difficile, con Bisciglia che ha provato in ogni modo a riportare il discorso sui sentimenti e non su quanto successo in passato. “Tu non mi dai un briciolo d’amore – si è lamentata Soraya -. Dimitri mi ha fatto capire cosa voglio e non è questo. Io voglio essere trattata come mi ha trattata lui”.

“Qua dentro io ho visto quella che sei. Ti sei fatta la storiella. Hanno visto tutti come sei”, ha replicato Cristian, che ha accusato la fidanzata di piangere per finta. “Io sto bene con la tua famiglia, ma alcune cose non riesco a superarle. Però ho un sentimento”, ha concluso Cristian.

Il finale è stato inevitabile: Soraya e Cristian hanno lasciato il programma separati. Con Soraya che, alzandosi dal tronco del falò, ha tuonato: “Fidanzati con mio padre”. Mentre Cristian la guardava andare via amareggiato.

“Ho investito tutto me stesso in questa storia. Per me ruotava tutto attorno a lei, ma questo Soraya non l’ha mai capito. Avrei voluto dirle che non sono quello che ha descritto, che quello che lei cerca io ce l’ho”, ha confessato Cristian a Filippo Bisciglia. “Io non torno più indietro – ha detto Soraya che è apparsa irremovibile e ha spiegato di volersi rivedere con Dimitri -, sono fiera di aver capito quello che è giusto per me”.

I grandi ritorni (e il trionfo dei malesseri). Voto: 3

Le anticipazioni ce lo avevano svelato, ma non eravamo pronti per due grandi ritorni, quello di Gabriele e Sara e quello di Rosario e Alessandra. Dopo un addio sofferto, di fronte al flirt del fidanzato con l’ex amica, Alessandra si è trovata di nuovo seduta sul tronco di fronte al falò e, inevitabilmente, ha capitolato.

Rosario, che aveva lasciato la fidanzata impassibile, dopo un particolarissimo falò in cui era coinvolta anche la tentatrice, ha cambiato idea, decidendo di chiedere una nuova possibilità alla ragazza. “Senza di lei mi sentivo vuoto”, ha spiegato Rosario che non è sembrato sorpreso dalle parole della fidanzata.

“Sono stata male, ma è così da mesi e tu non te ne sei mai accorto – ha detto Alessandra . Non mi hai mai chiesto nulla. Tra di noi da tempo non c’è più il confronto e io ho l’ansia di tornare a casa. Non mi sono sentita amata, capita e considerata […] Io ti ho messo sopra tutto, tu non hai mai apprezzato”.

Alla fine però Alessandra ha deciso di cedere, accettando di dare a Rosario l’ennesima possibilità di redimersi, nonostante l’avesse già fatto numerose volte in passato. “Lo amo troppo”, si è giustificata.

Dopo Rosario e Alessandra è stata la volta di Sara e Gabriele. Quest’ultimo, dopo aver dato prova di una gelosia ossessiva, aver manipolato per mesi la fidanzata e averle negato ogni libertà, si è messo di fronte alle telecamere esibendo un pentimento che, a distanza di così poco tempo, ci sembra difficile. In lacrime, Gabriele ha letto una lettera per la sua fidanzata chiedendole pubblicamente scusa.

“Ripenso a tutto quello che abbiamo vissuto e mi rendo conto che, accanto ai momenti più belli, ci sono stati anche errori che portano la mia firma – ha spiegato -. Oggi affrontarei quelle situazioni con più maturità, parlando di più e ascoltandoti davvero”.

E ancora: “Non ti sto scrivendo per cercare una risposta immediata, ma perché sento il bisogno di dirti una cosa che per me conta davvero: al di là di tutto quello che è successo, quello che provo per te è reale”.

Sara ha poi abbandonato Temptation Island, ancora una volta, da sola, ma l’impressione è che non sia finita. Per ora, almeno a lei, diamo un 7 solo per non aver ceduto ed essere rimasta ferma sulle se posizioni.