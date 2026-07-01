Kate Middleton, pronta per la svolta epocale da 73mila euro l’anno

Kate Middleton è pronta ad affrontare un cambiamento radicale il prossimo settembre, quando George andrà a Eton. E le costerà 73mila euro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton si appresta ad affrontare una vera e propria svolta epocale che riguarda la vita di suo figlio George che il prossimo settembre inizierà la scuola secondaria. Questo comporterà un cambiamento radicale nella vita del futuro Re ma anche nella quotidianità dei suoi genitori.

Kate Middleton, il cambiamento fondamentale per George che vale 73mila euro

George, il primogenito di William e Kate Middleton, compirà il prossimo 22 luglio 13 anni. Ciò significa che l’anno prossimo inizierà la scuola secondaria.

Qualche giorno fa Kensington Palace ha comunicato ufficialmente che il Principe frequenterà l’Eton College, ossia la stessa scuola di William e Harry, continuando così la tradizione.

L’istituto è uno dei più prestigiosi della Gran Bretagna. Lì sono stati formati almeno 20 ex Primi Ministri, oltre ovviamente il prossimo Re britannico.

La decisione di iscrivere George a Eton è stata ben ponderata da parte di William e Kate, anche se il Principe del Galles era già deciso a voler rispettare la consuetudine educativa. Non è stata comunque una scelta facile, poiché bisognava trovare la scuola in grado di fornire al Principino l’educazione adatta al suo futuro ruolo e che fosse nel contempo al passo coi tempi e non troppo rigida su cerimoniali e tradizioni desuete.

George pare sia molto contento di seguire le orme del padre e non vede l’ora di andare ad Eton. Dunque, in famiglia sono tutti soddisfatti.

Certo, per il Principino si tratterà di un cambiamento radicale dopo quattro anni passati alla Lambrook, insieme a Charlotte e Louis. Inoltre, pare che George frequenterà a tempo pieno il collegio di Eton, lasciando la casa di famiglia.

Sarà per lui un bel salto, perché per la prima volta si troverà per lungo tempo lontano dai genitori e dai fratelli, anche se probabilmente sarà presente a tutti gli eventi istituzionali cui partecipa abitualmente, compreso il concerto di Natale, organizzato da mamma Kate.

Ma il cambiamento riguarderà tutta la famiglia. Infatti, la separazione sarà vissuta anche dai genitori che per lasceranno andare il figlio per la prima volta.

Questa svolta costerà a William e Kate una cifra non indifferente. Infatti, la retta scolastica ammonta a 63mila sterline l’anno che sono circa 73.156 euro. Ma ne va del futuro del loro primogenito e quindi i Principi sono pronti ad affrontare la spesa ingente.

Kate Middleton, mamma orgogliosa

Stando all’esperta in questioni reali, Jennie Bond, Kate è particolarmente orgogliosa di George. “Sono certa che Catherine sia immensamente orgogliosa di George. Sembra crescere non solo in statura, ma anche in autostima. Ultimamente appare molto più a suo agio davanti alle telecamere, ed è decisamente più un giovane uomo che un bambino”.

E ha proseguito: “George e i suoi fratelli hanno dovuto affrontare molte difficoltà negli ultimi anni, ma grazie alle attente cure dei genitori, sembrano cavarsela benissimo. Catherine guarderà George – e ultimamente lui riesce quasi a guardarla dritto negli occhi – e penserà che bel ragazzo, sicuro di sé, sia diventato”

Bond ha concluso: “Non mi sorprende che abbiano scelto Eton: ci sono validissime ragioni per cui George dovrebbe frequentarla. Ogni genitore ha il diritto di scegliere ciò che ritiene meglio per il proprio figlio. William e Catherine credono fermamente che Eton, all’ombra del Castello di Windsor e così vicino alla loro residenza di famiglia a Forest Lodge, sia il luogo in cui il figlio si sentirà al sicuro”.