Kate Middleton e William sono in vacanza ma già pensano al prossimo settembre quando George comincerà la scuola secondaria. Si tratta di un grande cambiamento per lui e per tutta la sua famiglia. Ma non arriverà impreparato, anche se c’è un’enorme differenza rispetto a quando suo padre ha iniziato a frequentare l’Eton College.
Kate Middleton, vacanze con preoccupazione
Difficilmente vedremo in pubblico Kate Middleton prima del prossimo settembre. La Principessa del Galles dovrebbe aver iniziato le vacanze ed è altamente improbabile che venga paparazzata durante la sua fuga estiva, magari in bikini.
Per lei e per William però non sarà un periodo del tutto riposante, considerando il grande cambiamento che si preparano a vivere, dato che George inizierà la scuola secondaria all’Eton College, la stessa scuola di suo padre.
Questo significa che lascerà Forest Lodge e si trasferirà in collegio. Dunque, sono molte le cose da preparare in vista di questa importante svolta e tutto dovrà essere impeccabile, dato che George e i suoi genitori avranno gli occhi di tutto il mondo puntati su di loro.
Bisognerà provvedere al corredo scolastico, alla nuova divisa, al bagaglio per pernottare fuori. E poi bisognerà realizzare le foto ufficiali per celebrare il primo giorno di scuola a Eton e preparare il suo ingresso nell’istituto dove probabilmente sarà accompagnato da entrambi i genitori.
Kate Middleton, George va in collegio
Stando a indiscrezioni, George è felice di andare a Eton. Il prossimo 22 luglio compie 13 anni e vuole la sua indipendenza. Il collegio gliela offrirà. Inoltre, è entusiasta di frequentare la stessa scuola di suo padre, perché ne vuole seguire le orme.
Pare che George non sia per niente spaventato di staccarsi da William e Kate. Anche perché ha già fatto questa esperienza. Infatti, mentre frequentava la Lambrook School, come Charlotte e Louis, ha voluto sperimentare il convitto. William e Kate “erano d’accordo. Far parte di un gruppo lo ha aiutato a crescere”, ha spiegato Robert Jobson, esperto di questioni reali.
Dunque, quando a settembre andrà a Eton, saprà già come comportarsi perché il collegio non è una novità per lui. Solo si troverà dei nuovi compagni.
Kate Middleton, la grande differenza tra George e William
George arriva quindi sicuro di sé nella nuova scuola. Indubbiamente, è più tranquillo di suo padre William quando iniziò a frequentare Eton.
Il primogenito dei Principi del Galles ha infatti alle spalle una famiglia solida, dei genitori uniti e innamorati che lo sostengono sempre. Al contrario di William che quando iniziò la scuola secondaria stava vivendo una situazione famigliare molto complicata, con Carlo e Diana in procinto di divorziare.
La separazione dei genitori è sempre un momento traumatico per i figli, ma la sofferenza per William è stata ampliata dal clamore suscitato dai media. Ovunque si parlava della crisi tra Carlo e Diana e della relazione clandestina dell’allora Principe del Galles con Camilla Parker Bowles.