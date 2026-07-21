Kate Middleton e William mandano George in collegio ma per lui non è una novità. E il suo arrivo a Eton sarà completamente diverso da quello di suo padre

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images George e Kate Middleton

Kate Middleton e William sono in vacanza ma già pensano al prossimo settembre quando George comincerà la scuola secondaria. Si tratta di un grande cambiamento per lui e per tutta la sua famiglia. Ma non arriverà impreparato, anche se c’è un’enorme differenza rispetto a quando suo padre ha iniziato a frequentare l’Eton College.

Kate Middleton, vacanze con preoccupazione

Difficilmente vedremo in pubblico Kate Middleton prima del prossimo settembre. La Principessa del Galles dovrebbe aver iniziato le vacanze ed è altamente improbabile che venga paparazzata durante la sua fuga estiva, magari in bikini.

Per lei e per William però non sarà un periodo del tutto riposante, considerando il grande cambiamento che si preparano a vivere, dato che George inizierà la scuola secondaria all’Eton College, la stessa scuola di suo padre.

Questo significa che lascerà Forest Lodge e si trasferirà in collegio. Dunque, sono molte le cose da preparare in vista di questa importante svolta e tutto dovrà essere impeccabile, dato che George e i suoi genitori avranno gli occhi di tutto il mondo puntati su di loro.

Bisognerà provvedere al corredo scolastico, alla nuova divisa, al bagaglio per pernottare fuori. E poi bisognerà realizzare le foto ufficiali per celebrare il primo giorno di scuola a Eton e preparare il suo ingresso nell’istituto dove probabilmente sarà accompagnato da entrambi i genitori.

Kate Middleton, George va in collegio

Stando a indiscrezioni, George è felice di andare a Eton. Il prossimo 22 luglio compie 13 anni e vuole la sua indipendenza. Il collegio gliela offrirà. Inoltre, è entusiasta di frequentare la stessa scuola di suo padre, perché ne vuole seguire le orme.

Pare che George non sia per niente spaventato di staccarsi da William e Kate. Anche perché ha già fatto questa esperienza. Infatti, mentre frequentava la Lambrook School, come Charlotte e Louis, ha voluto sperimentare il convitto. William e Kate “erano d’accordo. Far parte di un gruppo lo ha aiutato a crescere”, ha spiegato Robert Jobson, esperto di questioni reali.

Dunque, quando a settembre andrà a Eton, saprà già come comportarsi perché il collegio non è una novità per lui. Solo si troverà dei nuovi compagni.

Kate Middleton, la grande differenza tra George e William

George arriva quindi sicuro di sé nella nuova scuola. Indubbiamente, è più tranquillo di suo padre William quando iniziò a frequentare Eton.

Il primogenito dei Principi del Galles ha infatti alle spalle una famiglia solida, dei genitori uniti e innamorati che lo sostengono sempre. Al contrario di William che quando iniziò la scuola secondaria stava vivendo una situazione famigliare molto complicata, con Carlo e Diana in procinto di divorziare.

La separazione dei genitori è sempre un momento traumatico per i figli, ma la sofferenza per William è stata ampliata dal clamore suscitato dai media. Ovunque si parlava della crisi tra Carlo e Diana e della relazione clandestina dell’allora Principe del Galles con Camilla Parker Bowles.