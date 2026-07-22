George, il figlio maggiore di Kate Middleton e William, compie 13 anni: tra nuovi ritratti, feste in luoghi esotici e il regalo da oltre 76mila euro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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George, il primogenito di Kate Middleton e William, compie 13 anni. È nato infatti il 22 luglio 2013. Il futuro Re britannico non è più un royal baby ma un adolescente che si appresta a iniziare la scuola secondaria.

Kate Middleton, i primi 13 anni di suo figlio George

Kate Middleton è una mamma orgogliosa. L’abbiamo vista a Wimbledon sia con George che con Charlotte. Suo figlio maggiore ormai è quasi alto come lei e a settembre si prepara a lasciare i genitori per frequentare l’Eton College.

Un cambiamento epocale che però George sta vivendo con entusiasmo. Pare infatti che sia molto contento della scuola che i suoi genitori hanno scelto per lui e che non sia per niente spaventato all’idea di andare in collegio, anche perché ha già fatto qualche esperienza alla Lambrook School che ha frequentato fino allo scorso giugno.

Il suo tredicesimo compleanno segna quindi un passaggio importante ma non sono in programma eventi pubblici per celebrarlo. Anche in questo caso William e Kate hanno pensato a una festa privata. Di solito le ricorrenze di famiglia si svolgono ad Anmer Hall, nella loro casa di campagna nel Norfolk. Ma è probabile che i Principi del Galles siano in vacanza all’estero coi loro tre figli.

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Non si sa infatti nulla di preciso di come stiano trascorrendo questi giorni estivi. Anche se abitualmente passano un periodo al mare, di solito in qualche meta esotica che può andare dai Caraibi alla Grecia.

Quindi difficilmente mamma Kate può preparare con le sue mani torta e dolcetti. Ma non manca il nuovo ritratto ufficiale che segna la giornata particolare di George. E poi gli auguri condivisi sui social dal resto della famiglia, in particolare da nonno Carlo e da Camilla. E anche i nonni Middleton si faranno sentire nel corso della giornata.

Quasi certamente, William e Kate hanno organizzato una sorpresa speciale per il figlio che diventa grande. Ormai i giochi all’aria aperta sono un po’ sorpassati, dato che copie 13 anni, ma sicuramente Charlotte e Louis hanno trovato il modo di coinvolgerlo in qualche attività divertente.

Kate Middleton e William, il regalo da 65mila sterline per George

Sul fronte dei regali, è noto che Re Carlo non bada a spese per i nipoti. Mentre William e Kate potrebbero concedere a George un telefonino visto che si appresta a lasciare la famiglia.

Il Principe e la Principessa gli hanno comunque già un regalo molto importante, iscrivendolo all’Eton College. Infatti l’istituto prestigioso costa 65mila sterline l’anno, circa 76.206 euro. D’altro canto, qui riceverà un’educazione di tutto rispetto, studiando con gli insegnanti migliori. Inoltre, il collegio è dotato di nuovissimi impianti sportivi che comprendono un campo da golf, un tiro a segno e una piscina olimpionica.