Kate Middleton e quel gesto coi figli, la lezione che ha cambiato l’attrice di Hollywood

Anne Hathaway ha rivelato di aver cambiato il suo modo di educare i figli grazie a Kate Middleton. Un semplice gesto della Principessa del Galles è diventato il suo modello

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Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è da anni un punto di riferimento per milioni di persone, non solo per il suo stile impeccabile o per il ruolo istituzionale che ricopre all’interno della famiglia reale britannica. A colpire, questa volta, è il suo modo di essere madre. Tanto da convincere una star di Hollywood come Anne Hathaway a cambiare il proprio approccio con i figli. L’attrice premio Oscar ha raccontato di aver osservato attentamente il comportamento della Principessa del Galles con George, Charlotte e Louis e di aver deciso di fare suo uno dei suoi insegnamenti più preziosi.

Anne Hathaway copia Kate Middleton: “Ho iniziato a farlo con mio figlio”

Non è un abito iconico né una scelta di stile ad aver conquistato Anne Hathaway, ma un gesto tanto semplice quanto potente. In una precedente intervista rilasciata al Sunday Times, l’attrice ha raccontato di essere rimasta affascinata dal modo in cui Kate Middleton e il Principe William comunicano con i loro bambini.

La futura Regina d’Inghilterra, infatti, ha l’abitudine di abbassarsi fino all’altezza degli occhi dei figli quando parla con loro. Un modo per eliminare ogni barriera, trasmettere ascolto e far sentire il bambino davvero protagonista della conversazione.

“Si mettono al livello del bambino e gli parlano guardandolo negli occhi, così si sente valorizzato“, ha spiegato la star de Il Diavolo veste Prada. “L’ho trovato fantastico. Ho iniziato a farlo anche io”.

Una tecnica che gli esperti definiscono “ascolto attivo” e che, negli anni, è diventata uno dei tratti distintivi dell’approccio educativo di Kate e William. Le immagini della coppia reale inginocchiata accanto ai figli durante eventi pubblici hanno fatto più volte il giro del mondo, diventando il simbolo di una genitorialità basata sul dialogo e sull’empatia.

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La Principessa del Galles che ispira anche Hollywood

Per Anne Hathaway non si tratta di un’ammirazione nata per caso. L’attrice ha più volte raccontato di seguire con interesse il percorso della Principessa del Galles fin dai primi anni del suo matrimonio con William.

Già oltre dieci anni fa, ospite del programma Good Morning America, rispondendo alla domanda di una bambina su quale fosse la sua principessa preferita, non ebbe dubbi: “In questo momento è Kate Middleton. È adorabile e mi rende felice. E quel matrimonio reale è semplicemente insuperabile”.

L’ammirazione si è estesa anche allo stile. In un’altra intervista a USA Today, Anne spiegò di aver trovato in Lady Middleton una nuova fonte di ispirazione anche per il guardaroba.

“Per anni Hollywood ha celebrato un look spettinato e trasandato. Sono davvero grata a Kate Middleton per aver reso di nuovo divertente vestirsi in modo appropriato“, raccontò, aggiungendo che molte delle sue scelte fashion erano ormai influenzate proprio da Kate.

Un complimento che racconta bene quanto l’influenza della Principessa sia riuscita ad andare ben oltre i confini della monarchia britannica, conquistando anche una delle attrici più amate del cinema internazionale.

La maternità secondo Anne Hathaway

Oggi Anne Hathaway è madre di Jonathan e Jack e si prepara ad accogliere il terzo figlio insieme al marito Adam Shulman. La maternità, ha raccontato più volte, rappresenta il capitolo più importante della sua vita e un’esperienza che continua a insegnarle qualcosa ogni giorno.

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La star ha spiegato di non credere nella perfezione, ma nell’importanza di imparare dai propri errori. Quando si sente sopraffatta o frustrata, preferisce allontanarsi per qualche istante, ritrovare la calma e tornare dai figli con un atteggiamento più sereno. “Commetto errori ogni giorno, ma non voglio colpevolizzarmi: voglio imparare”, ha fatto sapere.

In questa filosofia educativa si inserisce perfettamente anche la lezione appresa osservando Kate Middleton. Un gesto semplice, quasi impercettibile, che però cambia completamente il modo di comunicare con un bambino.