Anne Hathaway incinta a 43 anni: l’attrice aspetta il terzo figlio

Anne Hathaway è incinta del terzo figlio a 43 anni: il video in cui l'attrice svela il pancione e la sua felicità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anne Hathaway

Anne Hathaway è incinta. L’attrice 43enne, reduce dal successo de Il diavolo veste Prada 2, ha annunciato su Instagram di aspettare il terzo figlio.

Anne Hathaway incinta del terzo figlio a 43 anni: l’annuncio su Instagram

L’annuncio della terza gravidanza di Anne Hathaway è arrivato su Instagram con un video dolcissimo in cui l’attrice cammina nel salotto di casa, struccata e con una tunica bianca. La diva sorride alla telecamera, poi si volta e sposta il velo, scoprendo il pancino, felice.

“x Baby, I’m yours x”, ha scritto Anne a corredo della clip. La felicità dell’attrice traspare dal video e svela l’inizio di una nuova avventura per la diva.

Anne è sposata dal 2012 con Adam Shulman da cui ha avuto due figli: Jonathan, arrivato nel 2016, e Jack, nato nel 2019. L’attrice e il marito hanno costruito una famiglia lontano dai riflettori, tenendosi al riparo da gossip e scandali.

Anne Hathaway: l’amore per Adam Shulman, i figli e il dolore dell’aborto

In passato Anne Hathaway aveva parlato spesso dei suoi problemi di infertilità. Con coraggio la diva di Hollywood aveva raccontato la sua esperienza nella speranza di aiutare tante altre donne.

“Penso che tutti noi abbiamo un’idea molto limitata di ciò che deve essere fatto per avere un bambino – aveva detto ad AP dopo l’annuncio della sua seconda gravidanza -. E quando ciò accade è davvero un momento felice ma dietro c’è anche molto altro. Per alcune donne il pancione è solo una parte della storia. E i passi che hanno dovuto fare per arrivare lì possono essere davvero dolorosi. Puoi sentirti molto sola e piena di dubbi su te stessa. E io lo so perché ci sono passata”.

Nel 2024 l’attrice de Il Diavolo veste Prada aveva raccontato per la prima volta di aver subito un aborto nel 2015. Un dolore che aveva dovuto affrontare proprio mentre interpretava una donna incinta in uno spettacolo teatrale, una condizione che aveva reso ancora più difficile elaborare quanto accaduto.

“La prima volta non ha funzionato per me – aveva confidato -. Stavo recitando in uno spettacolo e ogni sera dovevo partorire sul palco. È davvero difficile desiderare qualcosa così tanto e chiedersi se stai facendo qualcosa di sbagliato”.

L’attrice in quell’occasione aveva condiviso quanto accaduto con gli amici più cari. “Era troppo trattenerlo quando ero sul palco, fingendo che andasse tutto bene. Dovevo mantenerlo reale”

“Dato il dolore che ho provato mentre cercavo di rimanere incinta – aveva concluso Anne -, sarebbe stato falso pubblicare qualcosa di completamente felice quando so che la storia è molto più sfumata per ognuna. Quando me la sono sentita, essendo stata in quella situazione, l’ho voluto far sapere alle mie sorelle: Non devi sempre sembrare felice, mi hanno detto”.

Ora per lei si apre un nuovo capitolo, con la terza gravidanza che porterà tanta felicità nella famiglia della diva. E quella frase, “Tesoro, sono tua”, che suona come una promessa d’amore al bimbo o alla bimba che verrà.