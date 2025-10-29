Anne Hathaway, visione in rosso ai premi di Women’s World Daily

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Anne Hathaway, 10 look che hanno fatto la storia

Anne Hathaway è una di quelle donne che sembrano nate per brillare: con il suo sorriso magnetico, lo sguardo profondo e un’eleganza innata, è riuscita a conquistare Hollywood senza mai perdere la sua autenticità e, ad oggi, è senza dubbio una delle attrici più amate e ammirate. In oltre vent’anni di carriera ha attraversato il mondo del cinema con grazia e versatilità, interpretando ruoli tanto iconici quanto diversi tra loro, dalla principessa Disney in Pretty Princess alla determinata giornalista Andy Sachs ne Il Diavolo veste Prada, ruolo che le ha regalato la fama mondiale.

In questo momento l’attrice è nel pieno di una nuova fase artistica e tra set, progetti di moda e impegni come ambasciatrice di marchi di lusso, continua a reinventarsi con naturalezza. Proprio recentemente è tornata a far parlare di sé per aver indossato un meraviglioso abito d’archivio di Valentino Garavani in occasione di un importante red carpet, omaggiando con il suo stile unico il grande stilista che ha fatto sognare il mondo del fashion.

Anne Hathaway, l’abito rosso Valentino conquista tutti

Quando si parla di Anne Hathaway il pensiero corre subito alla caparbia Andy Sachs de Il Diavolo veste Prada, alle prese con il mondo della moda e la temibile direttrice di Runway Miranda Priestley. Ma anche nella vita reale Anne mantiene un solido legame con il mondo della moda, incantando tutti con i suoi look da red carpet. E proprio il 28 ottobre l’attrice è stata protagonista di un importante evento, i WWD 2025, i premi del Women’s World Daily che celebrano le donne che hanno un impatto significativo sulla società.

Per l’occasione la star di Hollywood ha deciso di rispolverare un pezzo d’archivio couture regalando un effetto pazzesco tra glamour, nostalgia e quel “something old” che conquista i flash. Per presenziare ai Premi insieme al marito Adam Shulman, con il quale è sposata dal 2012, Anne ha scelto un abito iconico della collezione haute couture autunno 2003 di Valentino. Non solo un vestito, ma un gesto che parla di eleganza senza tempo e del profondo legame dell’attrice con la maison italiana.

Il vestito, in chiffon leggero e fluido rosso Valentino ovviamente, presenta una silhouette romantica con spalline sottili annodate sulle spalle e una struttura a più strati che dona movimento e grazia a ogni passo. La parte superiore, dal taglio lineare, si fonde delicatamente con la gonna lunga e stratificata, creando un effetto etereo e raffinato. Anne ha poi completato il look con gioielli minimal e un make-up luminoso, lasciando che fosse l’abito vintage, icona della femminilità secondo Valentino, a parlare da solo. All’evento era presente anche Giancarlo Giammetti, socio e compagno del grande stilista.

Anne Hathaway, in attesa de Il Diavolo veste Prada 2 omaggia la moda italiana

La scelta fashion di Anne per partecipare ai Premi WWD 2025 non è casuale: il mondo della couture non è solo passerella e glamour, è eredità, memoria e stile che attraversa i decenni. Indossando proprio questo modello del 2003 la star ha voluto omaggiare direttamente il maestro Valentino in persona e ha mostrato che certi abiti non invecchiano, bensì si trasformano portando sul red carpet un tributo raffinato alla moda italiana che mescola personalità, storia e stile personale.

E quella con Valentino è una vera e propria love story visto che l’attrice ha indossato le creazioni del grande couturier fin dai suoi esordi, mostrando per lui una predilezione speciale, tanto da sceglierlo anche per l’abito del suo matrimonio.

D’altronde l’attrice è abituata ad indossare creazioni uniche visto che il suo stile è un perfetto equilibrio tra eleganza classica e modernità sofisticata. Icona di grazia senza sforzo, Anne alterna con naturalezza abiti haute couture dai tagli impeccabili a look più casual ma sempre curatissimi, ama le linee pulite, i colori neutri e i dettagli luminosi che valorizzano la sua figura slanciata.

Sul red carpet poi è una vera regina di stile e predilige spesso creazioni di maison come Valentino, Armani Privé e Versace, frequentemente con tocchi retrò o scollature audaci. Nella vita di tutti i giorni, invece, sceglie capi minimal, jeans perfetti e blazer sartoriali, dimostrando che la vera eleganza è una questione di equilibrio.

E mentre i fan attendono trepidamente l’uscita del sequel de Il Diavolo veste Prada, le cui riprese sono ancora in corso, Anne Hathaway incanta i fan ad ogni red carpet dimostrando di essere una star completa: attrice, madre (ha due figli, Jonathan e Jack) icona di stile e donna che ha saputo crescere senza mai snaturarsi.

