Il diavolo veste Prada 2, iniziate le riprese: cast ufficiale e new entry

IPA Meryl Streep in "Il diavolo veste Prada"

Miranda Priestly è tornata. Dopo quasi vent’anni dal primo film, sono iniziate ufficialmente le riprese di Il diavolo veste Prada 2. La notizia ha mandato in tilt gli amanti del fashion drama e i fan della pellicola originale, uscita nel 2006 e diventata un cult generazionale definendo un’epoca e regalando battute e look iconici ancora oggi amatissimi.

La conferma è arrivata direttamente da 20th Century Studios, che con un post Instagram ha fatto impazzire i social: ecco tutti i dettagli sul cast.

“Il diavolo veste Prada 2”, iniziate le riprese

Il sequel che tutti aspettavano è finalmente partito: Il diavolo veste Prada 2 approda sul set per regalarci nuovo glamour, drama e battute cult. Le riprese sono iniziate il 30 giugno 2025 e ci promettono un viaggio nel cuore pulsante della moda: ad annunciarlo, un post social che vede protagoniste due iconiche decolleté rosse, manifesto riconoscibilissimo del primo film,

La pellicola arriverà nei cinema americani il 1° maggio 2026, proprio a vent’anni dall’uscita del primo capitolo, cavalcando l’onda della nostalgia con un regalo che ci mostra un nuovissimo presente del mondo della moda.

Anche se i dettagli della trama del sequel sono ancora avvolti nel mistero, è certo che Miranda dovrà affrontare il declino delle riviste di moda tradizionali e il nuovo mondo digitale. Nel frattempo, Emily Charlton, ex assistente di Miranda, è cresciuta: ora è una potente PR nel settore del lusso. E Andy? Le tre donne, unite da legami profondi ma anche da rancori e rivalità, si ritroveranno ancora una volta insieme per lavorare, (o a scontrarsi?) in un panorama completamente trasformato, tra vecchie abitudini e nuove regole.

Il cast di “Il diavolo veste Prada 2”

Ovviamente, in un sequel così atteso non possono mancare membri insostituibili del cast: Il diavolo veste Prada 2riunisce Meryl Streep, che torna nel ruolo di Miranda Priestly, la direttrice più temuta (e adorata) del fashion system.

Un personaggio iconico ispirato all’icona della moda Anna Wintour, che ha da poco lasciato il ruolo di direttrice di Vogue, e che Meryl ha reso leggendario sul grande schermo. Al suo fianco ci sono Anne Hathaway nei panni di Andy Sachs ed Emily Blunt, che riprende il ruolo di Emily Charlton, ormai più sofisticata e pronta a nuove sfide.

Un rapporto, quello tra Miranda ed Emily, che già nel film originale aveva regalato tensioni e momenti iconici: “Perché io e Meryl siamo così cattive l’una con l’altra in ogni film che facciamo?” -aveva detto scherzosamente Emily Blunt in un’intervista legata alla nuova uscita- “Abbiamo sempre dei problemi tra noi. Non so cosa sia. Speriamo di risolvere il problema. Non ne sono sicura.” Insomma, potremmo goderci nuove tensioni che rendono il loro duo ancora più interessante e da tenere d’occhio nel sequel.

Ma c’è di più: nel cast ritorna anche il fedele Stanley Tucci, nei panni di Nigel, e una new entry inaspettata: Kenneth Branagh. Lo sceneggiatore premio Oscar entra nella squadra per vestire i panni del marito di Miranda, un personaggio mai visto prima che promette di portare nuove sfumature e dinamiche intriganti alla regina di Runway.