Il Diavolo Veste Prada 2, quando esce e dove vederlo: le prime immagini

Il Diavolo veste Prada torna con un sequel ricco di glamour, colpi di scena e reunion stellari: ecco la data di uscita ufficiale e il trailer

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Il Diavolo Veste Prada 2

Ormai è ufficiale, Il Diavolo veste Prada sta tornando: il film cult del 2006, quello che ci ha insegnato che un cappotto può cambiare una vita e che un solo sguardo di Miranda Priestley può gelare una stanza intera, ha finalmente una data di uscita e un trailer che, solo a vederlo, mette già l’acquolina in bocca.

Sono passati quasi vent’anni dalla prima volta in cui Meryl Streep e Anne Hathaway hanno illuminato lo schermo nei panni della direttrice più temuta della moda e della sua timida assistente Andy Sachs. Ma ora la magia sta per tornare: la 20th Century Studios ha rilasciato le prime immagini ufficiali del nuovo film e anche annunciato la data di uscita al cinema, da segnare subito sul calendario: 29 aprile 2026. E non sarà un semplice sequel, bensì un ritorno in grande stile, carico di nostalgia, glamour e quella frizzante cattiveria che abbiamo amato sin dal primo minuto.

Il Diavolo Veste Prada 2: le prime immagini del sequel e il trailer ufficiale

Il trailer del sequel de Il Diavolo Veste Prada si apre con le note dell’iconica Vogue di Madonna, come nella miglior tradizione del film, e il fil rouge della scena sono i tacchi rossi borchiati di una donna che percorre sicura il corridoio di una redazione moda, mentre sullo schermo si alternano flashback di scene glamour.

IPA

La donna raggiunge un’ascensore e lì l’inquadratura si allarga per mostrare la protagonista: è Miranda Priestley, con il suo solito piglio sicuro, la rivista Runway sottobraccio e gli iconici occhiali scuri. La scena dura pochi attimi e proprio mentre l’ascensore sta per richiudersi, ecco spuntare una mano a bloccare le porte: è Andy Sachs.

IPA

Le due donne si ritrovano di nuovo fianco a fianco e mentre Andy saluta con un riverente “Miranda”, la boss la guarda dall’alto in basso dicendole “Meglio tardi che mai”. Andy sorride, infila gli occhiali, le porte si chiudono ed ecco iniziare ufficialmente l’attesa per quello che sarò un ritorno davvero indimenticabile.

IPA

Il cast originale dunque è pronto a riprendersi la scena: Meryl Streep tornerà nei panni di Miranda Priestley, affilata e impeccabile come sempre, mentre Anne Hathaway vestirà di nuovo i panni di Andy ed Emily Blunt sarà la mitica Emily Charlton. Immancabile anche Stanley Tucci che torna con la sua ironia nei panni di Nigel.

Questa volta, però, il mondo attorno a loro è cambiato: l’editoria cartacea è in crisi, il digitale domina, e il potere si muove in modi nuovi e proprio questo scenario promette scintille, tensioni e una nuova resa dei conti tra l’ex assistente e l’ex capo più temuto di Manhattan.

Nel sequel ci sarà anche un pezzetto di Italia visto che, nei mesi passati, Milano ha visto arrivare il cast del film che ha girato in città alcune scene, con la partecipazione di numerose comparse nostrane.

Il Diavolo Veste Prada 2, tra gradite conferme e una new entry

Cresce dunque l’attesa per il ritorno di Andy, Miranda, Nigel e gli altri protagonisti, ma non mancano le new entry: tra le sorprese del nuovo capitolo troviamo anche Kenneth Branagh, che interpreterà il nuovo marito di Miranda Priestly. Un’aggiunta decisamente intrigante, che lascia immaginare retroscena, giochi di potere e forse qualche stilettata in più sotto i riflettori. Nessuna conferma invece su Nate, l’ex fidanzato di Andy, ma i fan non smettono di chiedersi se rivedremo il famoso toast al formaggio che ha diviso l’opinione pubblica per anni.

Il fascino intramontabile del primo film vive ancora oggi proprio perché ha colpito nel segno: la storia di Andy, combattuta tra sogni giganti e valori autentici, e quella di Miranda, donna potentissima ma umanissima nelle sue fragilità nascoste, sono un mix perfetto di glamour e verità. Il sequel sembra intenzionato a riprendere proprio quel filo, portandoci però dentro un mondo più maturo, moderno e terribilmente competitivo, dove stile, ambizione e rivincita camminano sullo stesso tacco 12.

Insomma, quando Il diavolo veste Prada 2 arriverà al cinema, il prossimo 29 aprile 2026, sarà come aprire una porta che credevamo chiusa da anni e ritrovare lì dentro tutto ciò che ci aveva fatto innamorare: la moda, i drammi scintillanti, i personaggi iconici e quella sensazione unica di entrare, anche solo per un paio d’ore, nel mondo in cui tutti vorremmo vivere almeno una volta.

Il countdown è ufficialmente iniziato.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!