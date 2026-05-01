Il Diavolo Veste Prada 2, svelati gli imprescindibili beauty essentials di Andy Sachs, Miranda Priestly ed Emily Charlton

Quali prodotti non possono mancare nel nécessaire di una business woman? Le regole del perfetto "power make-up" secondo le protagoniste de Il Diavolo Veste Prada 2

Foto di Sara Iaccino

Sara Iaccino

Beauty e Fashion Editor

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

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Il Diavolo Veste Prada 2, svelati gli imprescindibili beauty essentials di Andy Sachs, Miranda Priestly ed Emily Charlton
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Meryl Streep sul set de "Il Diavolo Veste Prada 2"

A vent’anni di distanza da quando abbiamo visto Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt insieme sul grande schermo per la prima volta, nella commedia a tema moda più iconica che sia mai stata concepita, i loro personaggi sono tornati ad influenzare inevitabilmente l’andamento delle tendenze in vigore.

Ne Il Diavolo Veste Prada 2 a Runway molte cose sono cambiate, questo ormai lo sappiamo, ma quel che è rimasto del tutto invariato è senza dubbio l’ineguagliabile senso dello stile delle protagoniste. Non si tratta solo di firme leggendarie, però: parte fondamentale dell’estetica ineccepibile di queste potentissime donne è anche il beauty look, diverso e personalizzato per ognuna di loro. Scopriamone insieme i punti chiave, e relativi must-have.

Miranda Priestly, fascino d’argento e pelle levigata

Il Diavolo Veste Prada 2, svelati gli imprescindibili beauty essentials di Andy Sachs, Miranda Priestly ed Emily Charlton
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Meryl Streep sul set de “Il Diavolo Veste Prada 2”

Una cosa è certa: il tempo pare essersi fermato per la glaciale Miranda Priestly (Meryl Streep), che nell’attesissimo sequel ha confermato il suo iconico ciuffo argenteo come manifesto di eleganza senza età.

Il suo segreto? A quanto si evince dalle “chiacchiere da backstage”, una routine di bellezza focalizzata sulla luminosità dei capelli e sulla compattezza del viso.

A mantenere quell’argento gelido, privo di riflessi anche solo vagamente tiepidi, sono prodotti ad hoc: la produzione avrebbe confermato l’uso dello Shampoo Blonde Enhancer Toning No. 4P di Olaplex. Per quanto riguarda l’incarnato, invece, la chiave è una base levigata e radiosa: meno trucco visibile, più cura della texture.

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Andy Sachs, occhi da cerbiatta e labbra satinate

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Anne Hathaway sul set de “Il Diavolo Veste Prada 2”

La ragazza insicura e un filo trasandata degli inizi è oramai soltanto un lontano ricordo: la nuova Andy Sachs (Anne Hathaway) è una giovane donna in carriera che sa decisamente il fatto suo. Per questo predilige un make-up effortless ma sofisticato, pensato per durare dalle prime luci dell’alba fino agli eventuali gran galà serali.

Il trucco che le vediamo sfoggiare sullo schermo è in collaborazione con L’Oréal Paris: si punta tutto su labbra idratate e sguardo magnetico, da cerbiatta. Il suo assoluto must-have, a quanto pare, è il celebre rossetto Colour Riche Satin del brand, l’ideale per dare colore alle labbra senza appesantire, rigorosamente abbinato al mascara Extensionist, il solo ed unico quando l’obiettivo sono ciglia tanto chilometriche.

Il tocco finale, per resistere alla frenesia di Manhattan mista alle ininterrotte angherie di Miranda? Una vaporizzata veloce di spray fissante, nello specifico di Infallible 3-Second, l’alleato invisibile per eccellenza contro lo stress da ufficio.

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Emily Charlton, eyeliner e grinta feline + sopracciglia impeccabili

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Emily Blunt sul set de “Il Diavolo Veste Prada 2”

Emily Charlton (Emily Blunt) è adesso una potente executive nel mondo patinato dell’alta moda: da assistente costantemente sull’orlo di una crisi di nervi a professionista con un ruolo di rilievo dentro Dior, non ha mai smesso di inseguire la perfezione, sia tecnica che esteriore. Il suo stile da business woman è di certo il più audace del trio, coniugato a un’attenzione quasi maniacale per l’architettura del volto.

Il fulcro del suo beauty case sono sicuramente le sopracciglia: mentre critica aspramente quelle di Andy, si assicura che le proprie siano sempre ben fissate scegliendo un ottimo gel apposito. A saltare all’occhio, poi, è sicuramente l’eyeliner nero come la notte, nonché tagliente come la sua lingua.

Guardandola con attenzione sembra che nel suo make-up tipo non manchino mai nemmeno un leggero contouring ed un bel rossetto nude luminoso, a dimostrazione del fatto che persino nei contesti lavorativi più agguerriti c’è sempre spazio per un tocco di luce strategicamente posizionato.

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