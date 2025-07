Emily Charlton-Blunt è apparsa (nuovamente) rossa sul set de "Il Diavolo veste Prada 2", in una tenuta da impeccabile business woman che soltanto lei avrebbe potuto indossare tanto bene: tutti i dettagli del primo look della spietata assistente di Miranda Priestly

IPA Emily Blunt sul set de "Il Diavolo veste Prada 2"

Emily Blunt è di nuovo rossa. Cosa significa? Che la rivedremo molto, molto presto sul grande schermo nel sequel più atteso di sempre. Dopo l’avvistamento di Anne Hathaway e Meryl Streep griffate da capo a piedi per le strade di Manhattan, è ora il turno dell’attrice britannica di presentarci la nuova versione del suo iconico personaggio in Il Diavolo veste Prada 2: ciò che facilmente si evince dai primi scatti rubati dal set è che ci troveremo ancora di fronte ad una fiera business woman, ultra chic e impeccabile nella sua tenuta sartoriale, ma con un taglio nuovo di zecca.

Emily Blunt, il primo look (e che look) de “Il Diavolo veste Prada 2” è da autentica business woman

La diligente quanto spietata assistente di Miranda Priestly sta per tornare sui nostri – grandi e piccoli – schermi: anche lei, come Anne Hathaway e Meryl Streep, starebbe attualmente sfilando (sul serio) sul set de Il Diavolo veste Prada 2, fatidico sequel del noto film cult del 2006 che si sta girando in questi giorni nella Grande Mela.

Se della trama ancora non si sa molto, sulla base delle paparazzate a circolare sul web si deduce chiaramente come a distanza di vent’anni Emily Charlton (alias Emily Blunt) ami ancora il suo lavoro, proprio come da celebre mantra “I love my job, I love my job, I love my job”.

Per la sua prima apparizione nel sequel l’attrice ha indossato, come da copione, uno strepitoso look da ufficio, un completo gessato bianco e nero rigorosamente firmato Jean Paul Gaultier: elegantissimo e particolare, questo si componeva di pantaloni a palazzo e corsetto Wiederhoeft impreziosito da lacci, sovrapposto a camicia bianca Dior.

A chiudere l’ensemble ci pensavano invece un laccetto in pelle legato con fiocco attorno al colletto, degli occhiali neri con profili bianchi a contrasto, anch’essi Dior così come la borsa, una morbida hobo D-Journey nera con hardware dorati (non a caso uno degli ultimi modelli lanciati dalla maison francese) e, in ultimo, probabilmente dei tacchi nascosti sotto all’ampio pantalone.

Emily Charlton ha un nuovo taglio: com’è cambiata l’ex assistente di Miranda Priestly

Impossibile negare l’effetto wow che l’ineccepibile tenuta da ufficio – o da passerella, sarebbe più giusto dire probabilmente – della nuova Emily Charlton ha sortito a primo impatto: l’ormai ex assistente di Miranda Priestly ci ha messo davanti ad un mix perfettamente calibrato di case di moda storiche e firme emergenti, unendolo con furbizia ad un nuovo taglio super glamour.

Persino l’inedito caschetto rosso fiammante del personaggio racconta di una versione indubbiamente più sicura di sé, in grado di muoversi con disinvoltura tra le ultime tendenze, senza perdere però quell’aura sofisticata da diligente business woman.

Ma, attenzione, un altro “piccolo” dettaglio è saltato all’occhio dei più vigili estimatori della pellicola anni Duemila: la manicure. Se nel primo capitolo le unghie di Emily erano corte e spaziavano dal blu dall’azzurro metallizzato, la loro la silhouette adesso è a mandorla – quasi uno stiletto, a dire il vero – mentre lo smalto figura scurissimo, quasi nero, e lucido.

Perfettamente in linea con il personaggio, questo primo look di Emily Charlton-Blunt è senza ombra di dubbio da considerarsi all’altezza di quelli del passato. E, forse, persino superiore. Perciò lo confermiamo: non vediamo davvero l’ora di scoprire che altro ci attende.